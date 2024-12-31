Рашисты продвинулись у Славянки, Петропавловки, Соленого и Волково, - DeepState
Российские войска имеют новые продвижения на территории Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Славянки, Петропавловки, Соленого и Волково", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что войска РФ продвинулись в Курахово, Новоелизаветовке, Волково, Шевченко и около 6 населенных пунктов.
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І тут - позиції здали.
Нехай і у трьох розбитих ізбах.
Вони ж чекали, що північнокорейські термінатори поженуть хохлів аж до польського кордону (для початку), а вийшло трохи навпаки.
Про це https://t.me/astrapress/71487 пише телеграм-канал ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 30 грудня Льгов атакували щонайменше 6 ракет Storm Shadow.- так скільки таких дорогоцінних ракет захидних партнерів було використано дя знищення складів озброєння рашиста ,та особового складу на тих українських територіях ,котрі "зелені зрадники " здали куйлу з приходом "менеджера" агента єрмака.на місце Залужного...Тож треба на 8 рашистів спалити 6 ть ракет Storm Shadow,вартістю майже по 2 млн баксів кожна ???Західні партнери від такої розкоші "зелезрадників" мабуть "окуїли"""?