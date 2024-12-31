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арест (10435) Южная Корея (310)

Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

Суд Республики Корея выдал ордер на арест президента страны Юна Сок Йоля, который трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Yonhap.

"Суд одобрил ордер на задержание президента Юна, которому был объявлен импичмент в расследовании о введении военного положения", - говорится в сообщении.

По данным агентства, задержанию предшествовали три вызова на допрос по делу об объявлении в стране военного положения. Президент Юн не явился ни на один из них.

Согласно закону, это дало основания генеральному прокурору обратиться в суд за ордером на арест президента.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Южной Корее поддержали решение об импичменте президента Юн Сок Йоля.

Что этому предшествовало?

Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил в стране чрезвычайное военное положение.

По его словам, военное положение введено, чтобы "искоренить просеверокорейские антигосударственные силы и защитить конституционный порядок".

Местные СМИ пишут, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет сокращенный проект бюджета и сделала представление об импичменте государственного аудитора и главного прокурора.

Позже после решения президента парламент страны проголосовал за отмену военного положения.

Впоследствии стало известно, что правительство Южной Кореи отменило военное положение.

4 декабря 2024 года оппозиция Южной Кореи подала в парламент страны обращение об импичменте президента Юн Сок Йоля после того, как тот попытался объявить в стране военное положение.

7 декабря Парламент Южной Кореи не смог принять импичмент президенту Юн Сок Йолю.
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Топ комментарии
+9
Чотири президенти були засуджені, двоє були повалені, один покінчив життя самогубством, а один втік. При цьому Корея вважається однією з найбільш стабільних економік світу і регулярно входить в топ-10 найбільш розвинених країн.
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31.12.2024 07:30
+9
І, що саме цікаве - повіні не припиняються... Може, мало розстрілюють?
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31.12.2024 07:52
+7
B Південній Кореї є традиція саджати своїх президентів. Починаючи з 1950-60-х років, більшість президентів опинялися за ґратами через звинувачення в корупції.
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31.12.2024 07:16
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Правила форума Совет форумчан
B Південній Кореї є традиція саджати своїх президентів. Починаючи з 1950-60-х років, більшість президентів опинялися за ґратами через звинувачення в корупції.
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31.12.2024 07:16 Ответить
В більшості, за корупцію. Треба з них приклад брати.

А у північній - там прикольніше. Там смертна кара. Причому по 20-30 осіб страчують одночасно, разом з міністрами. Не впорався з ковідом чи повінню - до стінки)) або дядько пухляша образив)
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31.12.2024 07:27 Ответить
І, що саме цікаве - повіні не припиняються... Може, мало розстрілюють?
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31.12.2024 07:52 Ответить
Або не тих страчують

Може там треба з того жиртресту та його оточення починати?
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31.12.2024 08:30 Ответить
У них ще й способи страт оригінальні. Згаданого вами дядечка Ина розстріляли з РПГ. Мабуть щоб перед кінцем той міг насолодитись спостерігаючи за польотом гранати.
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31.12.2024 08:59 Ответить
А в ЦАР при Бокассі було ще веселіше...там було дійсно подолана корупція...але смажених корупціонерів диктатору подавали на вечерю...якою він намагався пригощати гостей
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31.12.2024 09:28 Ответить
Точно))) в документальному циклі "Смерть диктатора" показували))
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31.12.2024 09:38 Ответить
Чотири президенти були засуджені, двоє були повалені, один покінчив життя самогубством, а один втік. При цьому Корея вважається однією з найбільш стабільних економік світу і регулярно входить в топ-10 найбільш розвинених країн.
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31.12.2024 07:30 Ответить
Після слів "При цьому" пропустив слова
" в Кереї розміщені війська США "
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31.12.2024 07:59 Ответить
В Перу 2 президента у в'язниці, один покінчив життя під час арешту.
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31.12.2024 09:34 Ответить
Самогубство навіть краще - економія для країни..
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31.12.2024 11:48 Ответить
в Україні потрібно викопати яму і всіх без винятку посадовців туди кинути та залити бетоном.
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31.12.2024 09:03 Ответить
Оце "двіжуха" !
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31.12.2024 08:09 Ответить
Гарний приклад для наслідування!
Пора вже zeлені пакувати тривожну валізку
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31.12.2024 08:56 Ответить
в Кореї Південній найнебезпечніша посада президента ....за корупцію ....перед тим посадили 66-річну екс-президента Південної Кореї Пак Кин Хе до восьми років ув'язнення за втручання у вибори і незаконне отримання коштів від Служби національної розвідки.
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31.12.2024 08:59 Ответить
Та не 8..в неї після всіх судів та переглядів справ 20 залишилась. Їй за корупцію та хабарництво імпічмент оголосили й посадили. Але через 4 роки відпустили...през помилував...нам треба не повторювати їх помилок..
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31.12.2024 09:35 Ответить
якби українькі суди були б такими ж принциповими, як південнокорейські, то нестабільний антигарант Конституції, зрадник чи ідіот, Зєля з бандою гріла би нари вже кілька років...
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31.12.2024 09:19 Ответить
А наш гадьониш повісив Конституцію на паузу у себе в сартирі
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31.12.2024 09:55 Ответить
В Україні усіх без винятку президентів треба судити , усі винні в корупції та злочинах . А на мій погляд самий головний злодій - кучма, привів і лазаренка ,і овоща, і роздав державу олігархам.
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31.12.2024 10:06 Ответить
Це ж скільки треба суддів розстріляти, щоб на такий слушний рівень вийти.
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01.01.2025 00:42 Ответить
 
 