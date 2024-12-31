Силы ПВО сбили 6 ракет из 21 выпущенной и 16 БПЛА из 40, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты в ночь на 31 декабря выпустили по Украине 61 цель.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Что выпустили рашисты
- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской обл;
- 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" с истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл.
- 6 управляемых авиационных ракет Х-69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской обл;
- 8 крылатых ракет Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской обл;
- 40 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов других типов с направлений Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово.
Силы противовоздушной обороны уничтожили:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 5 управляемых авиационных ракет Х-69;
- 16 ударных БпЛА типа "Shahed", еще 24 беспилотника-имитатора различных типов локально потеряны (без негативных последствий)
Вследствие российской атаки есть попадания баллистикой на Сумщине и Киевщине.
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Також бажаю шоб у 2025 році сдохло Х..ло - Кабаев, його оточення та виводок, шоб сдохли всі відброси людства на кшталт росіян, північних корейців, аятол, орбанів, фіцо, вучичй, гутіерішей тощо. Бажаю шоб з лиця України зникла смердюча ЗЕленя пліснява з московськими попами (яких Вовчик забронював від мобілізації), шоб адепти секти святой сечи ЗЕленого коляру хочь трохи порозумнійшали. Бажаю шоб всі тролі, від заПодляцьких до парашних всирались на робочих містах крівавим проносом не менш 5 разів за зміну, шоб ті іудини гроши яки вони на цьому заробляють встали їм поперек горлянки та лигенів з нирками. Бажаю всім довбням - шариковим, яки взали оту кріваву 1000 від Вови з бюджету зіжрати її у новорічну нічь без солі та гірчичі но з дустом та ЗЕленим лайном.
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
Кудись зникли 450 Атакамсів!...
Як можна це витерпіти!...
І систем ППО наче підкинули,і ***********...
Але піди збий їх у Шостці, адже саме туди їх запускали.
Та й вчили мене не збивати ракети,а запускати.