Германия будет поддерживать Украину, как никто другой в Европе, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении пообещал и в дальнейшем поддерживать Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zeit.
"Многие граждане смотрят на жестокую захватническую войну России против Украины с растущим чувством тревоги. Уверяю, что мы не оставим Украину в беде и будем поддерживать ее, как никто другой в Европе", - сказал он.
В то же время Шольц сказал, что правительство "будет сохранять холодную голову, чтобы война не распространялась".
Ранее Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого они согласились, что война в Украине "длится слишком долго".
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комуністичнетоталітарне болото вони готові в будь-яку хвилину
На вас вже навіть маск рот відкриває.
Ставайте лідерами вільно світу. На штати надії мало
нам самим-одним було би неймовірно важко, на що ***** зі своїми людожерами дуже розраховували..