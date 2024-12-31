Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи
Суд Республики Корея выдал ордер на арест президента страны Юна Сок Йоля, который трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Yonhap.
"Суд одобрил ордер на задержание президента Юна, которому был объявлен импичмент в расследовании о введении военного положения", - говорится в сообщении.
По данным агентства, задержанию предшествовали три вызова на допрос по делу об объявлении в стране военного положения. Президент Юн не явился ни на один из них.
Согласно закону, это дало основания генеральному прокурору обратиться в суд за ордером на арест президента.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Южной Корее поддержали решение об импичменте президента Юн Сок Йоля.
Что этому предшествовало?
Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил в стране чрезвычайное военное положение.
По его словам, военное положение введено, чтобы "искоренить просеверокорейские антигосударственные силы и защитить конституционный порядок".
Местные СМИ пишут, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет сокращенный проект бюджета и сделала представление об импичменте государственного аудитора и главного прокурора.
Позже после решения президента парламент страны проголосовал за отмену военного положения.
Впоследствии стало известно, что правительство Южной Кореи отменило военное положение.
4 декабря 2024 года оппозиция Южной Кореи подала в парламент страны обращение об импичменте президента Юн Сок Йоля после того, как тот попытался объявить в стране военное положение.
7 декабря Парламент Южной Кореи не смог принять импичмент президенту Юн Сок Йолю.
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А у північній - там прикольніше. Там смертна кара. Причому по 20-30 осіб страчують одночасно, разом з міністрами. Не впорався з ковідом чи повінню - до стінки)) або дядько пухляша образив)
Може там треба з того жиртресту та його оточення починати?
" в Кереї розміщені війська США "
Пора вже zeлені пакувати тривожну валізку