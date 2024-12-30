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Не стоит переоценивать влияние внутренней политики Польши на позицию по отношению к Украине, - посол Лукасевич

Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич

Независимо от результатов президентских выборов в Польше, запланированных на май 2025 года, политика Варшавы в отношении Киева не будет иметь существенных изменений.

Об этом в интервью ZN.UA заявил временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич, передает Цензор.НЕТ.

Не стоит переоценивать влияние польской внутренней политики на позицию по Украине, ведь независимо от того, каким будет правительство, Украину рассматривают как часть Европы и, безусловно, это очень важный фактор польской безопасности. Поэтому какие-то вопросы могут решаться медленнее, а какие-то - быстрее при том или ином правительстве, но глобально в стратегии ничего не меняется, - сказал он.

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Комментируя содействие Польши украинскому процессу интеграции в ЕС Лукасевич заметил, что Варшава в некоторых вопросах опирается на собственный опыт, и если дипломатическое направление интеграции Украины кажется простым, то путь экономической интеграции может быть достаточно сложным.

"Если все хорошо подготовить, то процесс вхождения значительно облегчится. Поскольку даже в период самого вхождения могут возникнуть сложности. Чтобы этого не произошло, надо заранее обо всем позаботиться и ввести все необходимые стандарты, чтобы все страны ЕС подтвердили: Украина вышла на тот уровень, когда может стать одной из стран объединенной Европы", - добавил польский дипломат.

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Тобто рольники будуть блокувати кордон.
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30.12.2024 17:10 Ответить
Вони своєю "внутрішньою політикою" "довикаблучуються" до того, що українці повиїжджають працювать у сусідні країни... Бо нікому не сподобається, коли на нього дивляться, як на "людину другого сорту"... Ми насилу позбавилися "великих гаспод" - так тепер "пани зацниє" на тебе зверхньо поглядать починають...
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30.12.2024 17:28 Ответить
Не звертайте увагу, коли вам наклали купу на голову...
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30.12.2024 17:27 Ответить
У поляків амнезія на пацифікацію і те, що вони робили в Галичині. А Волинь - це вже реакція. Вся суть в тому, що споконвік поляк-двірник вважав інженера-українця бидлом. Той двірник щиро вірив, що у нього блакитна кров.
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30.12.2024 17:30 Ответить
чому так?? Братіслава та Будапешт вже кремлівські шавки...
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30.12.2024 18:05 Ответить
 
 