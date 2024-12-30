Не стоит переоценивать влияние внутренней политики Польши на позицию по отношению к Украине, - посол Лукасевич

Независимо от результатов президентских выборов в Польше, запланированных на май 2025 года, политика Варшавы в отношении Киева не будет иметь существенных изменений.

Об этом в интервью ZN.UA заявил временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич, передает Цензор.НЕТ.

Не стоит переоценивать влияние польской внутренней политики на позицию по Украине, ведь независимо от того, каким будет правительство, Украину рассматривают как часть Европы и, безусловно, это очень важный фактор польской безопасности. Поэтому какие-то вопросы могут решаться медленнее, а какие-то - быстрее при том или ином правительстве, но глобально в стратегии ничего не меняется, - сказал он.

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Комментируя содействие Польши украинскому процессу интеграции в ЕС Лукасевич заметил, что Варшава в некоторых вопросах опирается на собственный опыт, и если дипломатическое направление интеграции Украины кажется простым, то путь экономической интеграции может быть достаточно сложным.

"Если все хорошо подготовить, то процесс вхождения значительно облегчится. Поскольку даже в период самого вхождения могут возникнуть сложности. Чтобы этого не произошло, надо заранее обо всем позаботиться и ввести все необходимые стандарты, чтобы все страны ЕС подтвердили: Украина вышла на тот уровень, когда может стать одной из стран объединенной Европы", - добавил польский дипломат.

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