В 2025 году приоритетом Турции станет завершение войны в Украине справедливым миром, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершение войны России против Украины путем установления справедливого мира остается приоритетом для Стамбула в 2025 году.
Об этом Эрдоган заявил в новогоднем поздравлении, его цитирует TRT Haber, передает Цензор.НЕТ.
Турецкий лидер отметил, что Стамбул надеется на начало "новой эры" на севере.
Завершение войны между Россией и Украиной, которые являются нашими соседями с Черного моря, справедливым миром остается нашим приоритетом. Мы надеемся, что в 2025 году на нашем севере начнется новая эра", - подчеркнул Эрдоган.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следующие два-три месяца станут критическими для формирования нового будущего мира.
Также Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Анкаре обсудили пути для прекращения российско-украинской войны.
Пожалуйста, подождите...
Понятія на те і понятія, що кожен понімаєт по-своєму.
А от чиє понятіє понятнєй, визначається вагою кулаків.
Тому ми всі розуміємо, що там означає "справєдлівий мір".
Мір, який враховує всі інтереси росії.
Нам такий мір треба?
- черное море освободілі от рускіх
- Нагорний Карабах освабаділі от рускіх
- Сірію освободілі от рускіх
Да поднімем наш ятаган восхваліть восходящей звезду Новой Османской Імперіі!
Спроба виходу з ЄС призводить до введення військ НАТО у "бунтівні регіони"?
Імперія - це завжди розширення через силу. Якщо недостатньо м'якої - то через грубу.
Щоб потрапити в ЄС, треба зробити багато реформ і роботи.
Щоб потрапити в русскій мір, достатньо розслабитись.
Наприклад, коли бувші Іділовці декларують толерантність до інших релігій -це тому що вони бачать приклад Туреччини. А як живе Туреччина, ти можеш подивитися, порівнявши її автобани з дорогами Болгарії або Греції наприклад.
Тільки не забувайте, що для справжньої імперії громадяни - то витратний матеріал.
І коли (не якщо) розпочнеться Велика Війна, ви там про "нє імєєтє права мобілізіровать" розповідати будете у автозаку, в статусі націонал-прєдатєля.
Чому Британія вийшла із ЄС?
Певно тому що певні обмеження не дозволяли їй проводити власну політику, що є неодмінною складовою незалежної держави, так?
Без сумніву, ЕС допоміг економічно розвинутись деяким країнам (Польща / Румунія), але по настроям людей в деяких країнах (Болгарія / Греція) не дуже помітно, що вони щось виграли із цього вступу.
Імперія від союзу відрізняється лише ступінню свободи.
Наразі я НЕ згоден, що метою політики Ердогана є саме імперія.
Він покращує умови народів, що є близькими до турків за мовою та релігією, і що мають спільні економіні інтереси із Туреччиною - саме так доречі і зформувався ЕС до якого нас не дуже і беруть.
Питання не в тому, чому ВБ вийшла з ЄС, а у тому, чому ЄС відпустив ВБ? Спробуйте вийти зі складу росії. І у Туреччини не все гладко з курдами, по Кіпру питання є.
Пантюркізм - чули про таке? Ердоган схвалює.
Тюрки в степу Евразії - це історична реальність, і чому пантюркізм для нас погано, я не розумію.
Наприклад, данці зі шведами і норвежцями майже не відчувають кордонів, і мабуть слово Nordic вас не хвилює.
Також мабуть не хвилюють взаємини між чехами, словаками і поляками, хоча це теж досить близькі народи, і вступали в ЕС одним блоком, наскільки я памятаю.
Ті наші знамениті з початку війни "Байрактари" створювались саме для полювання на загони курдів.
Пантюркізм викликає стійкі асоціації з "панславізмом", на який спирається росія у своїй побудові "русского міра" тому й не подобається.
У курдів, як ви самі згадали, є воєнізовані формування, і тому методи контролю повністю відповідають викликам.
Всередині країни, вкрай гарне ставлення до нас тощо. Ще, дуже гарне ставлення до тварин, що характеризує ставлення нації до тих, хто не може дати здачі.
В ******** реаліях не можливо жити посеред великого континенту різномаїття країн, і обособлено і гарно одночасно. Певно Швейцарія може бути прикладом, але вона - в гірській місцевості, у неї нема власної мови, вона одночасно близька 3м націям, що зумовлює її успіх як нейтральної країни.
Усі шукають союзи, щоб жити краще.
Тюрки це вже розуміють, а ми ще маємо зрозуміти: ми не центр землі, і проблеми у нас будуть мабуть схожими.
для касапів закінчення війни рівнозначне смерті росії
Важливо дивитись хто головує в країні, щоб зрозуміти про її порядок денний.