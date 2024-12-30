Сегодня в Украину вернули 5 пленных защитников Чернобыльской АЭС, - Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
Во время обмена пленными 30 декабря между РФ и Украиной домой вернулись 5 защитников Чернобыльской АЭС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Отмечается, что во время очередного обмена пленными удалось вернуть 189 наших воинов, среди которых пятеро представителей воинской части №3041, охранявших Чернобыльскую АЭС в начале полномасштабного вторжения. Они пробыли в рашистском плену более двух лет.
"К сожалению, 70 защитников ЧАЭС до сих пор остаются в плену. Мы помним о них и продолжим борьбу за каждого. Желаю каждому, кто вернулся домой, счастливых праздников и удачной реабилитации. Спасибо всем, кто прилагает усилия для освобождения наших героев", - отметила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.
Напомним, в понедельник, 30 декабря, удалось освободить и вернуть из российского плена в Украину 189 граждан.
Пожалуйста, подождите...
Не захисників, а охоронців. Вони нічого не захищали, жодного пострілу не зробили. Вирішили, що вони звичайні охоронці і чинити супротив загарбникам - не їх справа.
Проти танків. І поперли. Така була ситуація.
А там просто сцикуни були...
Хоча в них був варіант виходити лісами на Вишгород чи лісними дорогами у Житомирську область.
Такі собі захисники...
А чи буде трибунал ?