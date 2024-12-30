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Польша хочет ускорить вступление Украины в ЕС во время председательства в Евросоюзе, – посол Лукасевич

Польща хоче прискорити вступ України до ЄС під час свого головування

Польша во время своего председательства в ЕС планирует сосредоточиться на безопасности Европы и Украины.

Об этом заявил временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Главным лозунгом нашего президентства является безопасность - безопасность Европы, но и безопасность Украины. Потому что это две стороны одной проблемы. Поскольку если безопасна Украина, то, соответственно, безопасна и Европа", - сказал он.

По словам Лукасевича, во время председательства в ЕС Польша будет пытаться максимально ускорить процесс вступления Украины в ЕС, что также будет способствовать безопасности.

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"Нашей задачей сейчас будет постоянное напоминание о том, что это очень важно, что все это нужно решить как можно скорее. Польша будет делать максимум возможного на этом направлении. И сделает все возможное, чтобы ускорить вступительные процедуры для Украины", - добавил дипломат.

Лукасевич отметил, что после Польши председательство перейдет к Дании, которая имеет схожее с Варшавой видение, поэтому в 2025 году Украина будет иметь существенную поддержку в ЕС.

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Ой, не ******* будь ласка, дядьку.
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30.12.2024 17:31 Ответить
Зельоні в курсі. Тому прискорили обсерання з мадярами і словаками.
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30.12.2024 17:48 Ответить
А ви з ними по дЬОснам вдаряєте?
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30.12.2024 18:53 Ответить
Пшеські рольніки в курсі ?
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30.12.2024 18:46 Ответить
 
 