На фронте произошло 104 боевых столкновения, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 104 боевых столкновения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
Приграничные населенные пункты продолжают страдать от артобстрелов с территории РФ. От огня ствольной артиллерии пострадали районы населенных пунктов Бачевск, Александровка Сумской области и Тимофеевка Харьковской области.
Боевые действия на Харьковщине
Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты дважды бесполезно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска и Липцов.
На Купянском направлении украинские воины отбили четыре вражеских атаки неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово, еще семь боестолкновений продолжаются.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила десять атак у Копанок, Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Ивановки и Тернов, в настоящее время продолжаются бои в двух локациях.
Враг проводил один штурм на Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка, Силы обороны отбили атаку.
На Краматорском направлении украинские воины отбили три штурмовые действия вблизи Часова Яра и Ступочек, четыре боестолкновения продолжаются.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Щербиновки и в Торецке, где Силы обороны отбили две атаки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 23 атаки противника, семь боестолкновений еще продолжается. Потери врага уточняются.
На Кураховском направлении оккупанты провели 11 атак вблизи Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово, две атаки продолжаются.
На Времевском направлении подразделения наших войск отбили 11 штурмов россиян неподалеку Янтарного, Успеновки, Времевки и в направлении Константинополя и Новоселки, в настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.
На остальных направлениях - без особых изменений.
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Andrey Smetanenko
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@AndreySmetanen6
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Обычная советская ложь. Газета "Вольная Кубань", 21 января 1919 г. И почему меня волной накрывает чувство дежавю? Где-то я это "их там нет" уже слышал...