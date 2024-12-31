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поздравление (1055) путин (30476) Ким Чен Ын (171)

Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении назвал Путина "ближайшим другом", а россиян "братским народом"

Кім Чен Ин привітав Путіна

Лидер КНДР Ким Чен Ын написал поздравительное новогоднее письмо главе РФ Владимиру Путину, где назвал его "ближайшим другом и товарищем".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его поздравлении для Путина.

Ким Чен Ын поздравил Путина, "ближайшего друга и товарища", с Новым годом. А также поздравил от себя, народа и всех солдат вооруженных сил Северной Кореи и "братский" народ и военных "отважной российской армии".

В своем письме северокорейский лидер написал о "весомом пути" в 2024 году и сказал, что готов еще больше укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между КНДР и РФ.

Также читайте: КНДР сама предложила отправить северокорейских военных в Россию, - NYT

"Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы новый, 2025 год стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России будут брать верх над неонацистами и одерживать великую победу", - цитирует слова лидера Корейское центральное информагентство.
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Топ комментарии
+25
Щоб ви одномоментно обидва здохли!
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31.12.2024 13:16
+12
У ху@ла і підху@вників вже Сірія була сестрою.
Легко послали її нафіг.
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31.12.2024 13:23
+11
«братній народ» - коли таке чуєш - стріляй на звук
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31.12.2024 13:25
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Щоб ви одномоментно обидва здохли!
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31.12.2024 13:16 Ответить
Кому кобила наречена, тому і пукін друг 😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩🐐🐷👉🖕🚢
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31.12.2024 13:36 Ответить
Сьогодні...😎
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31.12.2024 13:38 Ответить
Цікавіше би він пішов захищати китайськомовних у росії
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31.12.2024 14:00 Ответить
Нічого,і це пройде.
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31.12.2024 17:07 Ответить
Дуже цінна інформація!
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31.12.2024 13:17 Ответить
це ж офіційне підтвердження що кацапам кровні брати корейці, а не українці та всякі там слов'яни
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31.12.2024 13:51 Ответить
ОДА ДРУЖБЕ

Вишли мьі вместе из чума-
Дети тайги и степей!
Данники Каракарума,
Нижайшие из людей.
В рабской покорности жили,
В рабстве с тобой и умрьом!
-Руцький з корейця друзили!-
В песнях своих мьі пойом!
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31.12.2024 14:18 Ответить
Головне - правдива! Узкі сильно помилялися, коли "братнім народом" обзивали українців. Тепер у мпне запитання до білорусів, чи їх нічого не насторожує щ тукими "родичами"?
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31.12.2024 14:28 Ответить
Зачекай, білоруси тебе не чують. У них беруші у вухах і шори на очах. Все надіте добровільно і свідомо.
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31.12.2024 14:52 Ответить
Зачекаю. Мені власне спішити нікуди - це їм треба поспішати, поки шанс є таких "родичів" спекатись.
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31.12.2024 15:21 Ответить
як там трампушка називав цього гандона косоокого- "хороший парень", я его знаю....
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31.12.2024 13:17 Ответить
Странно, ведь Россия предала идеалы коммунизма. Как пончик может объяснить свой оргазм?
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31.12.2024 13:19 Ответить
Ти будеш здивований - але кавалер ордену Леніна, Герой Радянського Союзу, президент Єгипту Гамаль Абдель Насер, "великий друг Радянського Союзу", у Другу Світову війну, воював на боці Гітлера і був нагороджений "Залізним Хрестом" А його портрет висів у Насера в кабінеті...
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31.12.2024 13:30 Ответить
Навеяло...

...сажает в тюрьмы коммунистов
герой советского союза
Гамаль Абдель на всех Насер.
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31.12.2024 13:51 Ответить
хто тобі сказав таку дурню, що у півне-кореї комунізм?
"справедливість, рівенство, братство" - це не про півне-корею, де всі поклоняються одному колобку, що навіть отвору для кака немає
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31.12.2024 13:51 Ответить
знайомо вже... з дитинства пам'ятаю, як батько стібався з фрази "рускій і кітаєц - брат'я на вєк".... потрібне закреслити.... вірити у дружбу між двома падлюками.... таке собі.... нехай дружать, цікаво буде подивтися на розлучення солодкої парочки
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31.12.2024 13:21 Ответить
Жирне падло.
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31.12.2024 13:22 Ответить
адиннарот , фільтруй базар, с.ка
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31.12.2024 13:23 Ответить
Он абсолютно прав. Может кацапо-орда славяне?
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31.12.2024 13:53 Ответить
а де там про славян ?
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31.12.2024 13:57 Ответить
У ху@ла і підху@вників вже Сірія була сестрою.
Легко послали її нафіг.
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31.12.2024 13:23 Ответить
«братній народ» - коли таке чуєш - стріляй на звук
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31.12.2024 13:25 Ответить
За традиционньіе ценности! Папа1 + Папа2.
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31.12.2024 13:25 Ответить
П.C. Вийши ще сіна і рису, бо їсти хочеться
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31.12.2024 13:27 Ответить
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31.12.2024 13:29 Ответить
Товарисч пєльмєнь і товарисч ***** слілісь в єдином екстазє! Ура, товарисчи!
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31.12.2024 13:29 Ответить
Ага. Пам'ятаю як ці два брати боялись випити шампанського косо позираючи один на одного. Ще Орбана, Фіцо і Трампа з Маском візьміть в свою дружну сім'ю
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31.12.2024 13:30 Ответить
Гномье братство
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31.12.2024 13:32 Ответить
Нещодавно дивилась відео в ютьюбі про щасливе життя сонцесяйного. Такої розкоші та розпусти не один лідер країни собі не може дозволити. Єдина надія, що це чучхе подохне від пережору, перебухалову та перетраху. Скоріше б , бо схоже на все, що він збирається повернути собі Південну Корею, яка так нахабно відбилась від стада.
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31.12.2024 13:35 Ответить
Лайно до лайна...
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31.12.2024 13:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AQ1XBOiOBK0&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA песня Ким Чен Ына - "Заповедник", выпуск 32
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31.12.2024 13:54 Ответить
"братський" народ

Вот это абсолютная правда - азиаты азиатам братья.
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31.12.2024 13:55 Ответить
Скоріше два бл...ських народа, це так і є
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31.12.2024 13:56 Ответить
Скоро після Сирії доведеться Україні звільняти і поневолених та зазомбованих чучхеїстів
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31.12.2024 14:00 Ответить
Адін народ - нарешті знайшли для кацапів правильну родину.
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31.12.2024 14:07 Ответить
Пончик і чорта назве братнім народом, якщо той йому миску риса дасть, щоб стадо прогодувати. Питання, як і чому цивілізований світ стільки років закривав очі на цю ракову пухлину, хоча на відміну від *****, в нього навіть енергоносіїв немає.
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31.12.2024 14:11 Ответить
Скрєпники об'єналися з безбожниками...
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31.12.2024 15:15 Ответить
нарешті мацкалі знайшли собі брата
..старшого
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31.12.2024 15:45 Ответить
 
 