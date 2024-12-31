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Донецкая область (8745) Волновахский район (33) Покровский район (151) Петропавловка (2) Славянка (1) Волково (5) Соленое (1) война в Украине (1081)

Рашисты продвинулись у Славянки, Петропавловки, Соленого и Волково, - DeepState

Российские войска имеют новые продвижения на территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Славянки, Петропавловки, Соленого и Волково", - говорится в сообщении.

Ворог просунувся біля Слов’янки, Петропавлівки, Солоного та Вовкового.
Славянка и Петропавловка
Ворог просунувся біля Слов’янки, Петропавлівки, Солоного та Вовкового.
Соленое и Волково

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Ранее сообщалось, что войска РФ продвинулись в Курахово, Новоелизаветовке, Волково, Шевченко и около 6 населенных пунктов.
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Скоро DeepState заборонять. Бо саму чесну інформацію можна дістати тільки в експердів Медведчука та Мураєва на Єдыному Шмарклемарафоні.
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31.12.2024 14:54 Ответить
українці не проти. нехай забороняють . нафіга та правда портрібна ?
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31.12.2024 15:40 Ответить
Не українці, а "мудрий нарід", курррво...
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31.12.2024 18:27 Ответить
І що!? Он дебіли течуть від щастя, що якесь заджикане село на курщині звільнили, а те що кацапи в Україні села захоплюють, то якось пофіг.
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31.12.2024 14:59 Ответить
Там же легендарний, всемогутній, непереможний північнокорейський спєцназ.
І тут - позиції здали.
Нехай і у трьох розбитих ізбах.
Вони ж чекали, що північнокорейські термінатори поженуть хохлів аж до польського кордону (для початку), а вийшло трохи навпаки.
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31.12.2024 15:09 Ответить
Та то херння, головне пам'ятник Висоцькому в Одесі прибрали, щоб суспільство було про що в новорічну ніч посперечатись...
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31.12.2024 15:41 Ответить
Унаслідок атаки ракетами Storm Shadow у понеділок, 30 грудня, на військовий об'єкт у місті Льгов Курської області РФ ліквідовано 8 російських окупантів, є поранені.

Про це https://t.me/astrapress/71487 пише телеграм-канал ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 30 грудня Льгов атакували щонайменше 6 ракет Storm Shadow.- так скільки таких дорогоцінних ракет захидних партнерів було використано дя знищення складів озброєння рашиста ,та особового складу на тих українських територіях ,котрі "зелені зрадники " здали куйлу з приходом "менеджера" агента єрмака.на місце Залужного...Тож треба на 8 рашистів спалити 6 ть ракет Storm Shadow,вартістю майже по 2 млн баксів кожна ???Західні партнери від такої розкоші "зелезрадників" мабуть "окуїли"""?
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31.12.2024 15:44 Ответить
 
 