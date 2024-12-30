Авиакатастрофа в Актау свидетельствует, что война РФ против Украины затрагивает все больше невинных людей, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что война РФ против Украины затрагивает все больше невинных людей.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Жестокая война России против Украины затрагивает все больше и больше невинных людей - даже за пределами Украины. Об этом свидетельствует авиакатастрофа в Актау, которая должна быть полностью расследована. Наши мысли - с семьями погибших, а пострадавшим мы желаем скорейшего выздоровления", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин в третий раз подряд становится неудачником года по версии РоІітісо

Напомним, 28 декабря сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, который был инициирован российской стороной. Они обсуждали вопрос об аварии пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, и российский диктатор извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".

Читайте: Зеленский провел разговор с Алиевым: РФ должна прекратить распространять дезинформацию о катастрофе самолета Azerbaijan Airlines

Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ, самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.

Также читайте: Трамп понимает, что войну можно завершить, если Украина будет сильной в военном плане, - Шольц