Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении назвал Путина "ближайшим другом", а россиян "братским народом"
Лидер КНДР Ким Чен Ын написал поздравительное новогоднее письмо главе РФ Владимиру Путину, где назвал его "ближайшим другом и товарищем".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его поздравлении для Путина.
Ким Чен Ын поздравил Путина, "ближайшего друга и товарища", с Новым годом. А также поздравил от себя, народа и всех солдат вооруженных сил Северной Кореи и "братский" народ и военных "отважной российской армии".
В своем письме северокорейский лидер написал о "весомом пути" в 2024 году и сказал, что готов еще больше укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между КНДР и РФ.
"Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы новый, 2025 год стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России будут брать верх над неонацистами и одерживать великую победу", - цитирует слова лидера Корейское центральное информагентство.
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Вишли мьі вместе из чума-
Дети тайги и степей!
Данники Каракарума,
Нижайшие из людей.
В рабской покорности жили,
В рабстве с тобой и умрьом!
-Руцький з корейця друзили!-
В песнях своих мьі пойом!
...сажает в тюрьмы коммунистов
герой советского союза
Гамаль Абдель на всех Насер.
"справедливість, рівенство, братство" - це не про півне-корею, де всі поклоняються одному колобку, що навіть отвору для кака немає
Легко послали її нафіг.
Вот это абсолютная правда - азиаты азиатам братья.
..старшого