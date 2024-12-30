Войска РФ продвинулись в Курахово, Новоелизаветовке, Волково, Шевченко и около 6 населенных пунктов, - DeepState

Войска РФ имеют новые продвижения на территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Тернов, Воздвиженки, Новоукраинки, Успеновки, Дальнего, Сонцевки, в Новоелизаветовке, Волково, Курахово и Шевченко", - говорится в сообщении.

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Терны



Воздвиженка



Новоукраинка



Успеновка



Дальнее



Сонцевка



Новоелизаветовка



Волково



Курахово



Шевченко