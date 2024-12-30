На Покровском направлении враг снова применяет в штурмах тяжелую технику, за сутки ликвидировано почти 500 оккупантов, - офицер ВСУ Цеховский
За минувшие сутки только на Покровском направлении Силы обороны Украины ликвидировали почти 500 оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.
"И это происходит каждые сутки. Какой бы большой ни была эта Россия - ее ресурс исчерпывается. Морально-психологическое состояние оккупантов также становится хуже. Они начинают понимать бессмысленность авантюры Путина", - отмечает Цеховский.
И добавляет, что в штурмах российские захватчики снова пытаются применять тяжелую технику. За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили минимум 5 единиц техники врага
"Это и танки, и БМП. Штурмуют на всем, что может ездить". - отметил военный.
Цеховский рассказал, что на Покровском направлении против Сил обороны Украины воюют минимум три дивизии россиян.
"Ресурс живой силы у врага есть достаточный. Они постоянно его возобновляют и подбрасывают туда подразделения с других направлений", - добавил он.
Напомним, по данным Генштаба российские захватчики наиболее активны на Покровском направлении.
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щоби заробити копійчину від кремлівського ідіота і кривавого вбивці 😡