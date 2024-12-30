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США (24813) Трамп (3977) Джонсон Майк (124)

Трамп поддержал кандидатуру республиканца Джонсона на должность спикера Палаты представителей

Избранный президент США Дональд Трамп за несколько дней до голосования выразил свою "безоговорочную" поддержку республиканцу Майку Джонсону как кандидату на должность спикера Палаты представителей Конгресса США.

Об этом Трамп написал в своей заметке на Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Спикер Майк Джонсон - хороший, трудолюбивый, религиозный человек. Он будет делать правильные вещи, и мы продолжим побеждать. Я полностью и безоговорочно поддерживаю Майка", - отметил новоизбранный президент США.

Трамп публічно підтримав спікера Палати представників США Майка Джонсона

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Как пишет The Hill, публичная поддержка Трампа может стать ключом к победе Джонсона.

Гнев членов Республиканской партии в отношении того, как Джонсон решал различные вопросы, включая пакет финансирования на конец года, чтобы сохранить работу правительства, поставил под сомнение спикерство Джонсона.

Депутат Томас Масси (республиканец, штат Кентукки) заявил, что не поддержит Джонсона, и несколько других консерваторов, которые придерживаются жесткой линии, не собираются поддерживать его.

Из-за хрупкого большинства республиканцев в Палате представителей Джонсон не может позволить себе потерять более одного голоса республиканцев на должность спикера, при условии, что каждый член Палаты представителей будет присутствовать и проголосует за кандидата.

Многие законодатели от Республиканской партии дали понять, что вопрос о том, будет ли кто-то другой оппонировать Джонсону во время голосования 3 января, в значительной степени будет зависеть от Трампа.

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Топ комментарии
+5
То чия влада зробила Бойка легітимним ксндидатом у президенти в 2019?. і чия влада ,та суд зобовязали звинуваченого в зраді національних інтересів України де3,14здата не один раз битого по іпальнику ,допускати до засідань ВЗРади,не кажучи про зупинку ракетобудування, знищення аеромобільного роду війск ,розмінування Чонгару,будівництва доріг за гроші українського народу по основних напрямках наступу рашиста???
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30.12.2024 19:26
+4
до чого тут зеленський? це все Порошенко такий сякий. я правду кажу? так **********.
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30.12.2024 19:29
+4
я правильно розумію, що Ви завжди не підтримуєте Україну і її народ ,а підтримуєте любе лайно,котре льється на голову цього народу багато років поспіль.???Я правильно розумію,що Ви є прихильник і пошановувач тих,хто це робить ???
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30.12.2024 20:17
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Тільки у чому тут фішка. Хто такий Бойко і чим про дихає знали всі й давно. Тільки чомусь минула влада, яка була до 2019 року не поспішала розібратися в його поглядах. І навіть допустила до кандидата в президенти. То чия влада зробила Бойка легітимним ксндидатом у президенти в 2019?
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30.12.2024 19:17 Ответить
То чия влада зробила Бойка легітимним ксндидатом у президенти в 2019?. і чия влада ,та суд зобовязали звинуваченого в зраді національних інтересів України де3,14здата не один раз битого по іпальнику ,допускати до засідань ВЗРади,не кажучи про зупинку ракетобудування, знищення аеромобільного роду війск ,розмінування Чонгару,будівництва доріг за гроші українського народу по основних напрямках наступу рашиста???
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30.12.2024 19:26 Ответить
Максимко, нещодавно я читав архів цензора за 2016 рік. І ваші коментарі на владу, яка була тоді і на президента, що був тоді скажемо так не дуже хороші. Ви перефарбувалися чи чиїх будете?
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30.12.2024 19:32 Ответить
Немає значення яка влада чинить скажемо так "не дуже добрі речі і справи" по відношенні до України і її народу..Без фарб і без чиїх
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30.12.2024 19:42 Ответить
Я правильно розумію, що Ви ніколи не підтримували жодного президента України? А просто ллєте гавно на всіх, хто був тоді і є зараз президентом просто тому, що Вам нема чим зайнятися?
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30.12.2024 19:55 Ответить
я правильно розумію, що Ви завжди не підтримуєте Україну і її народ ,а підтримуєте любе лайно,котре льється на голову цього народу багато років поспіль.???Я правильно розумію,що Ви є прихильник і пошановувач тих,хто це робить ???
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30.12.2024 20:17 Ответить
до чого тут зеленський? це все Порошенко такий сякий. я правду кажу? так **********.
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30.12.2024 19:29 Ответить
А до яких пір можна обливати брудом минулу владу? Наскільки мені відомо то Ви і такі як Ви, дали її оцінку у 2019 році, і не правильно оцінку, яка базувалася на брехні і фейках кацапів і бенязеля пропаганди. Нарід за майже 6 років побачив на що здібна влада мародерів і крадунів слугориг. Одні обіцянки і корупція і жодної посадки злочинця, які відкрито крали із бюджету мільярди, сотні вагонів гуманітарки, перли на фронт сотні тисяч бракованих мін і тирили яйця по 17 грн. Ця влада деморалізувала суспільство, змусила їх ховатися від призову, топитися в Тисі, аби не потрапити на "передок", бо замість ракет і дронів Боневтік закатував гроші в асфальт. Сьогодні ОПЗЖ голосують за всі закони разом зі "слугами" і призначені керівниками різних комітетів в Раді, а винні звичайно попередники. То навіщо тут ліпити горбатого?
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30.12.2024 21:11 Ответить
ворон ворону
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30.12.2024 19:10 Ответить
Хто б сумнівався - там ше Венс - за Трампа шо хоч порве
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30.12.2024 19:22 Ответить
Та їхня МАГА гірше бразильського серіалу. Зовсім недавно ці упороті крили матом Джонсона та звинувачували його у роботі на демократа Джефріса під час голосування за тимчасовий бюджет. Сьогодні вже рудий лідор підтримує його кандидатуру..
Вони ще не при владі, а вже гризуть одне одному горлянки, важко уявити, що буде далі
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30.12.2024 19:35 Ответить
In the modern day American Pantheon, Donald Trump, the savior of the nation and the world, takes the place of Jesus, while JD Vance and Mike Johnson, his faithful disciples, appear as St. Peter and St. Paul. Viktor Orban, largely viewed as Trump before Trump, who showed the way to conquer the evil forces of extreme liberalism, can be likened to John the Baptist. And the adamant Marjorie Taylor Greene, due her to complete loyalty and willingness to follow the Teacher anywhere, is not unlike Mary Magdalene.
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30.12.2024 19:50 Ответить
Хто такі баптисти - я пересвідчився на власному прикладі. Все зав'язано на грошах. Вдавляться за копійку.
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30.12.2024 19:55 Ответить
якщо Бог існує, то він точно покинув джонсона, трампа та іншу республіканську *******.

бо тільки грьобані сатаністи можуть по пів року блокувати допомогу, а потім з цегляною мордою заявляти "дивіться скільки сотень тисяч українців загинуло на цій війні" .
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30.12.2024 20:03 Ответить
До чого тут Республіканська партія? Наша країна сама вибрала у влалду оту клоунську шоблу з московського КВНа. Яке відношення у республіканців має бути до московських кротів? Нам і демократи про це говорили. Реакція- нуль.
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30.12.2024 20:08 Ответить
Дебіле, а ***** українці також обирали??
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30.12.2024 20:11 Ответить
Ти й досі не усвідомив, що йде Третя світова. Аби Ф.Рузвельт відмовив У.Черчиллю, то ти б казав, що у всьому на Другій світовій винний англосакс ? Політики розуміють, але косять ДУРКУ. Бо їм потрібен теж рейтинг як нашому віслюку. Відмінність лише одна у Лідора, і полягає вона в тому, що бажання керівника країни на яку напали, це - ВИГРАТИ війну, а не вибори.
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30.12.2024 20:46 Ответить
Jolli Rabbit , кілька питань:

1. Як тупість українського народу у 2019 році виправдовує тупорилість американців у 2024 ?

2. Я правильно розумію, 6 місяців блокування допомоги Україні вас не бентежать ?

3. трампіст?
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30.12.2024 20:50 Ответить
Релігійна людина. *******. З таким керівництвом у США нуль шансів проти Китаю...
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30.12.2024 20:23 Ответить
Ох і хитрий лис цей Джонсон. Але він не .... БОРИС.
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30.12.2024 20:48 Ответить
Хороша релігійна людина затримувала гроші воюючій Україні.
Про яку саме релігію йдеться ?
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31.12.2024 03:19 Ответить
 
 