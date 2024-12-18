ЕС в 2025 году планирует открыть все переговорные кластеры с Украиной по вступлению, - фон дер Ляен

Европейский Союз в рамках переговоров с Украиной о вступлении планирует открыть фундаментальный кластер в начале 2025 года и другие кластеры - в течение этого же года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Страсбурге во время выступления на пленарном заседании Европарламента в рамках подготовки к Европейскому совету заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы должны продолжать нашу политическую поддержку для Украины. Они достигли огромного прогресса на пути к членству в Европейском Союзе. Если они будут в дальнейшем придерживаться этих усилий, мы должны быть готовы открыть переговоры вокруг фундаментального кластера в начале 2025 года и (открыть) другие кластеры - в течение этого же года", - отметила фон дер Ляйен.

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Также она отметила, что "украинцы борются сейчас за будущее в Европейском Союзе, и они должны знать, что их усилия вознаграждаются и что флаг Украины будет развеваться в сердце ЕС".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в 2025 году Украина планирует открыть в переговорах о вступлении в ЕС все шесть тематических кластеров.