Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи

Суд Республики Корея выдал ордер на арест президента страны Юна Сок Йоля, который трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Yonhap.

"Суд одобрил ордер на задержание президента Юна, которому был объявлен импичмент в расследовании о введении военного положения", - говорится в сообщении.

По данным агентства, задержанию предшествовали три вызова на допрос по делу об объявлении в стране военного положения. Президент Юн не явился ни на один из них.

Согласно закону, это дало основания генеральному прокурору обратиться в суд за ордером на арест президента.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Южной Корее поддержали решение об импичменте президента Юн Сок Йоля.

Что этому предшествовало?

Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил в стране чрезвычайное военное положение.

По его словам, военное положение введено, чтобы "искоренить просеверокорейские антигосударственные силы и защитить конституционный порядок".

Местные СМИ пишут, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет сокращенный проект бюджета и сделала представление об импичменте государственного аудитора и главного прокурора.

Позже после решения президента парламент страны проголосовал за отмену военного положения.

Впоследствии стало известно, что правительство Южной Кореи отменило военное положение.

4 декабря 2024 года оппозиция Южной Кореи подала в парламент страны обращение об импичменте президента Юн Сок Йоля после того, как тот попытался объявить в стране военное положение.

7 декабря Парламент Южной Кореи не смог принять импичмент президенту Юн Сок Йолю.