РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5921 посетитель онлайн
Новости
13 386 37

Президент Южной Кореи Йоль объявил о введении военного положения

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Yonhap.

По словам лидера страны, это сделали, чтобы не дать просеверокорейским силам лишить граждан Южной Кореи "их свободы и счастья" и поддерживать конституционный порядок.

Как сообщает издание AP, Юн Сок Йоль обвинил оппозицию страны в том, что она "контролирует парламент, симпатизирует Северной Корее и парализует правительство антигосударственной деятельностью".

Также читайте: РФ будет использовать военных КНДР как пушечное мясо, - министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен

Он заявил, что был вынужден прибегнуть к такому шагу, потому что оппозиционные партии "взяли в заложники парламентский процесс".

Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, которые представляют коммунистические силы Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы Я объявляю чрезвычайное военное положение", - сказал лидер страны.

Yonhap объясняет, что решение приняли после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет сокращенный проект бюджета и подала представление об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.

Позже Минобороны Южной Кореи приказало командующим всех видов войск усилить боеспособность.

Читайте также: Южная Корея готовит ответ на отправку солдат КНДР в РФ: Не будем сидеть сложа руки

Автор: 

Южная Корея (333) военное положение (512)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Велика імовірність, що розвідка знає і попередила. А обгрунтування військового стану поясненнями про деструктивні дії опозиції мабуть інформаційне прикриття контрзаходів проти зовнішньої загрози. Зрозуміло, що пʼяту колону теж необхідно нейтралізувати.
показать весь комментарий
03.12.2024 16:36
+14
Мабуть розвідка щось знає.
показать весь комментарий
03.12.2024 16:21
+12
Без слідів лаптєй не обійшлось в парламенті.
показать весь комментарий
03.12.2024 16:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніфігасобі. Війьковий стан через парламентську кризу? Чи він щось знає?
показать весь комментарий
03.12.2024 16:21 Ответить
Мабуть розвідка щось знає.
показать весь комментарий
03.12.2024 16:21 Ответить
Велика імовірність, що розвідка знає і попередила. А обгрунтування військового стану поясненнями про деструктивні дії опозиції мабуть інформаційне прикриття контрзаходів проти зовнішньої загрози. Зрозуміло, що пʼяту колону теж необхідно нейтралізувати.
показать весь комментарий
03.12.2024 16:36 Ответить
Там теж свій Ведмедчук Инь є?
показать весь комментарий
03.12.2024 16:24 Ответить
У тебе є сумніви?
показать весь комментарий
03.12.2024 16:56 Ответить
Без слідів лаптєй не обійшлось в парламенті.
показать весь комментарий
03.12.2024 16:26 Ответить
Ще одна розгоряється?
показать весь комментарий
03.12.2024 16:27 Ответить
Підозрюю, що ні, і президент до вечора все скасує, з формулюванням "поступив опромєтчіво, вибачте, погарячілся".

Бо інакше ланцюжок "причина ---> наслідок" якось геть по-дебільному виглядає.
показать весь комментарий
03.12.2024 16:31 Ответить
Військове положення для узурпації влади, то в них норма.....
показать весь комментарий
03.12.2024 16:33 Ответить
Тобто і цього піймали на корупції? Схоже це в них уже традиція, але цей пішов на випередження - військовий стан замість розслідувань.
показать весь комментарий
03.12.2024 16:28 Ответить
Так він далеко не перший.....
Вже не перший президент, який водить військове положення....
Вони там всі схильні до корупції та диктатури
показать весь комментарий
03.12.2024 16:32 Ответить
Не пройшло кілька років
А у Південної знову щось трапилось.
Весь період часу, як Корею поділили на дві частини. У південних постійно якісь розбірки
Постійний переворот, путчі, диктатура....
Не кажучи про те що країна в рекордстменах по замахам, вбивствам, посадкам діючих і колишніх президентів....
показать весь комментарий
03.12.2024 16:30 Ответить
А про k-pop взагалі згадувати страшно......
показать весь комментарий
03.12.2024 16:32 Ответить
К-поп це доволі нове явище
А ось все інше. То норма
показать весь комментарий
03.12.2024 16:35 Ответить
При тому одна з найбільш розвинених у світі не забувай
показать весь комментарий
03.12.2024 17:07 Ответить
Не те що в кндр - стабільність
Але прикол у тому, що ці всі заворушки не дуже заважають Південній Кореї розвиватися...
показать весь комментарий
03.12.2024 16:40 Ответить
Інша справа Північна Корея - стабільне зубожіння і чучхе. Вже плануєш переїзд до Пхеньяну ?
показать весь комментарий
03.12.2024 17:03 Ответить
Творчіство чучхеїстів. "Убьйом всєх буржуїв, - только сігарєтку докурю..."

показать весь комментарий
03.12.2024 16:33 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2024 16:34 Ответить
Працює на випередження. Не те що Україна з ракетами та януковичами.
показать весь комментарий
03.12.2024 16:36 Ответить
Щось згадалося:
показать весь комментарий
03.12.2024 16:37 Ответить
Це там де звинуватили Ахметова, Шустера і Гройсмана з Аваковим?
показать весь комментарий
03.12.2024 16:41 Ответить
Точно. Тоді.
показать весь комментарий
03.12.2024 16:42 Ответить
От іноді мені здається, що краще б це було правдою...
показать весь комментарий
03.12.2024 16:44 Ответить
Парламент країни йде у відставку за наказом Президента Південної Кореї.
показать весь комментарий
03.12.2024 16:39 Ответить
Біткоїн на мінімумі за тиждень на тлі введення військового стану в Південній Кореї.
показать весь комментарий
03.12.2024 16:41 Ответить
Буйна діяльність Зелі на користь Кацапії з 2019 року, привели не тільки до нищення України, а й дали можливість Пуйлу колихнути весь світовий устрій.
показать весь комментарий
03.12.2024 16:47 Ответить
Простите, часовню тоже он развалил?
показать весь комментарий
03.12.2024 16:52 Ответить
До "часовні" його ручки ще не дотяглися... А от фінансово-економічну систему та військово-промисловий комплекс розвалить устиг... Саме тому ми втратили п"яту частину країни...
показать весь комментарий
03.12.2024 17:00 Ответить
Ти "перегрівся"? Чи просто "кнопки переплутав"?
показать весь комментарий
04.12.2024 12:59 Ответить
Помилився, брате... Йолопу, що вище, адресував)))
показать весь комментарий
04.12.2024 14:14 Ответить
З аналізом катастрофа? Невже не здатен згадати, що було до 2022? А статті по всьому світу, що аби не дії Зеленского, то війни б могло не бути, або бути з мінімальним заходом на нашу територію, і короткочасною? Разом скласти не здатен, школота? Відчалюй.
показать весь комментарий
04.12.2024 14:16 Ответить
Покажу вам імпічмент сучі діти. Ахаха. Демократія така демократія.
показать весь комментарий
03.12.2024 17:05 Ответить
Коли в 2018 році Порох запроваджував воєнний стан, то купа депутатів теж воняла! Усе ж таки Петі тоді треба було бути рішучішим, може б тоді і події розвивалися по-іншому...
показать весь комментарий
03.12.2024 17:10 Ответить
Цензор мало інформації чомусь дає, а у Південній Кореї зараз *******, що відбувається
показать весь комментарий
03.12.2024 17:20 Ответить
О ТЕАТР ПІШОВ !!!
показать весь комментарий
04.12.2024 00:03 Ответить
 
 