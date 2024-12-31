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Германия будет поддерживать Украину, как никто другой в Европе, - Шольц

Шольц пообіцяв підтримувати Україну й надалі

Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении пообещал и в дальнейшем поддерживать Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zeit.

"Многие граждане смотрят на жестокую захватническую войну России против Украины с растущим чувством тревоги. Уверяю, что мы не оставим Украину в беде и будем поддерживать ее, как никто другой в Европе", - сказал он.

В то же время Шольц сказал, что правительство "будет сохранять холодную голову, чтобы война не распространялась".

Ранее Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого они согласились, что война в Украине "длится слишком долго".

Читайте также: Авиакатастрофа в Актау свидетельствует, что война РФ против Украины затрагивает все больше невинных людей, - Шольц
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Топ комментарии
+4
А він і не проти. Що Штольц, що Меркель з радістю б очолили нову Східну частину. Вони обидва нічого не розуміють в побудові демократії, а от розвести нове комуністичне тоталітарне болото вони готові в будь-яку хвилину
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31.12.2024 12:07
+4
К немцам претензий нет. Они будапештский меморандум не подписывали и ничего Украине не обещали. А сейчас и оружие дают и деньги да ещё и миллион беженцев приютили .
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31.12.2024 12:29
+3
Бургер.. не забувай що кацапи прагнуть відновити Берлінську стіну. Це мстиві тварини.
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31.12.2024 11:58
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Бургер.. не забувай що кацапи прагнуть відновити Берлінську стіну. Це мстиві тварини.
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31.12.2024 11:58 Ответить
А він і не проти. Що Штольц, що Меркель з радістю б очолили нову Східну частину. Вони обидва нічого не розуміють в побудові демократії, а от розвести нове комуністичне тоталітарне болото вони готові в будь-яку хвилину
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31.12.2024 12:07 Ответить
Давайте відрощуйте тестикули.
На вас вже навіть маск рот відкриває.
Ставайте лідерами вільно світу. На штати надії мало
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31.12.2024 12:07 Ответить
Хіба що жінок українських більше прийматимуть. Щоб туркам сирійцям було якесь різноманіття у їхньому халіфаті Алеманія.
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31.12.2024 12:19 Ответить
щира подяка Німеччині та усим союзникам України..
нам самим-одним було би неймовірно важко, на що ***** зі своїми людожерами дуже розраховували..
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31.12.2024 12:21 Ответить
К немцам претензий нет. Они будапештский меморандум не подписывали и ничего Украине не обещали. А сейчас и оружие дают и деньги да ещё и миллион беженцев приютили .
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31.12.2024 12:29 Ответить
Хто і що нам обіцяв по будапештському меморандуму? конкретно.
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31.12.2024 12:56 Ответить
Да ми знаєм Тауриуси - куй, Обладнання Сименс в Крим постачалось і постачається. Невідомо скільки німецького обладнання поступило в РФ після 2014 роки. Керівний склад Німеччини майже усім складом їде до москалів на пенсію.
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31.12.2024 12:53 Ответить
Кричіть як доходе до діла зразу в кущі
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31.12.2024 13:16 Ответить
І, нарешті, пан «ображена ковбаса» (як винагороду за припинення поставок «Таурусів» і танків) отримає посаду в наглядовій раді «Газпрому». Це традиційне завершення кар'єри канцлерів Німеччини та Австрії.
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31.12.2024 13:32 Ответить
На мою думку Німеччина нам допомогала немало, за це їм респект, як і прибалтам, французам та великобританцям! Який би шольц "сцикливим" або прагматичним для своєї країни, але він і поряд не стоїть з вучичем, фіцо, та орбаном. Навідь поляки скурвилися з часом, хоча в 22 році, були практично братами українському народу і надали дуже багато допомоги!
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31.12.2024 13:50 Ответить
Хотів би сказати, що гер Шольц *******, ""як ніхто інший". Але більше за Зеленського не ******* ніхто у світі...
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31.12.2024 17:51 Ответить
 
 