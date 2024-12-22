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Дания (536) Зеленский (19024) Польша (8140) членство в ЕС (929)

Председательство Польши и Дании в ЕС должно стать историческим для Украины, - Зеленский

Зеленський про вступ до ЄС

Президент Владимир Зеленский отметил важность вступления Украины в Евросоюз и считает, что председательство Польши и Дании в ЕС в 2025 году должны стать историческими для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении Зеленского по случаю Дня дипломата.

"Отдельное направление - это, безусловно, Европейский Союз и все, что нужно для полноправного членства Украины в ЕС. На всех уровнях в ЕС - от высших институтов до общественных лидеров - голос Украины должен звучать уверенно, конкретно и убедительно", - отметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что Украине нужно вступление в Евросоюз, и в следующем году нужно сделать для этого максимум в процессе переговоров и в развитии отношений с партнерами в Европейском Союзе.

"Поэтому председательство Польши, а во втором полугодии - Дании, в ЕС должны стать историческими для Украины", - добавил он.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в 2025 году Украина планирует открыть в переговорах о вступлении в ЕС все шесть тематических кластеров.
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Топ комментарии
+6
Там польський міністр якийсь вже оголосив, що Польща має домагатися заборони експорту української сільгосппродукції з України до країн ЄС. Поляки все робитимуть для того щоб Україна не була в ЄС і українська продукція не була в Європі! Українська продукція це смерть польській продукції!
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22.12.2024 15:20
+6
Якщо не почнуть отримувати "азербайджанський" газ
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22.12.2024 15:29
+5
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22.12.2024 15:24
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Польща, данія, чому Україна не в ЄС?
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22.12.2024 15:14 Ответить
Там польський міністр якийсь вже оголосив, що Польща має домагатися заборони експорту української сільгосппродукції з України до країн ЄС. Поляки все робитимуть для того щоб Україна не була в ЄС і українська продукція не була в Європі! Українська продукція це смерть польській продукції!
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22.12.2024 15:20 Ответить
Польща теж важко в ЄС вступала. Тому потрібно працювати з ЄС а не вимагали у них членства як подарунок на днюху https://novapolshcha.pl/article/ce-buv-nash-nacionalnii-interes-zalashtunki-vstupu-polshi-do-yes/
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22.12.2024 15:28 Ответить
Якщо українці працюють лише за харчі, то це не проблема поляків.
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22.12.2024 15:45 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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22.12.2024 15:20 Ответить
Швидше дурні, ніж дурень, які одинадцять років тому думали, що весь світ біля їхніх ніг.
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22.12.2024 15:28 Ответить
Історичними вже стали травневі шашлики.
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22.12.2024 15:31 Ответить
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22.12.2024 15:24 Ответить
Якщо не почнуть отримувати "азербайджанський" газ
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22.12.2024 15:29 Ответить
не важливо хто у них голова,тим паче вона є колективна,а важливо що у нас важко назвати те що маємо головою
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22.12.2024 15:24 Ответить
із президентом "зе" Україна може встпити єдино в рашистське лайно
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22.12.2024 15:28 Ответить
Поляки ще більше діставатимуть за ''волинську трагедію''
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22.12.2024 16:17 Ответить
Историческим , в первую очередь, для Украины и украинцев должно быть умение президента отстоять интересы своей страны и своего народа, это, за него, никто делать не будет.
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22.12.2024 17:02 Ответить
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22.12.2024 17:05 Ответить
зеля давай спочатку вступимо в НАТО . А потім Європейський Союз вступить в Україну .
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22.12.2024 18:03 Ответить
 
 