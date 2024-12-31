Около тысячи северокорейских военных ликвидированы на Курщине, их атаки не являются значительно эффективными, - Пентагон
Военнослужащие КНДР несут значительные потери в Курской области РФ, их атаки не являются "значительно эффективными".
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх во время брифинга в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Представитель американского оборонного ведомства отметила, что Пентагон соглашается с недавно объявленной администрацией президента Джо Байдена оценкой по количеству потерь со стороны солдат КНДР в Курской области во время боев в рядах Росармии против украинских защитников.
"Белый дом недавно объявил, что примерно 1000 солдат (КНДР) были убиты или ранены в районе Курской области. Это также наша оценка", - сказала Сингх.
Заместитель спикера Пентагона добавила, что атаки со стороны северокорейских военных в данном регионе "не оказываются значительно эффективными".
По словам Сингх, военнослужащие КНДР несут "значительное количество" потерь в Курской области.
Ранее Кирби заявлял, что войска КНДР потеряли 1000 солдат за неделю, некоторые совершают суицид. По данным ССО, ликвидированные на Курщине военные КНДР имели поддельные документы.
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- Навіщо відправлялися війська КНДР в Україну?
- Набираться бойового досвіду у веденні ********* війни...
- І що? Набираються?
- Не встигають... Їх убивають набагато швидше...