Президент Южной Кореи Йоль объявил о введении военного положения
Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения в стране.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Yonhap.
По словам лидера страны, это сделали, чтобы не дать просеверокорейским силам лишить граждан Южной Кореи "их свободы и счастья" и поддерживать конституционный порядок.
Как сообщает издание AP, Юн Сок Йоль обвинил оппозицию страны в том, что она "контролирует парламент, симпатизирует Северной Корее и парализует правительство антигосударственной деятельностью".
Он заявил, что был вынужден прибегнуть к такому шагу, потому что оппозиционные партии "взяли в заложники парламентский процесс".
Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, которые представляют коммунистические силы Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы Я объявляю чрезвычайное военное положение", - сказал лидер страны.
Yonhap объясняет, что решение приняли после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет сокращенный проект бюджета и подала представление об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.
Позже Минобороны Южной Кореи приказало командующим всех видов войск усилить боеспособность.
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Бо інакше ланцюжок "причина ---> наслідок" якось геть по-дебільному виглядає.
Вже не перший президент, який водить військове положення....
Вони там всі схильні до корупції та диктатури
А у Південної знову щось трапилось.
Весь період часу, як Корею поділили на дві частини. У південних постійно якісь розбірки
Постійний переворот, путчі, диктатура....
Не кажучи про те що країна в рекордстменах по замахам, вбивствам, посадкам діючих і колишніх президентів....
А ось все інше. То норма
Але прикол у тому, що ці всі заворушки не дуже заважають Південній Кореї розвиватися...