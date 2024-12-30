Сообщения в "Дії" и СМС: Коордштаб разработал систему уведомлений семей

Команда Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными разработала удобную многоуровневую систему оповещений семей пленных.

Об этом сообщили в Координационном штабе, передает Цензор.НЕТ.

"Все, кто обращается к нам, могут получать как внутренние подсказки в личном кабинете, а также благодаря сотрудничеству Штаба с государственными операторами мобильной связи "Киевстар", Vodafone и Lifecell пользователи также получают СМС-сообщения", - говорится в сообщении.

В частности, семьи пленных будут получать уведомления о:

изменение учетной категории, в том числе при освобождении;

подтверждение заявки о взятии плен или исчезновении;

обработка поданной через личный кабинет дополнительной информации;

получение ответа на вопрос, который был сформирован в разделе онлайн-консультаций в личном кабинете.

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Также сообщается, что оповещения поступают через приложение "Дія".

"Именно работники Координационного штаба часто являются первыми, кто приносит семьям радостную весть: родной человек возвращается!" - добавили в штабе.

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