Войска РФ продвинулись в Курахово, Новоелизаветовке, Волково, Шевченко и около 6 населенных пунктов, - DeepState
Войска РФ имеют новые продвижения на территории Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Тернов, Воздвиженки, Новоукраинки, Успеновки, Дальнего, Сонцевки, в Новоелизаветовке, Волково, Курахово и Шевченко", - говорится в сообщении.
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- заважав Залужний і генерали статичним фронтом
- і фортифікації теж щось заважало будувати (напевно щоб народ не дай боже не подумав, що ми сідаємо в оборону)
зате зараз як все динамічно: щодня по 10-12 населених пунктів, в яких є просування ворога .
і тільки 1 річ статична - щоденний відосик зе про потужність та незламність.