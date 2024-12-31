Германия будет поддерживать Украину, как никто другой в Европе, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении пообещал и в дальнейшем поддерживать Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zeit.

"Многие граждане смотрят на жестокую захватническую войну России против Украины с растущим чувством тревоги. Уверяю, что мы не оставим Украину в беде и будем поддерживать ее, как никто другой в Европе", - сказал он.

В то же время Шольц сказал, что правительство "будет сохранять холодную голову, чтобы война не распространялась".

Ранее Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого они согласились, что война в Украине "длится слишком долго".

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