Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении назвал Путина "ближайшим другом", а россиян "братским народом"

Лидер КНДР Ким Чен Ын написал поздравительное новогоднее письмо главе РФ Владимиру Путину, где назвал его "ближайшим другом и товарищем".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его поздравлении для Путина.

Ким Чен Ын поздравил Путина, "ближайшего друга и товарища", с Новым годом. А также поздравил от себя, народа и всех солдат вооруженных сил Северной Кореи и "братский" народ и военных "отважной российской армии".

В своем письме северокорейский лидер написал о "весомом пути" в 2024 году и сказал, что готов еще больше укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между КНДР и РФ.

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"Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы новый, 2025 год стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России будут брать верх над неонацистами и одерживать великую победу", - цитирует слова лидера Корейское центральное информагентство.