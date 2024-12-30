Абсолютно недопустимо, чтобы Словакия угрожала прекратить экстренные поставки электроэнергии для Украины, - глава МИД Эстонии Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что угрозы Словакии остановить поставки электроэнергии Украине являются абсолютно недопустимыми.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он напомнил, что Европейский союз договорился о полном отказе от импорта российских ископаемых видов топлива до 2027 года.

"Последние усилия правительств Венгрии и Словакии, направленные на продолжение поставок российского газа в Европейский Союз, противоречат этой цели, поскольку лишь продолжают энергетическую зависимость от России", - пояснил министр.

Он также добавил, что Европейская комиссия подтвердила, что прекращение транзита российского газа через Украину не повлияет на энергетическую безопасность Европейского Союза и его стран-членов.

"Освобождение от энергетической зависимости от России отвечает интересам каждого государства, поскольку Россия привыкла использовать экспорт энергии как оружие. Нельзя считать Россию надежным партнером", - заявил Цахкна.

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По его словам, Россия демонстрирует свою истинную сущность, угрожая, например, оставить жителей Приднестровья без электричества и отопления с 1 января, прекратив поставки газа.

"Учитывая все это, абсолютно недопустимо, чтобы Словакия угрожала прекратить экстренные поставки электроэнергии для Украины этой зимой. Украина уже почти три года сражается не только за свой суверенитет, но и за безопасность всей Европы и мира. В сложившейся ситуации единственно правильный подход - это всесторонняя поддержка Украины, а не усиление страданий украинцев своими действиями", - подчеркнул Цахкна.

Напомним, 27 декабря Фицо заявил, что рассмотрит ответные действия на прекращение Украиной транзита российского газа с 1 января.

Зеленский в свою очередь заявил, что российский диктатор Путин поручил премьер-министру Словакии Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины, втянув Словакию.

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