Военнослужащие КНДР несут значительные потери в Курской области РФ, их атаки не являются "значительно эффективными".

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх во время брифинга в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Представитель американского оборонного ведомства отметила, что Пентагон соглашается с недавно объявленной администрацией президента Джо Байдена оценкой по количеству потерь со стороны солдат КНДР в Курской области во время боев в рядах Росармии против украинских защитников.

"Белый дом недавно объявил, что примерно 1000 солдат (КНДР) были убиты или ранены в районе Курской области. Это также наша оценка", - сказала Сингх.

Заместитель спикера Пентагона добавила, что атаки со стороны северокорейских военных в данном регионе "не оказываются значительно эффективными".

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По словам Сингх, военнослужащие КНДР несут "значительное количество" потерь в Курской области.

Ранее Кирби заявлял, что войска КНДР потеряли 1000 солдат за неделю, некоторые совершают суицид. По данным ССО, ликвидированные на Курщине военные КНДР имели поддельные документы.