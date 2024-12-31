Сутки на Донетчине: под огнем РФ три района, повреждены десятки домов

Российские войска в течение 30 декабря обстреляли 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске повреждены 15 домов.

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Краматорский район

В Лимане повреждены 3 дома и 2 газопровода.

Бахмутский район

В Северске повреждены 8 домов. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и 3 склада.

С линии фронта эвакуированы 824 человека, в том числе 19 детей. Информация о пострадавших в течение суток не поступала.

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