За прошедшие сутки на фронте 186 боевых столкновений, больше всего на Курском и Покровском направлениях, - Генштаб

На Покровском направлении украинские защитники остановили 43 штурмовые и наступательные действия российских захватчиков. На Курском - отбили 46 вражеских атак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ,

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь авиаударов, сбросив девять управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил более пяти тысяч обстрелов, из них 188 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений около 2400 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Разлив, Комар, Сергеевка Донецкой области; Запорожское Запорожской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении за прошедшие сутки состоялись две вражеские атаки в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск, обе атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Кучеровки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Платоновка, Першотравневое, Надежда, Макеевка, Терны, Новосергиевка, Ямполовка, Ивановка и Белогоровка.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Золотаревки.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районе Часова Яра и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Волково, Соленое, Новооленовка, Нововасильевка, Шевченко, Котлиное и Новоелизаветовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное.

На Времевском направлении противник совершил 20 штурмов наших позиций неподалеку населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь и Привольное. Привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

Ситуация на юге и севере

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили две российские атаки.

На Ореховском, Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов, проводит разведывательную деятельность.

Продолжается операция в Курской области. Наши воины за минувшие сутки отбили 46 вражеских атак на данном направлении. Кроме того, враг нанес 266 артиллерийских обстрелов.

Удары по врагу

Силы обороны Украины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один удар по складу хранения горюче-смазочных материалов противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 2010 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 22 боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, 31 БпЛА оперативно-тактического уровня, 141 единицу автомобильной техники оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг прилагает максимальные усилия для выхода на окраины Покровска, - ОСГВ "Хортица"