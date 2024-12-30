Трамп поддержал кандидатуру республиканца Джонсона на должность спикера Палаты представителей

Избранный президент США Дональд Трамп за несколько дней до голосования выразил свою "безоговорочную" поддержку республиканцу Майку Джонсону как кандидату на должность спикера Палаты представителей Конгресса США.

Об этом Трамп написал в своей заметке на Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Спикер Майк Джонсон - хороший, трудолюбивый, религиозный человек. Он будет делать правильные вещи, и мы продолжим побеждать. Я полностью и безоговорочно поддерживаю Майка", - отметил новоизбранный президент США.

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Как пишет The Hill, публичная поддержка Трампа может стать ключом к победе Джонсона.

Гнев членов Республиканской партии в отношении того, как Джонсон решал различные вопросы, включая пакет финансирования на конец года, чтобы сохранить работу правительства, поставил под сомнение спикерство Джонсона.

Депутат Томас Масси (республиканец, штат Кентукки) заявил, что не поддержит Джонсона, и несколько других консерваторов, которые придерживаются жесткой линии, не собираются поддерживать его.

Из-за хрупкого большинства республиканцев в Палате представителей Джонсон не может позволить себе потерять более одного голоса республиканцев на должность спикера, при условии, что каждый член Палаты представителей будет присутствовать и проголосует за кандидата.

Многие законодатели от Республиканской партии дали понять, что вопрос о том, будет ли кто-то другой оппонировать Джонсону во время голосования 3 января, в значительной степени будет зависеть от Трампа.

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