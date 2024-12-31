Силы ПВО сбили 6 ракет из 21 выпущенной и 16 БПЛА из 40, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты в ночь на 31 декабря выпустили по Украине 61 цель.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Что выпустили рашисты

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской обл;

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" с истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл.

6 управляемых авиационных ракет Х-69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской обл;

8 крылатых ракет Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской обл;

40 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов других типов с направлений Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово.

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Силы противовоздушной обороны уничтожили:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

5 управляемых авиационных ракет Х-69;

16 ударных БпЛА типа "Shahed", еще 24 беспилотника-имитатора различных типов локально потеряны (без негативных последствий)

Вследствие российской атаки есть попадания баллистикой на Сумщине и Киевщине.

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