В Курахово тяжелые бои. Уничтожена бронетехника врага, наступавшая на Леонидовку, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 30 декабря 2024 года, войска РФ безуспешно пытались проводить штурмовые действия в Волчанске и в районе Липцев - на Харьковском направлении, а также в районе Голубовки, Степной Новоселовки и Загрызово - на Купянском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, атаки противника в районе Новой Кругляковки происходили с применением бронетехники. Наши воины уничтожили и повредили 1 танк и 5 ББМ противника.

На Лиманском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Новоегоровки, Копанок, Надежды, Тернов и в Макеевке. Успеха не имел.

"На Краматорском и Торецком направлениях противник штурмовал наши позиции в Часовом Яре и Торецке. Для поддержки наступательных действий в направлении Леонидовки противник применял бронетехнику. При отражении атаки наши воины уничтожили и повредили 9 ББМ противника", - говорится в сообщении.

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По данным ОСГВ "Хортица", наибольшее количество боестолкновений произошло на Покровском направлении. Противник, преимущественно без применения бронетехники, атаковал наши позиции в направлении Миролюбовки, в районах Воздвиженки, Новооленевки, Новоелизаветовки, Даченского, Шевченко, Песчаного, Волчьего и Соленого. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытались инфильтрироваться в наши боевые порядки. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

На Кураховском направлении противник активно проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово и наступал в районах Улаклы, Дачного и Янтарного: продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

"На Времевском направлении украинские защитники самоотверженно противостоят атакам противника в районах Новоселки, Разлива и Времевки. Атакующие действия в направлении Константинопольского противник вел с применением бронетехники. Вследствие огневого поражения ББМ оккупантов были повреждены, атака захлебнулась", - добавили в ОСГВ "Хортица".

Ранее в ОСГВ "Хортица" отмечали, что рашисты пытаются проникнуть в Курахово, чтобы окружить ВСУ. В Торецке используют необычную тактику.