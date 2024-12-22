Председательство Польши и Дании в ЕС должно стать историческим для Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил важность вступления Украины в Евросоюз и считает, что председательство Польши и Дании в ЕС в 2025 году должны стать историческими для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении Зеленского по случаю Дня дипломата.

"Отдельное направление - это, безусловно, Европейский Союз и все, что нужно для полноправного членства Украины в ЕС. На всех уровнях в ЕС - от высших институтов до общественных лидеров - голос Украины должен звучать уверенно, конкретно и убедительно", - отметил президент.

Также читайте: Зеленский - дипломатам: Мы должны сделать все, чтобы 2025 год стал для Украины годом справедливого мира

Зеленский подчеркнул, что Украине нужно вступление в Евросоюз, и в следующем году нужно сделать для этого максимум в процессе переговоров и в развитии отношений с партнерами в Европейском Союзе.

"Поэтому председательство Польши, а во втором полугодии - Дании, в ЕС должны стать историческими для Украины", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС в 2025 году планирует открыть все переговорные кластеры с Украиной по вступлению, - фон дер Ляен

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в 2025 году Украина планирует открыть в переговорах о вступлении в ЕС все шесть тематических кластеров.