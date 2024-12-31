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КНДР (1094) Курск (836)

Около тысячи северокорейских военных ликвидированы на Курщине, их атаки не являются значительно эффективными, - Пентагон

кндрівець на фронті

Военнослужащие КНДР несут значительные потери в Курской области РФ, их атаки не являются "значительно эффективными".

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх во время брифинга в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Представитель американского оборонного ведомства отметила, что Пентагон соглашается с недавно объявленной администрацией президента Джо Байдена оценкой по количеству потерь со стороны солдат КНДР в Курской области во время боев в рядах Росармии против украинских защитников.

"Белый дом недавно объявил, что примерно 1000 солдат (КНДР) были убиты или ранены в районе Курской области. Это также наша оценка", - сказала Сингх.

Заместитель спикера Пентагона добавила, что атаки со стороны северокорейских военных в данном регионе "не оказываются значительно эффективными".

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По словам Сингх, военнослужащие КНДР несут "значительное количество" потерь в Курской области.

Ранее Кирби заявлял, что войска КНДР потеряли 1000 солдат за неделю, некоторые совершают суицид. По данным ССО, ликвидированные на Курщине военные КНДР имели поддельные документы.
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Топ комментарии
+9
врятували тищи собак
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31.12.2024 06:59
+6
Питають "бойового хом"яка:
- Навіщо відправлялися війська КНДР в Україну?
- Набираться бойового досвіду у веденні ********* війни...
- І що? Набираються?
- Не встигають... Їх убивають набагато швидше...
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31.12.2024 07:58
+1
і що з того? наші люди гинуть, території втрачаються, повзуча окупація продовжується, економіка руйнується. ніякого НАТО і ЄЕС не видно і не буде, ваша "ефективність" - Україна без достатньої кількості обіцяної зброї
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31.12.2024 09:23
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врятували тищи собак
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31.12.2024 06:59 Ответить
Цікаво, а як вони щодо м*яса свинособак з моксельних боліт?
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31.12.2024 08:53 Ответить
Зато в Сєвєрной Корєє нема проблеми бродячих тварин, немає гицелів і гівна на тротуарах. До котів претензій немає, кіт нормальний мужик, викопав ямку, зробив діла і закопав, на відміну від собаки, яка насере щей на пеньок. Але це не вина собаки. Це вина господаря дебіла
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31.12.2024 09:01 Ответить
Питають "бойового хом"яка:
- Навіщо відправлялися війська КНДР в Україну?
- Набираться бойового досвіду у веденні ********* війни...
- І що? Набираються?
- Не встигають... Їх убивають набагато швидше...
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31.12.2024 07:58 Ответить
Драконів їм на голови. Дракаріс!!!
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31.12.2024 08:05 Ответить
і що з того? наші люди гинуть, території втрачаються, повзуча окупація продовжується, економіка руйнується. ніякого НАТО і ЄЕС не видно і не буде, ваша "ефективність" - Україна без достатньої кількості обіцяної зброї
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31.12.2024 09:23 Ответить
Тысяча человек-что-то неправдоподобно,
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31.12.2024 09:25 Ответить
всі питання до Пентагону
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31.12.2024 13:52 Ответить
"атаки з боку північнокорейських військових у даному регіоні "не виявляються значно ефективними"" . Це ж завдяки ЗСУ вони неєффективні. І що значить "значно" вони шо мало вбили наших хлопців ? Диванні єксперти Пентагона цим озабочені.
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31.12.2024 09:49 Ответить
Путлеровские пропагандоны заявляют,что данные о корейских потерях неверны
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02.01.2025 11:08 Ответить
 
 