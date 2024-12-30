США предоставляют Украине $3,4 млрд прямой бюджетной поддержки, - Еллен

Соединенные Штаты, кроме военной помощи, также направили Украине $3,4 миллиарда дополнительной прямой бюджетной поддержки.

Об этом заявила министр финансов США Дженет Йеллен, сообщает Цензор.НЕТ.

Наша прямая бюджетная поддержка Украины поступает в критический момент, когда Россия усиливает свои атаки на украинских гражданских и критически важную инфраструктуру",- отметила она.

По ее словам, экономическая помощь от Соединенных Штатов и союзников "имеет решающее значение для способности Украины защитить свой суверенитет и достичь справедливого мира путем обеспечения критически важных государственных услуг, которые поддерживают ее отважную борьбу".

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В Минфине США объяснили, что в координации с Агентством США по международному развитию и Государственным департаментом США, эта помощь в размере 3,4 миллиарда долларов является окончательной выплатой средств, выделенных в соответствии с двухпартийным Законом о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности Украины на 2024 год.

"Наша прямая бюджетная поддержка по-прежнему обусловлена реформами, связанными с усилением правоохранительных органов, повышением прозрачности и эффективности государственных институтов, а также усилением антикоррупционных правил и процедур", - отмечает Йеллен.

"Вместе с помощью по безопасности, которую Америка предоставляет Украине, и действиями Министерства финансов США, направленными на дальнейшее усиление санкций против российской военной машины, мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы позиционировать Украину для достижения справедливого мира", - добавила она.

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Напомним, Министерство обороны США объявило 23 декабря о предоставлении компании Williams International контракта на сумму $253,7 млн на основании Закона об оборонном производстве (DPA), чтобы увеличить производство ракет, в том числе и в рамках программ военной помощи Украине.