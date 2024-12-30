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Новости Война
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За год оккупанты продвинулись на 40 км на Покровском направлении, понеся колоссальные потери, - экс-заместитель командира 24 ОШБ "Айдар"

Окупанти просунулися на 40 км

Российские оккупанты за год войны смогли продвинуться на Покровском направлении лишь на 40 км, потратив при этом огромное количество живой силы.

Об этом заявил экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий в эфире Радио NV, информирует Цензор.НЕТ.

"Продвижение на самом деле за весь год [у врага] очень незначительное. На лучшем участке, сначала Авдеевка, и соответственно дальше от оккупированной Авдеевки до Покровска - это лучшее для них направление. На этом направлении они продвинулись примерно на 40 км за год. Именно за полный год. При этом положили они где-то примерно количество двух-трех небольших европейских армий", - подчеркнул он.

По его словам, на других направлениях оккупанты достигли еще меньших успехов. В частности, они создали угрозу для Купянска, однако не смогли захватить город. Более того, россияне испытывают острый кризис в обеспечении техникой и артиллерией, что сказывается на их возможностях.

Аналитик также отметил, что единственное стремительное наступление за год было осуществлено украинской армией, а российские войска не смогли прорвать фронт ни разу.

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"Но, ни в одном месте фронт так и не посыпался. Ни в одном месте они его не прорвали", - отметил Дикий.

По словам Дикого, пополнение российских резервов значительно снизилось, а потери достигли пика. Он отметил, что стратегические достижения российской армии минимальны, а состояние ее сил значительно ухудшилось по сравнению с началом года.

"При том, доигрались до того, что под конец года у них уже намечается безумный кризис по бронетехнике, безумный кризис по артиллерии, и хотя людей еще с запасом хватает, но их хватает с запасом на вполне понятную временную перспективу. А тем временем пополнение практически просело, почти прекратилось. И отсюда такие, буквально можно сказать, истерические решения как, например, прикупить корейское пушечное мясо"

В то же время Дикий предостерег, что Украина сталкивается с проблемой нехватки личного состава, поскольку мобилизационные резервы не были своевременно пополнены.

"Мы весь год продолжали не пополнять нашу армию. И таким образом доигрались до того, что все же весь фронт постоянно проседает именно из-за того, что у нас физически просто не хватает людей, а мы, тем временем, ничего не делаем для того, чтобы там эти люди появились", - говорит он.

Напомним, что за минувшие сутки только на Покровском направлении Силы обороны Украины ликвидировали почти 500 оккупантов.

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Топ комментарии
+3
Дикий молодець-переплюнув єдиний долбомарафон!
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30.12.2024 12:01
+3
Скабєіха ти? Вже всіх бобрів зжерла ?
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30.12.2024 12:15
+1
За рік захопили теріторію з мацкву, і поклали 450000 кацапів, скрєпно!
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30.12.2024 11:56
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Так їм пофіг, матері в стійлах ще по народжують, головне у них є стимул-бели лади
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30.12.2024 11:52 Ответить
Не дуже, вже 14 річних ставлять к станкам…
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30.12.2024 11:58 Ответить
За рік захопили теріторію з мацкву, і поклали 450000 кацапів, скрєпно!
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30.12.2024 11:56 Ответить
Дикий молодець-переплюнув єдиний долбомарафон!
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30.12.2024 12:01 Ответить
Скабєіха ти? Вже всіх бобрів зжерла ?
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30.12.2024 12:15 Ответить
Автори публікації та інші папараці => ви там на теренах інтернету вже розбериться на який посаді в "Айдарі" під час АТО 2014 року був "Дикий", то він ТВО ротного, то ЗамКомВзвода, а тут вже ЗамКомБата!!!
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30.12.2024 14:00 Ответить
Росте. Скоро буде комбатом.
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30.12.2024 16:08 Ответить
Щоправда пігвінячих військ.
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30.12.2024 16:09 Ответить
Він з літа 2014 не в ЗСУ. (Вікіпедії)
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30.12.2024 20:16 Ответить
 
 