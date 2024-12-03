Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні, - ЗМІ

Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану.

Про це пишуть YTN та KBS, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час пленарного засідання усі 190 присутніх депутатів підтримали документ.

Нагадаємо 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні.

Пізніше Міноборони Південної Кореї наказало командувачам усіх видів військ посилити боєздатність.

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