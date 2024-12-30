Обеспечение ВСУ земельными участками и недвижимостью: в 2024 году зарегистрированы права на 47 тыс. га земли и 1000 объектов, - Минобороны

В 2024 году Минобороны разработало и внедрило комплексную систему обеспечения Вооруженных сил Украины земельными участками и объектами недвижимости.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, координацию системы осуществляет Главное управление земель обороны и фондов Минобороны. Оно работает по трем ключевым направлениям:

мобилизация внутренних ресурсов;

возвращение незаконно отчужденного имущества;

сотрудничество с государственными органами по передаче дополнительных земель и фондов.

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"В течение года благодаря мобилизации внутренних ресурсов нам удалось оформить 47 000 гектаров земли и более 1000 объектов военного имущества. Благодаря системному мониторингу выявлено около 10 000 случаев незаконного захвата земельных участков. Эти результаты являются ключевыми для укрепления обороноспособности страны и восстановления контроля над стратегическими активами", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Так, за год работы было успешно реализовано 75 судебных решений в пользу Минобороны, что позволило вернуть 74 земельных участка общей площадью более 3 000 га и объекты недвижимости площадью почти 42 000 кв. м. В Минобороны привели как значимые примеры возвращения 100 га военного аэродрома в Одессе и 150 га военного аэродрома в Винницкой области.

Кроме того, совместно с Минюстом удалось вернуть в государственную собственность 30 земельных участков общей площадью почти 3500 га и объекты недвижимости площадью около 1700 кв. м.

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Начальник Главного управления земель обороны и фондов Минобороны Борис Закутный отметил, что в сотрудничестве с Фондом госимущества для нужд ВСУ уже передано более 100 зданий и сооружений, еще столько же готовится к передаче.

"Дополнительно, благодаря взаимодействию с центральными и местными органами власти, получено более 400 зданий и сооружений, включая 60 объектов для медицинских учреждений", - добавил Закутний.

Также недавно был утвержден новый порядок согласования решений военного командования о принудительном отчуждении имущества в условиях военного положения, что позволит еще эффективнее обеспечивать потребности обороны. За первые десять дней действия нового порядка уже рассмотрено восемь ходатайств военных командований.

"Внедренная система демонстрирует высокую эффективность в обеспечении Вооруженных сил Украины необходимыми земельными участками и объектами недвижимости, что непосредственно влияет на усиление обороноспособности государства", - добавили в Минобороны.

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