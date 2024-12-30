Рашисты пытаются проникнуть в Курахово, чтобы окружить ВСУ. В Торецке используют необычную тактику, - ОСГВ "Хортица". КАРТА
В Курахово продолжаются бои в городской застройке. Российские войска стремятся отрезать поставки ВСУ и окружить наших воинов. На Торецком и Покровском направлениях продолжаются штурмы.
Об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Курахово ситуация сейчас динамичная.
Также захватчики штурмуют позиции украинских военных и в районах Дачного, Петропавловки и Славянки.
Оккупанты пытаются проникнуть внутрь боевых порядков, как в Курахово, так и вокруг него, чтобы отрезать снабжение и окружить украинские войска", - подчеркнул он.
Представитель ОСГВ "Хортица" также рассказал, что рашисты пытаются обойти Покровск и наносят удары по соседним селам: Дачнинское, Воздвиженка, Луч, Миролюбовка, Зеленое Поле.
"Городские бои всегда связаны с чрезмерными потерями для атакующей стороны, поэтому российские войска пытаются окружить Покровск, чтобы разорвать логистику и захватить его с меньшими потерями", - добавляет Трегубов.
Кроме того, по словам спикера, в Торецке идут уличные бои, где враг использует необычную тактику.
"Трудно назвать это "камикадзе", это легковооруженные российские войска, они набирают противотанковых мин и пытаются подбежать к зданиям и забросить их туда", - добавил он.
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