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Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране, - СМИ

корея,південна

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения.

Об этом пишут YTN и KBS, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время пленарного заседания все 190 присутствующих депутатов поддержали документ.

Напомним, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения в стране.

Позже Минобороны Южной Кореи приказало командующим всех видов войск усилить боеспособность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Южной Кореи Йоль объявил о введении военного положения

Автор: 

Южная Корея (333) военное положение (512)


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