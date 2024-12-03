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Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні, - ЗМІ

корея,південна

Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану.

Про це пишуть YTN та KBS, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час пленарного засідання усі 190 присутніх депутатів підтримали документ.

Нагадаємо 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні.

Пізніше Міноборони Південної Кореї наказало командувачам усіх видів військ посилити боєздатність.

Також читайте: Президент Південної Кореї Йоль оголосив про введення воєнного стану

Автор: 

Південна Корея (451) воєнний стан (568)


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