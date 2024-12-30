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Сегодня в Украину вернули 5 пленных защитников Чернобыльской АЭС, - Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

189 українців повернулись з полону напередодні Нового року

Во время обмена пленными 30 декабря между РФ и Украиной домой вернулись 5 защитников Чернобыльской АЭС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Отмечается, что во время очередного обмена пленными удалось вернуть 189 наших воинов, среди которых пятеро представителей воинской части №3041, охранявших Чернобыльскую АЭС в начале полномасштабного вторжения. Они пробыли в рашистском плену более двух лет.

"К сожалению, 70 защитников ЧАЭС до сих пор остаются в плену. Мы помним о них и продолжим борьбу за каждого. Желаю каждому, кто вернулся домой, счастливых праздников и удачной реабилитации. Спасибо всем, кто прилагает усилия для освобождения наших героев", - отметила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Напомним, в понедельник, 30 декабря, удалось освободить и вернуть из российского плена в Украину 189 граждан.

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Топ комментарии
+19
"70 захисників ЧАЕС"
Не захисників, а охоронців. Вони нічого не захищали, жодного пострілу не зробили. Вирішили, що вони звичайні охоронці і чинити супротив загарбникам - не їх справа.
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30.12.2024 19:10
+15
в Херсоні хлопці вийшли на захист міста з пляшками коктейля молотова не злякавшись кацапів на танках .
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30.12.2024 20:21
+13
Ці "захисники" на чолі з командиром відразу ж здалися у полон.
Хоча в них був варіант виходити лісами на Вишгород чи лісними дорогами у Житомирську область.

Такі собі захисники...
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30.12.2024 19:47
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"70 захисників ЧАЕС"
Не захисників, а охоронців. Вони нічого не захищали, жодного пострілу не зробили. Вирішили, що вони звичайні охоронці і чинити супротив загарбникам - не їх справа.
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30.12.2024 19:10 Ответить
Для них це психологічний шок був, але їх схоже справді не готували діяти за планом, що їм робити, якщо ворог прийшов знищити їх країну, цікаво, чим займалися тоді їх командири і де вони зараз
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30.12.2024 19:22 Ответить
ми не знаємо яка там була ситуація і скорше в них були пістолети ПМ, "ментівські" АКС 5.45 і по ріжку набоїв, проти танків, БТР і тисяч кацапів не попреш
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30.12.2024 19:45 Ответить
Так переправу через р.Ірпінь біля Мощуна і прикривала у перші дні самооборона із "ментовськими" калашами 5,45 і мисливськими рушницями.
Проти танків. І поперли. Така була ситуація.
А там просто сцикуни були...
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30.12.2024 19:52 Ответить
У них були бронеавтомобілі з кулеметами, автоматична стрілкова зброя і, якщо судити по захисникам ЗАЄС - були як мінімум РПГ.
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30.12.2024 19:57 Ответить
в Херсоні хлопці вийшли на захист міста з пляшками коктейля молотова не злякавшись кацапів на танках .
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30.12.2024 20:21 Ответить
Захисники, охоронці, які вони взагалі виконували функції? Відбиття нападу?
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30.12.2024 19:44 Ответить
Ці "захисники" на чолі з командиром відразу ж здалися у полон.
Хоча в них був варіант виходити лісами на Вишгород чи лісними дорогами у Житомирську область.

Такі собі захисники...
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30.12.2024 19:47 Ответить
Інтересна штука. Щось ніде і ніяк не повідомлялося , як розвивалися події на ЧАЕС. От нічого.
А чи буде трибунал ?
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30.12.2024 20:22 Ответить
Ніяк не розвивались - рота озброєних військових просто без єдиного пострілу здалися у полон, на цьому поді завершилися. Хоча вони мали можливість хоча б відступити через ліси.
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30.12.2024 23:31 Ответить
Чому кацапи одних полонених відмовляються міняти,а інших-аж випихують? ДумайТЕ. А взагалі-обміни під час бойових дій-це повна дурня,бо це послаблює оборону,створюючи у морально нестійкого о/с хибну ілюзію-і в результтаті відбуваєтья чергова страта баранів,що кидають зброю,бо вважають себе хитрішими за інших.
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30.12.2024 23:10 Ответить
Захисники?
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31.12.2024 07:42 Ответить
 
 