Президент Південної Кореї Йоль оголосив про введення воєнного стану

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Yonhap.

За словами лідера країни, це зробили, щоб не дати пропівнічнокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї "їхньої свободи та щастя" та підтримувати конституційний порядок.

Як повідомляє видання AP, Юн Сок Йоль звинуватив опозицію країни в тому, що вона "контролює парламент, симпатизує Північній Кореї та паралізує уряд антидержавною діяльністю".

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Він заявив, що був змушений вдатися до такого кроку, бо опозиційні партії "взяли в заручники парламентський процес".

Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, які представляють комуністичні сили Північної Кореї, і ліквідувати антидержавні елементи... Я оголошую надзвичайний воєнний стан", - сказав лідер країни.

Yonhap пояснює, що рішення ухвалили після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету та подала подання про імпічмент державному аудитору та головному прокурору.

Пізніше Міноборони Південної Кореї наказало командувачам усіх видів військ посилити боєздатність.

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