В приложении "Армия+" запустили новую программу лояльности "Плюсы" для военных, - Умеров

Министерство обороны Украины запустило новую национальную программу поддержки военнослужащих "Плюсы" в мобильном приложении "Армия+".

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это программа, которая на основе сотрудничества с бизнесом, будет предоставлять нашим защитникам ряд преференций в повседневной жизни, в частности открывает доступ к ряду товаров и услуг со скидкой.

Что это значит?

500 000 пользователей Армии+ уже имеют доступ к специальным предложениям на товары и услуги.

"Укрзализныця" - специальный резерв билетов для военных.

"Укрнафта" - скидки на топливо и 30% на меню АЗК.

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Кто может воспользоваться программой сейчас?

Военнослужащие ВСУ, НГУ и ГССТУ.

Впоследствии доступ будет открыт для всех Сил обороны Украины, добавил Умеров.

После этого, отметил министр обороны, к программе "Плюсы" будут присоединяться другие национальные бизнесы, а воины будут получать все больше привилегий - от скидок на услуги до приоритетного доступа к культурным мероприятиям.

Присоединиться к программе можно по этой форме.

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