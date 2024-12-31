РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11504 посетителя онлайн
Новости Война
3 058 46
война (389) Турция (3314) Эрдоган (868) война в Украине (1081)

В 2025 году приоритетом Турции станет завершение войны в Украине справедливым миром, - Эрдоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершение войны России против Украины путем установления справедливого мира остается приоритетом для Стамбула в 2025 году.

Об этом Эрдоган заявил в новогоднем поздравлении, его цитирует TRT Haber, передает Цензор.НЕТ.

Турецкий лидер отметил, что Стамбул надеется на начало "новой эры" на севере.

Завершение войны между Россией и Украиной, которые являются нашими соседями с Черного моря, справедливым миром остается нашим приоритетом. Мы надеемся, что в 2025 году на нашем севере начнется новая эра", - подчеркнул Эрдоган.

Читайте также: Орбан в рамках своей "мирной миссии" обсудил с Эрдоганом войну в Украине

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следующие два-три месяца станут критическими для формирования нового будущего мира.

Также Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Анкаре обсудили пути для прекращения российско-украинской войны.

Также читайте: Я и Путин - самые опытные политические лидеры мира, - Эрдоган
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Як ви вже задовбали піаритись та робити собі бонуси на смерті Українців та війні в Україні,емпотенти політичні,ви некчеми як не можете всім миром заспокоїти карліка маніяка.
показать весь комментарий
31.12.2024 14:39
+6
Оце формулювання "справедливим" мене бісить. Справедливим для кого? У кожного справедливість своя! Чому ніхто не каже "справедливим для України"?
показать весь комментарий
31.12.2024 14:52
+4
А що то таке той "справедливий мир"? Є статут ООН - за ним і йдіть до миру.
показать весь комментарий
31.12.2024 14:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як ви вже задовбали піаритись та робити собі бонуси на смерті Українців та війні в Україні,емпотенти політичні,ви некчеми як не можете всім миром заспокоїти карліка маніяка.
показать весь комментарий
31.12.2024 14:39 Ответить
Що таке справедливий мир в очах ************ колеги Ердогана? І як цей ,,мир,, зашкодить Україні?
показать весь комментарий
31.12.2024 14:42 Ответить
Справедливий мир - звучить як "правільний/ровний мір".
Понятія на те і понятія, що кожен понімаєт по-своєму.
А от чиє понятіє понятнєй, визначається вагою кулаків.
Тому ми всі розуміємо, що там означає "справєдлівий мір".
Мір, який враховує всі інтереси росії.
Нам такий мір треба?
показать весь комментарий
31.12.2024 14:44 Ответить
Ясновєльможніє Ефенді, Бей і Ханим падбівая ітогі года не могу не пахвалітся:
- черное море освободілі от рускіх
- Нагорний Карабах освабаділі от рускіх
- Сірію освободілі от рускіх
Да поднімем наш ятаган восхваліть восходящей звезду Новой Османской Імперіі!
показать весь комментарий
31.12.2024 14:45 Ответить
Ердоган спить і бачить Крим у складі своєї імперії.
показать весь комментарий
31.12.2024 15:16 Ответить
А з якого - для Стамбул? Столиця Туреччини - Анкара. Це цензорські граматеї самі так придумали? Чи Ердоган дійсно сказав - Стамбул?
показать весь комментарий
31.12.2024 14:50 Ответить
може обмовка за Фрейдом. Мав на увазі "стамбульські папірці". Може таким він бачить "справедливий мир" ?
показать весь комментарий
31.12.2024 14:53 Ответить
В мене теж виникла така підозра
показать весь комментарий
31.12.2024 14:56 Ответить
Оце формулювання "справедливим" мене бісить. Справедливим для кого? У кожного справедливість своя! Чому ніхто не каже "справедливим для України"?
показать весь комментарий
31.12.2024 14:52 Ответить
бажаєш справедливого миру - давай Україні більше зброї
показать весь комментарий
31.12.2024 14:52 Ответить
Ердоган робить для миру в Україні набагато більше ніж Зеленський. Коли після зміни влади в Сирії Катар почне живити газом Європу, гонору у Путіна поменьшає. І взагалі: Карабах, Сирія - це дуже дієві сигнали, що росіянам слід закінчувати воювати в Україні.
показать весь комментарий
31.12.2024 14:57 Ответить
Ердоган Османську імперію відроджує. Нічого особливо хорошого тут не бачу.
показать весь комментарий
31.12.2024 15:11 Ответить
Імперія чи ні, мене перш за все цікавить як в країні живеться моїй родині і близьким. ЕС можна теж певною мірою назвати імперією, але ж прагнення багатьох українців приєднатися до ЕС не викликає в тебе занепокоєння?
показать весь комментарий
31.12.2024 15:23 Ответить
Приєднання до ЄС передбачає відмову від власних державних символів - мови, прапору, гербу, столиці?
Спроба виходу з ЄС призводить до введення військ НАТО у "бунтівні регіони"?
Імперія - це завжди розширення через силу. Якщо недостатньо м'якої - то через грубу.
Щоб потрапити в ЄС, треба зробити багато реформ і роботи.
Щоб потрапити в русскій мір, достатньо розслабитись.
показать весь комментарий
31.12.2024 15:26 Ответить
Сирійці зараз відносяться до турків як ми до европейців. Тобто сирійці зараз хочуть приєднатися до турецької спільноти, а турки їм допомагають за виконання певних умов.

Наприклад, коли бувші Іділовці декларують толерантність до інших релігій -це тому що вони бачать приклад Туреччини. А як живе Туреччина, ти можеш подивитися, порівнявши її автобани з дорогами Болгарії або Греції наприклад.
показать весь комментарий
31.12.2024 15:42 Ответить
Вам, бачу, імперії до вподоби.
Тільки не забувайте, що для справжньої імперії громадяни - то витратний матеріал.
І коли (не якщо) розпочнеться Велика Війна, ви там про "нє імєєтє права мобілізіровать" розповідати будете у автозаку, в статусі націонал-прєдатєля.
показать весь комментарий
31.12.2024 15:47 Ответить
В Австро-Угорщині було декілька мов, і навіть дозволяли розмовляти українською, але все одно то була імперія.
Чому Британія вийшла із ЄС?
Певно тому що певні обмеження не дозволяли їй проводити власну політику, що є неодмінною складовою незалежної держави, так?
Без сумніву, ЕС допоміг економічно розвинутись деяким країнам (Польща / Румунія), але по настроям людей в деяких країнах (Болгарія / Греція) не дуже помітно, що вони щось виграли із цього вступу.
Імперія від союзу відрізняється лише ступінню свободи.

Наразі я НЕ згоден, що метою політики Ердогана є саме імперія.
Він покращує умови народів, що є близькими до турків за мовою та релігією, і що мають спільні економіні інтереси із Туреччиною - саме так доречі і зформувався ЕС до якого нас не дуже і беруть.
показать весь комментарий
31.12.2024 16:00 Ответить
Імперії головне - щоб метрополії підкорявся. Якою мовою розмовляєш і у що віруєш - другорядно. росія тому приклад.
Питання не в тому, чому ВБ вийшла з ЄС, а у тому, чому ЄС відпустив ВБ? Спробуйте вийти зі складу росії. І у Туреччини не все гладко з курдами, по Кіпру питання є.
Пантюркізм - чули про таке? Ердоган схвалює.
показать весь комментарий
31.12.2024 16:08 Ответить
Незалежність Каталонії - приклад аналогічний курдському питанню в Туреччині: будь-яка країна не хоче щоб від неї відгризли шмат.
Тюрки в степу Евразії - це історична реальність, і чому пантюркізм для нас погано, я не розумію.
Наприклад, данці зі шведами і норвежцями майже не відчувають кордонів, і мабуть слово Nordic вас не хвилює.
Також мабуть не хвилюють взаємини між чехами, словаками і поляками, хоча це теж досить близькі народи, і вступали в ЕС одним блоком, наскільки я памятаю.
показать весь комментарий
31.12.2024 16:42 Ответить
Щось я не чув про боєзіткнення регулярної армії Іспанії з озброєними каталонськими сепаратистами.
Ті наші знамениті з початку війни "Байрактари" створювались саме для полювання на загони курдів.
Пантюркізм викликає стійкі асоціації з "панславізмом", на який спирається росія у своїй побудові "русского міра" тому й не подобається.
показать весь комментарий
31.12.2024 16:49 Ответить
Так, посадили ватажка каталонців, і цього виявилось досить.
У курдів, як ви самі згадали, є воєнізовані формування, і тому методи контролю повністю відповідають викликам.
Всередині країни, вкрай гарне ставлення до нас тощо. Ще, дуже гарне ставлення до тварин, що характеризує ставлення нації до тих, хто не може дати здачі.

В ******** реаліях не можливо жити посеред великого континенту різномаїття країн, і обособлено і гарно одночасно. Певно Швейцарія може бути прикладом, але вона - в гірській місцевості, у неї нема власної мови, вона одночасно близька 3м націям, що зумовлює її успіх як нейтральної країни.
Усі шукають союзи, щоб жити краще.
Тюрки це вже розуміють, а ми ще маємо зрозуміти: ми не центр землі, і проблеми у нас будуть мабуть схожими.
показать весь комментарий
31.12.2024 17:35 Ответить
Тому й курс у нас (принаймні бажаний та декларований) - на ЄС і НАТО, а не на русскій мір чи кучмівська многополярность.
показать весь комментарий
31.12.2024 17:39 Ответить
Ну тому і Туреччина розбудовує навколо себе коло дружніх країн. Її то в ЕС не беруть - інтегрується з тими хто ближче і рідніше.
показать весь комментарий
31.12.2024 17:48 Ответить
Стосовно України і ЄС - так, згоден - але побачимо.
показать весь комментарий
31.12.2024 17:50 Ответить
Британію то відпустили, але показово матеріально наказали, щоб інші не відокремились.
показать весь комментарий
31.12.2024 17:42 Ответить
Війська не ввели, не обстрілюють, і навіть санкції не ввели, а тимчасову втрату грошей можна і пережити, нові заробляться. Торговельні війни на Заході - звична штука.
показать весь комментарий
31.12.2024 17:43 Ответить
І доречі: вибори в Туреччині були дуже близькі, майже 50 на 50. В деяких муніціпалітетах владу взяла опозиція. Якщо Ердоган хоче саме імперію, то навіщо йому ділитися владою?
показать весь комментарий
31.12.2024 16:04 Ответить
В Туреччині зараз більше демократії ніж в Україні.
показать весь комментарий
31.12.2024 16:07 Ответить
якщо росіяни закінчать воювати - чим ще вони будуть займатися?
для касапів закінчення війни рівнозначне смерті росії
показать весь комментарий
31.12.2024 15:13 Ответить
За головування фюрера і німці були войовничими, але ж змінилися. За головування Меркель були веганами-пацифістами.
Важливо дивитись хто головує в країні, щоб зрозуміти про її порядок денний.
показать весь комментарий
31.12.2024 15:27 Ответить
художник був вегетаріанцем - тобі на замітку
показать весь комментарий
31.12.2024 20:16 Ответить
Главное для власти кацапии - шоб пойла было вдоволь. Непьющим кацапам дурные мысли лезут в голову и они начинают задавать их кремлю.
показать весь комментарий
31.12.2024 16:00 Ответить
надо построить еще газопровод из Катара в Европу. Такой проект был, но русня похоронила его затеяв резню в Сирии. В Парсе около 50 трлн. куб. метров газа и 50 конденсата.
показать весь комментарий
31.12.2024 15:54 Ответить
А що то таке той "справедливий мир"? Є статут ООН - за ним і йдіть до миру.
показать весь комментарий
31.12.2024 14:59 Ответить
Ще один бульбомет !
показать весь комментарий
31.12.2024 15:20 Ответить
розказав би, що він розуміє під словами "справедливий мир" ??
показать весь комментарий
31.12.2024 15:20 Ответить
"справедливий мир" в розумінні турецького *************,означає капітуляцую України .шляхом визнання нею окупованих куйлом українських територій.
показать весь комментарий
31.12.2024 15:55 Ответить
Міротворець херов!!!! Краще дай зброю!!!
показать весь комментарий
31.12.2024 16:06 Ответить
До речі ,цікавий історичний факт , територія Криму та окуповані частини ******** Запорізької і Херсонської областей до 1774 року входили до складу Осмаської імперії ,а потім їх анексувала рашка .
показать весь комментарий
31.12.2024 16:15 Ответить
Якось ніхто не звернув увагу на цей перл -"формування нового майбутнього світу". Тобто вже покуй на світовий правопорядок, хай сильніший вбиває та грабує слабшого...
показать весь комментарий
31.12.2024 16:33 Ответить
Не буде ніякого "справедливого" миру без перемоги України над кацапією.
показать весь комментарий
31.12.2024 16:54 Ответить
 
 