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Донецкая область (8745) Краматорский район (25) Покровский район (151) Терны (2) Воздвиженка (3) Шевченко (16) Курахово (101) Дальнее (9) Сонцовка (9) Успеновка (13) Волково (5) Новоелизаветовка (4) Новоукраинка (1)

Войска РФ продвинулись в Курахово, Новоелизаветовке, Волково, Шевченко и около 6 населенных пунктов, - DeepState

Войска РФ имеют новые продвижения на территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Тернов, Воздвиженки, Новоукраинки, Успеновки, Дальнего, Сонцевки, в Новоелизаветовке, Волково, Курахово и Шевченко", - говорится в сообщении.

Также читайте: За год оккупанты продвинулись на 40 км на Покровском направлении, понеся колоссальные потери, - экс-заместитель командира 24 ОШБ "Айдар"

Терни карта
Терны

Воздвиженка карта
Воздвиженка

Новоукраїнка карта
Новоукраинка

Успенівка карта
Успеновка

Дальнє карта
Дальнее

Сонцівка карта
Сонцевка

Новоєлизаветівка карта
Новоелизаветовка

Вовкове карта
Волково

Курахове карта
Курахово

Шевченко карта
Шевченко
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Топ комментарии
+22
Наслідки клоунської реформи Генштабу, Втрата территорій, втрата людей, втрати бойової техніки. Клоунада триває.
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30.12.2024 15:32
+14
дякуємо, дуже дякуємо .

- заважав Залужний і генерали статичним фронтом

- і фортифікації теж щось заважало будувати (напевно щоб народ не дай боже не подумав, що ми сідаємо в оборону)

зате зараз як все динамічно: щодня по 10-12 населених пунктів, в яких є просування ворога .
і тільки 1 річ статична - щоденний відосик зе про потужність та незламність.
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30.12.2024 15:45
+10
А хоч день буває що рашиські війська відступили ,а українська армія повернула втрачені території ? все виглядає як недолугість вищого військового керівництва ,це продовжуєтся 5 місяців і жодні висновки не роблятся.
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30.12.2024 15:32
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Всі ці "просування" вже окуповані
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30.12.2024 15:30 Ответить
А хоч день буває що рашиські війська відступили ,а українська армія повернула втрачені території ? все виглядає як недолугість вищого військового керівництва ,це продовжуєтся 5 місяців і жодні висновки не роблятся.
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30.12.2024 15:32 Ответить
Наслідки клоунської реформи Генштабу, Втрата территорій, втрата людей, втрати бойової техніки. Клоунада триває.
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30.12.2024 15:32 Ответить
Кожен день відступаєм - от куди можна відіити на 200м -- кацап залізе в твіи окоп і буде тебе бити на пустому місці
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30.12.2024 15:33 Ответить
дякуємо, дуже дякуємо .

- заважав Залужний і генерали статичним фронтом

- і фортифікації теж щось заважало будувати (напевно щоб народ не дай боже не подумав, що ми сідаємо в оборону)

зате зараз як все динамічно: щодня по 10-12 населених пунктів, в яких є просування ворога .
і тільки 1 річ статична - щоденний відосик зе про потужність та незламність.
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30.12.2024 15:45 Ответить
Зате Суджа наша !!!!!
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30.12.2024 16:06 Ответить
І це тебе дуже засмучує...
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30.12.2024 16:08 Ответить
Авжеж,бо це представник однієї з підарських україномовних ботоферм,що працюють на ТОТ.
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30.12.2024 17:34 Ответить
Мене засмучує те ,що за час цієї "Суджанської " операції ми втратили частину Донечини ,бо найбоєздатніші війська перекинули на Курщину.
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30.12.2024 17:38 Ответить
Ти знаєш, де в нас найбільш боєздатні війська...а де в нас найменш боєздатні війська?
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30.12.2024 17:53 Ответить
А навіщо взагалі їх було перекидати з Донбасу і збільшувати лінію фронту на 300 з гаком км,і непотрібно мені розповідати телемарафонівські казочки ,про те що кацапи збирались наступати на Суми ,бо коли ЗСУ зайшли на Курщину ,там крім прикордонників і строковиків нікого не було ,ось така от "армія вторгненння".
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30.12.2024 19:49 Ответить
Я в тебе питав, де в нас найменш боєздатні війська, оскільки ти знаєш, де в нас найбільш боєздатні війська.
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30.12.2024 19:53 Ответить
А я в тебе питаю ,нахріна було розпорошувати сили і створювати новий фронт,і взагалі ,що робити з тією Суджею ,обмінювати на окуповану частину Харківщини ?
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30.12.2024 19:57 Ответить
На питання відповідати не хочеш. Переводиш розмову в іншу площину. Але відповім - Суджа заважає капітуляції, тому й таке роздратування. Крім того Захід побачив, що у расіі нема ніяких червоних ліній. Крім того там ефективно знищується російський військовий потенціал. І крім того це не тактика, а стратегія, бо генеральним завданням України є знищення рф, як у свій час українці знищили рі та ссср.
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30.12.2024 20:15 Ответить
До чого тут капітуляція ,путлєру насрати на ту Суджу ,на рашці десятки тисяч таких суджей , і краще б російський військовий потенціал знищувався на Донбасі .,і що крихітний суджанський район - це така наша "стратегія " . Яке знищення рашки №9 мільйонна Україна знищить 150 мільйонну рашку з ядерним озброєнням ) ,не сміши людей і не пиши дурні ,з тобою взагалі дискутувати так само як і з нашим зомбомарафоном ,тіж самі пропагандистські наративи. До рчі ,а ти вже мобілізувався "знищувальник " рашки ,бо без тебе ніяк її не "знищимо ".
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30.12.2024 20:34 Ответить
Тобто ти хочеш, щоб Україна була у складі росіі. Я в тебе питав, де в нас найменш боєздатні війська, оскільки ти знаєш, де в нас найбільш боєздатні війська.
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30.12.2024 20:39 Ответить
Відповідь можеш не писати ,твій агітпроп на мене не діє .
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30.12.2024 20:36 Ответить
Буде або Україна, або росія, якщо ти цього ще не зрозумів.
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30.12.2024 20:51 Ответить
З тобою дискутувати марно ,ти якщо вбив собі в мізки цю дурню ,то тебе вже не переконаєш.
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30.12.2024 20:56 Ответить
Де відосік найвеличнішого та переможна промова кремлівського сирка?
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30.12.2024 19:20 Ответить
Це жопа в дії
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30.12.2024 19:40 Ответить
Де кремлівсько-сирське створіння на коні і з шаблею?
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31.12.2024 12:34 Ответить
 
 