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Financial Times прогнозирует в 2025 году мирное соглашение между Украиной и РФ из-за давления Трампа на Путина

Прогноз Financial Times на 2025 рік: Росія та Україна підуть на мирну угоду

Британское издание Financial Times опубликовало 20 прогнозов на 2025 год. Одно из них касается завершения войны России против Украины путем заключения мирного соглашения, в котором ключевую роль будет играть новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Об этом говорится в экономическом прогнозе издания, передает Цензор.НЕТ.

Согласно прогнозу FT, избранному президенту США Дональду Трампу придется усилить давление на Россию через угрозы ужесточения санкций и увеличение поддержки Киева со стороны Штатов для того, чтобы убедить российского диктатора Владимира Путина "серьезно сесть за стол переговоров".

"Владимир Зеленский согласится на де-факто, но не де-юре российский контроль над оккупированными территориями с некоторыми обменами земель, в обмен на гарантии безопасности от ЕС и США", - пишет Financial Times.

Кроме того, вступление Украины в НАТО будет окончательно заморожено, а Путин будет надеяться, что "решимость Европы в конце концов пошатнется".

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Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.

Трамп "ослабил риторику" относительно своих предвыборных обещаний: завершить войну сложнее.
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Топ комментарии
+8
Крім того, вступ України до НАТО буде остаточно заморожений, Західні долбодятли і сраколизи куйла.Це є тиск на Україну і примус її до капітуляції.Гниди і торгаші,негідники і аферисти
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31.12.2024 15:48
+8
Никакой развал не гарантирует возврата. Территории у Финляндии отжимал СССР. СССР развалился, а Финляндии ничего не вернули.
Вот из этого и исходим. Без выхода на границы, любой "мир" - это просто отложенная война.
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31.12.2024 15:51
+5
Та ви б вже запропонували кожному українцю (від малюка до лежачого хворого) трампона у дупу поцілувати за "повернутий Південь"! При ньому війна була 4 роки; що він фактично корисного зробив, аби поставити на місце пуйла? Які фактично результати впливу на політику та агресивні дії пуйла? скажіть, будь ласка. А може із Сирії той трампон пуйла вигнав? Ні?
Пам*ятник поставити... Оті два під@ри одне одного варті.
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31.12.2024 16:22
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Правила форума Совет форумчан
FT , маю надію, що ви надрукували портрет Найвеличнішого на перший сторінці?!
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31.12.2024 15:39 Ответить
Безпеку України може гарантувати лише власна українська Ядерна зброя !

.
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31.12.2024 17:25 Ответить
"де-факто але не де-юре російський контроль над окупованими територіями з деякими обмінами земель, в обмін на гарантії безпеки від ЄС і США"

Якщо при цьому вдасться повернути окупований Південь - Трампу треба буде ставити пам'ятник.
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31.12.2024 15:42 Ответить
Було би смішно якби не було так сумно. Їриак домовиться по Дніпру
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31.12.2024 15:44 Ответить
Де той Їриак і де Україна? Не дотягнеться він до Дніпра.
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31.12.2024 17:01 Ответить
Де ви в тексті розгледіли, що Путін щось буде повертати? Окупована частина України якщо і повернеться назад, то лише при новому розвалі Росії. І це скоріше буде вже не при нашому житті
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31.12.2024 15:46 Ответить
Никакой развал не гарантирует возврата. Территории у Финляндии отжимал СССР. СССР развалился, а Финляндии ничего не вернули.
Вот из этого и исходим. Без выхода на границы, любой "мир" - это просто отложенная война.
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31.12.2024 15:51 Ответить
Так Фінляндія й не повернула своїх земель, окупованих за часів ссср - але й після цього ніколи не воювала з ссср чи росією.
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31.12.2024 16:02 Ответить
ще не вечір
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01.01.2025 19:45 Ответить
Фини подивилися на ті землі і самі відмовилися їх повертати, бо щоб піся москалів прибрати у них немає таких грошей.
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31.12.2024 17:12 Ответить
Та ви б вже запропонували кожному українцю (від малюка до лежачого хворого) трампона у дупу поцілувати за "повернутий Південь"! При ньому війна була 4 роки; що він фактично корисного зробив, аби поставити на місце пуйла? Які фактично результати впливу на політику та агресивні дії пуйла? скажіть, будь ласка. А може із Сирії той трампон пуйла вигнав? Ні?
Пам*ятник поставити... Оті два під@ри одне одного варті.
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31.12.2024 16:22 Ответить
Так і буде!
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31.12.2024 15:47 Ответить
Крім того, вступ України до НАТО буде остаточно заморожений, Західні долбодятли і сраколизи куйла.Це є тиск на Україну і примус її до капітуляції.Гниди і торгаші,негідники і аферисти
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31.12.2024 15:48 Ответить
Хочуть без нас - нас женити - шось Трамп з путлєром будуть малювати
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31.12.2024 15:58 Ответить
Так вибір був в 19р. тепер наслідки того вибору ...
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31.12.2024 16:00 Ответить
наслідки - гавкати тут з теплої Німеччини ?
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31.12.2024 16:04 Ответить
Це мої наслідки ...завдяки вашому вибору !!!
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31.12.2024 16:13 Ответить
Насправді проблема не в тому, що закрили кордони, а те, що закрили для половини населення.
Нормальним варіантом було б або не закривати їх взагалі, або закрити для всіх.
А так в Україні вже сформувалося кастове суспільство- вища каста (депутати, судді прокурори), середня каста (продажні українські жінки для котрих війна це можливість облаштуватися за кордоном і котрі поки країна захлинається кров'ю в цей час постять фото з пляжів Іспанії і Італії з місцевими хахалями.)
І нижча каста лямкарів, розхідний матеріал- бідні українські чоловіки, котрі не мають відношення до влади, або правоохоронної системи, не мають грошей відкупитись, котрі мають всім пожертвувати включно зі здоров'ям і життям, щоб першим двом жилося добре.
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31.12.2024 16:49 Ответить
Бл*, вибір був у 90-х. Задовбали ви 19м.
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31.12.2024 16:06 Ответить
Ну до чого тут ваші нерви ?! маїте можливість робити те шо хочите ...з наступаючим Новим роком ! Хай прийде Мир !!! а 🤡 2025 , хай доля прибере з історії України !!!
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31.12.2024 16:12 Ответить
Дякую. Але здулась? аргументів немає?
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31.12.2024 16:30 Ответить
Цікава ви людина ... а доперти шо діалогу ніхто не хоче , з вашими хвилями у тазіку ...
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31.12.2024 17:37 Ответить
Середній палець тобі в дупу.
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31.12.2024 19:54 Ответить
...
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31.12.2024 20:09 Ответить
Судячи по тому, як розкукарікався калантарян, Трампу доведеться тиснути потужно
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31.12.2024 16:08 Ответить
"калантарян" - це хто?
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31.12.2024 16:51 Ответить
"Унылая Лошадь".
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31.12.2024 18:21 Ответить
Ще більше безпекових "гарантій": різнобарвних, у смужку, м*якеньких/пухнастих, в ромашку...
Будапештських не потрібно; ми вже їх маємо...
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31.12.2024 16:09 Ответить
Спроби натягнути дешевий презерватив "миру" на кактус сьогодення ніяк не скінчаться...
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31.12.2024 16:19 Ответить
Цікаво якими аргументами та фактами керувалась ця газета, прогнозуючи тиск Трампа на фуйла.
Вага Трампа, його навички вільної боротьби, чи може, який компромат є на фуйла? Він курив в кабінеті, чи підглядав за кабаєвою в туалеті?
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31.12.2024 16:34 Ответить
Аргументами Гордона.
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31.12.2024 18:24 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/@Snidanok_Khymery СНІДАНОК ХИМЕРИ:

Володимире Олександровичу, сьогодні рівно 6 років з моменту, як ви офіційно заявили про свою участь у виборах. А тепер подивіться на свою передвиборчу програму ...

.... і скажіть, будь ласка, що з 13 пунктів за 6 років ви виконали?
Ви її виконали, але з точністю і навпаки.
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31.12.2024 16:50 Ответить
А що, вже немає надій на обінки Володимира Боневтіка Потужного закінчити війну виходом на кордони 1991 року? То Порошенко мав вмерти, але Крим не віддати(хоча це мав зробити янукович), а Зебілу можна просто сказати " що нє шмагла я, нє шмагла"? Можливо і для того він не втік, щоб ми після 2019 року не створили нові ракетні програми, потужну армію і не перемогли ворога? Що на це ск4ажуть 73%?
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31.12.2024 16:52 Ответить
тебе в ЗСУ зачекались , а ти все тут
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31.12.2024 17:05 Ответить
Кого Боневтіка? Чи його шоблу "95 квартал"? Та багато не підуть, а побіжать до ЗСУ, коли побачать, як до лав ЗСУ, нацгвардії підуть "Лисий", "тамбовський вовк", пікалов, Юзік і НайНайНайНайВелічайший Лідор епохи.
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31.12.2024 20:21 Ответить
трамп сволота. А всі ті хто на нього сподівалася - ідіоти
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31.12.2024 17:26 Ответить
Прогноз https://www.ft.com/content/ac44e3a5-36ee-4cf8-af57-06********** Financial Times на 2025 год:

В прошлом году из 22 пунктов издание допустило только 3 ошибки. Что нас ждет в 2025 году:
▪️Будет ли заключен мирный договор между Украиной и Россией? Да. Придется пригрозить более жесткими санкциями и усилить американскую поддержку Киева. Зеленский согласится на фактический, но не юридический контроль РФ над оккупированными территориями в обмен на гарантии безопасности. Членствоhttps://t.me/insiderUKR Украины в НАТО НЕ (!) снимут с повестки дня.
▪️Начнет ли Трамп полномасштабную тарифную войну? Да, в целом. Подразумеваются не менее 10% пошлины на как минимум половину импорта США к концу года.
▪️Достигнет ли биткоин 200 000 долларов? Да.
▪️Будут ли процентные ставки в США к концу года ниже, чем сейчас? Нет.
▪️Сохранит ли Макрон пост президента Франции? Да.
▪️Потерпит ли крах "Великолепная семерка" Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla? Нет.
▪️Будут ли цены на китайский экспорт падать и дальше? Да.
▪️Поссорятся ли Илон Маск и Дональд Трамп? Нет.
▪️Ослабит ли Германия свой долговой тормоз? Да.
▪️Рухнет ли рынок облигаций? Нет.
▪️Снизятся ли выбросы углерода в Китае? Нет.
▪️Сдержит ли лейбористское правительство Великобритании свое обещание не повышать налоги дальше? Да, пока.
▪️Нанесут ли Израиль и США удар по ядерным объектам Ирана? Нет.
▪️Обгонит ли ВВП Индии ВВП Японии? Нет.
▪️Будет ли доля электромобилей в общем объеме продаж автомобилей в мире превышать четверть? Нет.
▪️Снимет ли Хавьерhttps://t.me/insiderUKR Милей валютный контроль в Аргентине Да.
▪️Продолжится ли война в Судане? Трагично, да.
▪️Будут ли у нас агенты ИИ, которых мы сможем использовать? Да.
▪️Будет ли заключена еще одна крупная сделка с голливудской студией? Да.
▪️Станут ли компакт-диски началом долгосрочного возрождения, подобного возрождению винила? Нет.
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31.12.2024 17:32 Ответить
Чим тиснути буде? Не вступом Украіни у НАТО, чи украінськими територіями?

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31.12.2024 21:01 Ответить
Мирное соглашение , а кто и за чей счёт будет восстанавливать
Восток Украины ? При мирных соглашениях ни кто, ни кому не должен.
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31.12.2024 21:05 Ответить
 
 