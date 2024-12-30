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Авиакатастрофа в Актау свидетельствует, что война РФ против Украины затрагивает все больше невинных людей, - Шольц

Шольц прокоментував авіакатастрофу в Актау

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что война РФ против Украины затрагивает все больше невинных людей.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Жестокая война России против Украины затрагивает все больше и больше невинных людей - даже за пределами Украины. Об этом свидетельствует авиакатастрофа в Актау, которая должна быть полностью расследована. Наши мысли - с семьями погибших, а пострадавшим мы желаем скорейшего выздоровления", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин в третий раз подряд становится неудачником года по версии РоІітісо

Напомним, 28 декабря сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, который был инициирован российской стороной. Они обсуждали вопрос об аварии пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, и российский диктатор извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".

Читайте: Зеленский провел разговор с Алиевым: РФ должна прекратить распространять дезинформацию о катастрофе самолета Azerbaijan Airlines

Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ, самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.

Также читайте: Трамп понимает, что войну можно завершить, если Украина будет сильной в военном плане, - Шольц
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Топ комментарии
+10
Скоріше б вас конкретно зачипило!
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30.12.2024 16:45
+9
Так давай Тауруси, ковбаса!
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30.12.2024 16:54
+8
тобто, українці винні, їх не рахуємо
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30.12.2024 16:52
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Скоріше б вас конкретно зачипило!
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30.12.2024 16:45 Ответить
І хто у цьому винний,може Штольц ???
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30.12.2024 18:01 Ответить
Може *****?
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30.12.2024 18:27 Ответить
тобто, українці винні, їх не рахуємо
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30.12.2024 16:52 Ответить
Невинними можуть бути лише діти, а ті люди летіли у столицю Кадирстану. Може хтось з них й був непричетний до злочинів РФ, але це не точно...
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30.12.2024 16:52 Ответить
Якщо це прихований натяк що Україна якимось боком винна у збитті літака, то Шольц обісрався - кацапи давно повинні були припинити авіасполучення, а не прикриватися пасажирськими літаками.
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30.12.2024 16:53 Ответить
Так давай Тауруси, ковбаса!
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30.12.2024 16:54 Ответить
Хоче в очі ***** заглянути як боневтік. В очах ***** кров ,смерть і горе.
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30.12.2024 16:54 Ответить
Так то ми ще Таурусів не маємо, а яка ескалація❗❓
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30.12.2024 16:55 Ответить
Щоб не страждали невинні, потрібно всім цивілізованим світом вдарити по винним, щоб не смерділо рашистським духом! Ударити, наприклад, таурусами, а не безкінечними словесами!
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30.12.2024 17:04 Ответить
це просто якесь несподіване відкриття. Треба Гуттеріша сповістити.
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30.12.2024 17:15 Ответить
Угу, "війна зачіпає", а як же. Не іпанута русня яка не закрила своє небо для перельотів і не жадібні авіакомпанії чиї країни досі дозволяють польоти в Свинособакостан - а якась там "війна".
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30.12.2024 17:15 Ответить
да ты просто капитан-ачивиднасть
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30.12.2024 17:28 Ответить
А може, то москалі зачіпають, а не якась безособова війна?
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30.12.2024 17:58 Ответить
а в чому винні ми?
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30.12.2024 18:19 Ответить
Без мата не можливо. Та ***** Європа, ви проковтнули малайзію, проковтнете і це. Головне, щоб діареї (срачки по нашому) не було.
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30.12.2024 20:18 Ответить
Шольц ! - саме ти СПІВУЧАСНИК ! ВЗАГАЛІ :: Хрещена мати цієї кривавої бійні - МЕРКЕЛЬША ! Хрещений батько - чорнявий утаємничений хлопчина з Америки - ОБАМА !
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30.12.2024 20:48 Ответить
А «винних» українців можна вбивати!?
Ну, Шольц, роскажи трохи про себе.
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30.12.2024 23:34 Ответить
 
 