Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні, - ЗМІ
Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану.
Про це пишуть YTN та KBS, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під час пленарного засідання усі 190 присутніх депутатів підтримали документ.
Нагадаємо 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні.
Пізніше Міноборони Південної Кореї наказало командувачам усіх видів військ посилити боєздатність.
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