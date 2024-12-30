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ОСГВ Хортица (195) Донецкая область (8745) боевые действия (3457) Торецк (283) Покровск (375) Бахмутский район (64) Покровский район (151) Курахово (101) война в Украине (1081)

Рашисты пытаются проникнуть в Курахово, чтобы окружить ВСУ. В Торецке используют необычную тактику, - ОСГВ "Хортица". КАРТА

ОСУВ Хортиця про ситуацію в Торецьку, Покровську та Кураховому

В Курахово продолжаются бои в городской застройке. Российские войска стремятся отрезать поставки ВСУ и окружить наших воинов. На Торецком и Покровском направлениях продолжаются штурмы.

Об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Курахово ситуация сейчас динамичная.

Также захватчики штурмуют позиции украинских военных и в районах Дачного, Петропавловки и Славянки.

Оккупанты пытаются проникнуть внутрь боевых порядков, как в Курахово, так и вокруг него, чтобы отрезать снабжение и окружить украинские войска", - подчеркнул он.

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ОСУВ Хортиця про ситуацію в Торецьку, Покровську та Кураховому

Представитель ОСГВ "Хортица" также рассказал, что рашисты пытаются обойти Покровск и наносят удары по соседним селам: Дачнинское, Воздвиженка, Луч, Миролюбовка, Зеленое Поле.

"Городские бои всегда связаны с чрезмерными потерями для атакующей стороны, поэтому российские войска пытаются окружить Покровск, чтобы разорвать логистику и захватить его с меньшими потерями", - добавляет Трегубов.

ОСУВ Хортиця про ситуацію в Торецьку, Покровську та Кураховому

Кроме того, по словам спикера, в Торецке идут уличные бои, где враг использует необычную тактику.

"Трудно назвать это "камикадзе", это легковооруженные российские войска, они набирают противотанковых мин и пытаются подбежать к зданиям и забросить их туда", - добавил он.

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Топ комментарии
+9
Сирьска і ко ведуть до перемоги. Ну а шо наші ******** як ви задоволенні зняттям Залужного та генштабу? Перезагрузка добре пройшла аа безмозгла Марічка?
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30.12.2024 21:36
+6
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.12.2024 21:48
+2
Посилювати напрямок ухилянтами що втекли за кордон
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30.12.2024 21:58
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Сирьска і ко ведуть до перемоги. Ну а шо наші ******** як ви задоволенні зняттям Залужного та генштабу? Перезагрузка добре пройшла аа безмозгла Марічка?
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30.12.2024 21:36 Ответить
З Курахово потрібно виходити? Або можна ще почекати? Хто з військових аналітиків роз'яснить?
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30.12.2024 21:44 Ответить
Посилювати напрямок ухилянтами що втекли за кордон
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30.12.2024 21:58 Ответить
Чекати, поки самі без наказу не почнуть виходити, потім звинуватити комбатів.
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31.12.2024 07:51 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.12.2024 21:48 Ответить
А що не знали,що в лоб Торецьк не братимуть?(((Така версія в світлих головах генштабу не виникла?((Ну ,хоч,як малоймовірний варіант?(((((
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30.12.2024 21:54 Ответить
Куди проникнути? Курахове вони давно вже захопили.
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30.12.2024 21:58 Ответить
розумію, та усвідомлюю, що "там" в штабах більш реалістично бачать загальну картину, але чи не час "вирівняли" лінію оборони між Зеленівка- Шевченко...., уникаючи "торби"/ втрат особового та техніки.... , як на мене це колись вивчали курсанти военвишів уже на 2-3 курсі...
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30.12.2024 22:26 Ответить
Як там погода в Польші? Додому не тягне?
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30.12.2024 22:51 Ответить
погода як погода...., "балтика" робить тут де я погоду...., "тягне" , не те слово...
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31.12.2024 11:38 Ответить
У ІІ-гій світовій сересер собачко в з мінами під танки кидали... Кацапи конспекти дєдов перечитують?
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30.12.2024 23:36 Ответить
 
 