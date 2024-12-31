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Силы ПВО сбили 6 ракет из 21 выпущенной и 16 БПЛА из 40, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Обстріл 31 грудня 2024 року. Що збила ППО?

Российские оккупанты в ночь на 31 декабря выпустили по Украине 61 цель.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Что выпустили рашисты

  • 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской обл;
  • 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" с истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл.
  • 6 управляемых авиационных ракет Х-69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской обл;
  • 8 крылатых ракет Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской обл;
  • 40 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов других типов с направлений Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово.

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Силы противовоздушной обороны уничтожили:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 5 управляемых авиационных ракет Х-69;
  • 16 ударных БпЛА типа "Shahed", еще 24 беспилотника-имитатора различных типов локально потеряны (без негативных последствий)

Вследствие российской атаки есть попадания баллистикой на Сумщине и Киевщине.

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Обстріл 31 грудня 2024 року. Що збила ППО?
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Топ комментарии
+24
Всіх Воїнів СОУ, бандерівців, порохоботів та інших порядних та розумних людей вітаю з наступаючим 2025 новим роком та бажаю всім Вам, шановні вціліти на війні та повернутись до родин з Перемогою, добробуту та здоровья всім вам бажаю від широго серця.
Також бажаю шоб у 2025 році сдохло Х..ло - Кабаев, його оточення та виводок, шоб сдохли всі відброси людства на кшталт росіян, північних корейців, аятол, орбанів, фіцо, вучичй, гутіерішей тощо. Бажаю шоб з лиця України зникла смердюча ЗЕленя пліснява з московськими попами (яких Вовчик забронював від мобілізації), шоб адепти секти святой сечи ЗЕленого коляру хочь трохи порозумнійшали. Бажаю шоб всі тролі, від заПодляцьких до парашних всирались на робочих містах крівавим проносом не менш 5 разів за зміну, шоб ті іудини гроши яки вони на цьому заробляють встали їм поперек горлянки та лигенів з нирками. Бажаю всім довбням - шариковим, яки взали оту кріваву 1000 від Вови з бюджету зіжрати її у новорічну нічь без солі та гірчичі но з дустом та ЗЕленим лайном.
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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31.12.2024 12:51
+7
Эта статистика очень хорошо показывает что на одном пво войну не выиграешь. Это как в футболе если только играть в защите и отбиваться то рано или поздно тебе привсунут и не один раз .Что бы выиграть или хотя бы сыграть в ничью нужно хоть иногда контратаковать. А гунявый скоморох требует двадцать систем Патриот для которых всё равно нет ракет но даже не пытается попробовать нанести удар по электростанциям в мордоре. А ведь остановка электростанций приведёт к остановке многих предприятий в том числе и выпускающих вооружение и боеприпасы
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31.12.2024 13:09
+5
Чому ракет багато пропустили?
І систем ППО наче підкинули,і ***********...
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31.12.2024 13:03
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Правила форума Совет форумчан
Всіх Воїнів СОУ, бандерівців, порохоботів та інших порядних та розумних людей вітаю з наступаючим 2025 новим роком та бажаю всім Вам, шановні вціліти на війні та повернутись до родин з Перемогою, добробуту та здоровья всім вам бажаю від широго серця.
Також бажаю шоб у 2025 році сдохло Х..ло - Кабаев, його оточення та виводок, шоб сдохли всі відброси людства на кшталт росіян, північних корейців, аятол, орбанів, фіцо, вучичй, гутіерішей тощо. Бажаю шоб з лиця України зникла смердюча ЗЕленя пліснява з московськими попами (яких Вовчик забронював від мобілізації), шоб адепти секти святой сечи ЗЕленого коляру хочь трохи порозумнійшали. Бажаю шоб всі тролі, від заПодляцьких до парашних всирались на робочих містах крівавим проносом не менш 5 разів за зміну, шоб ті іудини гроши яки вони на цьому заробляють встали їм поперек горлянки та лигенів з нирками. Бажаю всім довбням - шариковим, яки взали оту кріваву 1000 від Вови з бюджету зіжрати її у новорічну нічь без солі та гірчичі но з дустом та ЗЕленим лайном.
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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31.12.2024 12:51 Ответить
Кремль зачекався на Storm Shadow.
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31.12.2024 12:53 Ответить
ОПА " добро не дає" !...
Кудись зникли 450 Атакамсів!...
Як можна це витерпіти!...
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31.12.2024 13:07 Ответить
Чому ракет багато пропустили?
І систем ППО наче підкинули,і ***********...
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31.12.2024 13:03 Ответить
х22 не збиваються
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31.12.2024 13:07 Ответить
Кому? Це ж насе старі радянські ракети
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31.12.2024 13:16 Ответить
збиваються, це ж не старе гівно а не кинджал.
Але піди збий їх у Шостці, адже саме туди їх запускали.
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31.12.2024 13:34 Ответить
Напиши мені статистику скільки з початку війни запустили х22 і скільки збили
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31.12.2024 14:50 Ответить
їх не запускали у місця де стоять новітні натівські комплекси пво. тому і не збивались.
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31.12.2024 14:58 Ответить
Бо балістика збивається тільки Патріотом.
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31.12.2024 14:00 Ответить
Тому шо особисто ви були відсутні у тому бойовому розразунку зрк який прикриває Шостку. Маю надію шо ви швидко повернетись на робоче місто і неодмінно позбиваєтє всі касабськи ракети, від Х22 до "Орешника" чи то "Черешника" або "Лайнешника".
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31.12.2024 14:07 Ответить
Я застарий,восьмий десяток
Та й вчили мене не збивати ракети,а запускати.
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31.12.2024 20:40 Ответить
Ну тоді будеш труселя та шкарпетки прати для бойового розрахунку.
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31.12.2024 21:10 Ответить
Эта статистика очень хорошо показывает что на одном пво войну не выиграешь. Это как в футболе если только играть в защите и отбиваться то рано или поздно тебе привсунут и не один раз .Что бы выиграть или хотя бы сыграть в ничью нужно хоть иногда контратаковать. А гунявый скоморох требует двадцать систем Патриот для которых всё равно нет ракет но даже не пытается попробовать нанести удар по электростанциям в мордоре. А ведь остановка электростанций приведёт к остановке многих предприятий в том числе и выпускающих вооружение и боеприпасы
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31.12.2024 13:09 Ответить
ничего не остановится, там военные предприятия имеют самостоятельніы блоки питания-, бить надо посамих заводах
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31.12.2024 13:22 Ответить
Какие блоки питания для заводов площадью пять десять тысяч кв м и сотнями станков ???? Ничего там нет .Не будет электричества там всё станет .
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31.12.2024 13:27 Ответить
Взагалі-то великі заводи мають свою ТЕС, так будували у СРСР, вони ще обслуговують житлову інфраструктуру навколо.
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31.12.2024 13:46 Ответить
это вам на марафоне сказали или сказазок про "воюе м слохами "начитались? бейте по кацапским аес ,тогдо уже наверняка..
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31.12.2024 17:31 Ответить
Це зрозуміло усім притомним людям, крім Гундосої соплі, яка робить усе, щоб загеноцидити власне населення напару з ******.
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31.12.2024 14:02 Ответить
15 ракет теж локаційно втрачені ... одеська сидим без світла з 9.15((
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31.12.2024 13:27 Ответить
 
 