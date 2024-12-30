За год оккупанты продвинулись на 40 км на Покровском направлении, понеся колоссальные потери, - экс-заместитель командира 24 ОШБ "Айдар"

Российские оккупанты за год войны смогли продвинуться на Покровском направлении лишь на 40 км, потратив при этом огромное количество живой силы.

Об этом заявил экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий в эфире Радио NV, информирует Цензор.НЕТ.

"Продвижение на самом деле за весь год [у врага] очень незначительное. На лучшем участке, сначала Авдеевка, и соответственно дальше от оккупированной Авдеевки до Покровска - это лучшее для них направление. На этом направлении они продвинулись примерно на 40 км за год. Именно за полный год. При этом положили они где-то примерно количество двух-трех небольших европейских армий", - подчеркнул он.

По его словам, на других направлениях оккупанты достигли еще меньших успехов. В частности, они создали угрозу для Купянска, однако не смогли захватить город. Более того, россияне испытывают острый кризис в обеспечении техникой и артиллерией, что сказывается на их возможностях.

Аналитик также отметил, что единственное стремительное наступление за год было осуществлено украинской армией, а российские войска не смогли прорвать фронт ни разу.

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"Но, ни в одном месте фронт так и не посыпался. Ни в одном месте они его не прорвали", - отметил Дикий.

По словам Дикого, пополнение российских резервов значительно снизилось, а потери достигли пика. Он отметил, что стратегические достижения российской армии минимальны, а состояние ее сил значительно ухудшилось по сравнению с началом года.

"При том, доигрались до того, что под конец года у них уже намечается безумный кризис по бронетехнике, безумный кризис по артиллерии, и хотя людей еще с запасом хватает, но их хватает с запасом на вполне понятную временную перспективу. А тем временем пополнение практически просело, почти прекратилось. И отсюда такие, буквально можно сказать, истерические решения как, например, прикупить корейское пушечное мясо"

В то же время Дикий предостерег, что Украина сталкивается с проблемой нехватки личного состава, поскольку мобилизационные резервы не были своевременно пополнены.

"Мы весь год продолжали не пополнять нашу армию. И таким образом доигрались до того, что все же весь фронт постоянно проседает именно из-за того, что у нас физически просто не хватает людей, а мы, тем временем, ничего не делаем для того, чтобы там эти люди появились", - говорит он.

Напомним, что за минувшие сутки только на Покровском направлении Силы обороны Украины ликвидировали почти 500 оккупантов.

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