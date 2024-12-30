На фронте произошло 104 боевых столкновения, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 104 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Приграничные населенные пункты продолжают страдать от артобстрелов с территории РФ. От огня ствольной артиллерии пострадали районы населенных пунктов Бачевск, Александровка Сумской области и Тимофеевка Харьковской области.

Боевые действия на Харьковщине

Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты дважды бесполезно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении украинские воины отбили четыре вражеских атаки неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово, еще семь боестолкновений продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается расширить свою зону влияния на Харьковщине, - ГПСУ

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила десять атак у Копанок, Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Ивановки и Тернов, в настоящее время продолжаются бои в двух локациях.

Враг проводил один штурм на Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка, Силы обороны отбили атаку.

На Краматорском направлении украинские воины отбили три штурмовые действия вблизи Часова Яра и Ступочек, четыре боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Щербиновки и в Торецке, где Силы обороны отбили две атаки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 23 атаки противника, семь боестолкновений еще продолжается. Потери врага уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Покровском направлении враг снова применяет в штурмах тяжелую технику, за сутки ликвидировано почти 500 оккупантов, - офицер ВСУ Цеховский

На Кураховском направлении оккупанты провели 11 атак вблизи Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово, две атаки продолжаются.

На Времевском направлении подразделения наших войск отбили 11 штурмов россиян неподалеку Янтарного, Успеновки, Времевки и в направлении Константинополя и Новоселки, в настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.

На остальных направлениях - без особых изменений.