В приложении "Армия+" запустили новую программу лояльности "Плюсы" для военных, - Умеров
Министерство обороны Украины запустило новую национальную программу поддержки военнослужащих "Плюсы" в мобильном приложении "Армия+".
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это программа, которая на основе сотрудничества с бизнесом, будет предоставлять нашим защитникам ряд преференций в повседневной жизни, в частности открывает доступ к ряду товаров и услуг со скидкой.
Что это значит?
- 500 000 пользователей Армии+ уже имеют доступ к специальным предложениям на товары и услуги.
- "Укрзализныця" - специальный резерв билетов для военных.
- "Укрнафта" - скидки на топливо и 30% на меню АЗК.
Кто может воспользоваться программой сейчас?
- Военнослужащие ВСУ, НГУ и ГССТУ.
Впоследствии доступ будет открыт для всех Сил обороны Украины, добавил Умеров.
После этого, отметил министр обороны, к программе "Плюсы" будут присоединяться другие национальные бизнесы, а воины будут получать все больше привилегий - от скидок на услуги до приоритетного доступа к культурным мероприятиям.
Присоединиться к программе можно по этой форме.
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