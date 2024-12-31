Сутки на Донетчине: под огнем РФ три района, повреждены десятки домов
Российские войска в течение 30 декабря обстреляли 3 района Донецкой области.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Покровске повреждены 15 домов.
Краматорский район
В Лимане повреждены 3 дома и 2 газопровода.
Бахмутский район
В Северске повреждены 8 домов. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и 3 склада.
С линии фронта эвакуированы 824 человека, в том числе 19 детей. Информация о пострадавших в течение суток не поступала.
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Деніс Войцеховський
показать весь комментарий31.12.2024 10:34 Ответить Мне нравится 0
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