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В приложении "Армия+" запустили новую программу лояльности "Плюсы" для военных, - Умеров

Міноборони запустило програму Плюси в Арімя+

Министерство обороны Украины запустило новую национальную программу поддержки военнослужащих "Плюсы" в мобильном приложении "Армия+".

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это программа, которая на основе сотрудничества с бизнесом, будет предоставлять нашим защитникам ряд преференций в повседневной жизни, в частности открывает доступ к ряду товаров и услуг со скидкой.

Что это значит?

  • 500 000 пользователей Армии+ уже имеют доступ к специальным предложениям на товары и услуги.
  • "Укрзализныця" - специальный резерв билетов для военных.
  • "Укрнафта" - скидки на топливо и 30% на меню АЗК.

Читайте: Лучше понять потребности и усовершенствовать условия службы: в "Армия+" запускают опрос для исследования мотивации военнослужащих

Кто может воспользоваться программой сейчас?

  • Военнослужащие ВСУ, НГУ и ГССТУ.

Впоследствии доступ будет открыт для всех Сил обороны Украины, добавил Умеров.

После этого, отметил министр обороны, к программе "Плюсы" будут присоединяться другие национальные бизнесы, а воины будут получать все больше привилегий - от скидок на услуги до приоритетного доступа к культурным мероприятиям.

Присоединиться к программе можно по этой форме.

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Хто написав цю програму? Судячи по дизайну це продукт фірми ЕПАМ- генерального підрядника фсб. Чи знає хто аффффтора?
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24.12.2024 15:21 Ответить
ти наркоман чи шо? Це стандартний "зсушний" дизайн, пожеш погуглити.
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24.12.2024 15:49 Ответить
Кацапи вже скачують базу! Молодці!!!
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24.12.2024 15:23 Ответить
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24.12.2024 15:31 Ответить
Умєров-де міни! "Плюси" це не про тебе, в тебе поки що мінуси...
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24.12.2024 15:45 Ответить
це піар-][уйня яку Умєров ліпить ще й чужими руками - руками програмістів ЗСУ
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24.12.2024 15:50 Ответить
Умєров. Жумаділов. Іншаллах!
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24.12.2024 16:39 Ответить
Только все взламали, а он опять гавно толкает.
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24.12.2024 18:08 Ответить
 
 