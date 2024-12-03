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Президент Південної Кореї Йоль оголосив про введення воєнного стану

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Yonhap.

За словами лідера країни, це зробили, щоб не дати пропівнічнокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї "їхньої свободи та щастя" та підтримувати конституційний порядок.

Як повідомляє видання AP, Юн Сок Йоль звинуватив опозицію країни в тому, що вона "контролює парламент, симпатизує Північній Кореї та паралізує уряд антидержавною діяльністю".

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Він заявив, що був змушений вдатися до такого кроку, бо опозиційні партії "взяли в заручники парламентський процес".

Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, які представляють комуністичні сили Північної Кореї, і ліквідувати антидержавні елементи... Я оголошую надзвичайний воєнний стан", - сказав лідер країни.

Yonhap пояснює, що рішення ухвалили після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету та подала подання про імпічмент державному аудитору та головному прокурору.

Пізніше Міноборони Південної Кореї наказало командувачам усіх видів військ посилити боєздатність.

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Автор: 

Південна Корея (451) воєнний стан (568)


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Топ коментарі
+15
Велика імовірність, що розвідка знає і попередила. А обгрунтування військового стану поясненнями про деструктивні дії опозиції мабуть інформаційне прикриття контрзаходів проти зовнішньої загрози. Зрозуміло, що пʼяту колону теж необхідно нейтралізувати.
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03.12.2024 16:36
+14
Мабуть розвідка щось знає.
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03.12.2024 16:21
+12
Без слідів лаптєй не обійшлось в парламенті.
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03.12.2024 16:26
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Ніфігасобі. Війьковий стан через парламентську кризу? Чи він щось знає?
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03.12.2024 16:21 Відповісти
Мабуть розвідка щось знає.
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03.12.2024 16:21 Відповісти
Велика імовірність, що розвідка знає і попередила. А обгрунтування військового стану поясненнями про деструктивні дії опозиції мабуть інформаційне прикриття контрзаходів проти зовнішньої загрози. Зрозуміло, що пʼяту колону теж необхідно нейтралізувати.
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03.12.2024 16:36 Відповісти
Там теж свій Ведмедчук Инь є?
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03.12.2024 16:24 Відповісти
У тебе є сумніви?
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03.12.2024 16:56 Відповісти
Без слідів лаптєй не обійшлось в парламенті.
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03.12.2024 16:26 Відповісти
Ще одна розгоряється?
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03.12.2024 16:27 Відповісти
Підозрюю, що ні, і президент до вечора все скасує, з формулюванням "поступив опромєтчіво, вибачте, погарячілся".

Бо інакше ланцюжок "причина ---> наслідок" якось геть по-дебільному виглядає.
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03.12.2024 16:31 Відповісти
Військове положення для узурпації влади, то в них норма.....
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03.12.2024 16:33 Відповісти
Тобто і цього піймали на корупції? Схоже це в них уже традиція, але цей пішов на випередження - військовий стан замість розслідувань.
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03.12.2024 16:28 Відповісти
Так він далеко не перший.....
Вже не перший президент, який водить військове положення....
Вони там всі схильні до корупції та диктатури
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03.12.2024 16:32 Відповісти
Не пройшло кілька років
А у Південної знову щось трапилось.
Весь період часу, як Корею поділили на дві частини. У південних постійно якісь розбірки
Постійний переворот, путчі, диктатура....
Не кажучи про те що країна в рекордстменах по замахам, вбивствам, посадкам діючих і колишніх президентів....
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03.12.2024 16:30 Відповісти
А про k-pop взагалі згадувати страшно......
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03.12.2024 16:32 Відповісти
К-поп це доволі нове явище
А ось все інше. То норма
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03.12.2024 16:35 Відповісти
При тому одна з найбільш розвинених у світі не забувай
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03.12.2024 17:07 Відповісти
Не те що в кндр - стабільність
Але прикол у тому, що ці всі заворушки не дуже заважають Південній Кореї розвиватися...
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03.12.2024 16:40 Відповісти
Інша справа Північна Корея - стабільне зубожіння і чучхе. Вже плануєш переїзд до Пхеньяну ?
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03.12.2024 17:03 Відповісти
Творчіство чучхеїстів. "Убьйом всєх буржуїв, - только сігарєтку докурю..."

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03.12.2024 16:33 Відповісти
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03.12.2024 16:34 Відповісти
Працює на випередження. Не те що Україна з ракетами та януковичами.
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03.12.2024 16:36 Відповісти
Щось згадалося:
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03.12.2024 16:37 Відповісти
Це там де звинуватили Ахметова, Шустера і Гройсмана з Аваковим?
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03.12.2024 16:41 Відповісти
Точно. Тоді.
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03.12.2024 16:42 Відповісти
От іноді мені здається, що краще б це було правдою...
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03.12.2024 16:44 Відповісти
Парламент країни йде у відставку за наказом Президента Південної Кореї.
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03.12.2024 16:39 Відповісти
Біткоїн на мінімумі за тиждень на тлі введення військового стану в Південній Кореї.
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03.12.2024 16:41 Відповісти
Буйна діяльність Зелі на користь Кацапії з 2019 року, привели не тільки до нищення України, а й дали можливість Пуйлу колихнути весь світовий устрій.
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03.12.2024 16:47 Відповісти
Простите, часовню тоже он развалил?
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03.12.2024 16:52 Відповісти
До "часовні" його ручки ще не дотяглися... А от фінансово-економічну систему та військово-промисловий комплекс розвалить устиг... Саме тому ми втратили п"яту частину країни...
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03.12.2024 17:00 Відповісти
Ти "перегрівся"? Чи просто "кнопки переплутав"?
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04.12.2024 12:59 Відповісти
Помилився, брате... Йолопу, що вище, адресував)))
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04.12.2024 14:14 Відповісти
З аналізом катастрофа? Невже не здатен згадати, що було до 2022? А статті по всьому світу, що аби не дії Зеленского, то війни б могло не бути, або бути з мінімальним заходом на нашу територію, і короткочасною? Разом скласти не здатен, школота? Відчалюй.
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04.12.2024 14:16 Відповісти
Покажу вам імпічмент сучі діти. Ахаха. Демократія така демократія.
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03.12.2024 17:05 Відповісти
Коли в 2018 році Порох запроваджував воєнний стан, то купа депутатів теж воняла! Усе ж таки Петі тоді треба було бути рішучішим, може б тоді і події розвивалися по-іншому...
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03.12.2024 17:10 Відповісти
Цензор мало інформації чомусь дає, а у Південній Кореї зараз *******, що відбувається
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03.12.2024 17:20 Відповісти
О ТЕАТР ПІШОВ !!!
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04.12.2024 00:03 Відповісти
 
 