Financial Times прогнозирует в 2025 году мирное соглашение между Украиной и РФ из-за давления Трампа на Путина
Британское издание Financial Times опубликовало 20 прогнозов на 2025 год. Одно из них касается завершения войны России против Украины путем заключения мирного соглашения, в котором ключевую роль будет играть новоизбранный президент США Дональд Трамп.
Об этом говорится в экономическом прогнозе издания, передает Цензор.НЕТ.
Согласно прогнозу FT, избранному президенту США Дональду Трампу придется усилить давление на Россию через угрозы ужесточения санкций и увеличение поддержки Киева со стороны Штатов для того, чтобы убедить российского диктатора Владимира Путина "серьезно сесть за стол переговоров".
"Владимир Зеленский согласится на де-факто, но не де-юре российский контроль над оккупированными территориями с некоторыми обменами земель, в обмен на гарантии безопасности от ЕС и США", - пишет Financial Times.
Кроме того, вступление Украины в НАТО будет окончательно заморожено, а Путин будет надеяться, что "решимость Европы в конце концов пошатнется".
Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.
Трамп "ослабил риторику" относительно своих предвыборных обещаний: завершить войну сложнее.
Пожалуйста, подождите...
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Якщо при цьому вдасться повернути окупований Південь - Трампу треба буде ставити пам'ятник.
Вот из этого и исходим. Без выхода на границы, любой "мир" - это просто отложенная война.
Пам*ятник поставити... Оті два під@ри одне одного варті.
Нормальним варіантом було б або не закривати їх взагалі, або закрити для всіх.
А так в Україні вже сформувалося кастове суспільство- вища каста (депутати, судді прокурори), середня каста (продажні українські жінки для котрих війна це можливість облаштуватися за кордоном і котрі поки країна захлинається кров'ю в цей час постять фото з пляжів Іспанії і Італії з місцевими хахалями.)
І нижча каста лямкарів, розхідний матеріал- бідні українські чоловіки, котрі не мають відношення до влади, або правоохоронної системи, не мають грошей відкупитись, котрі мають всім пожертвувати включно зі здоров'ям і життям, щоб першим двом жилося добре.
Будапештських не потрібно; ми вже їх маємо...
Вага Трампа, його навички вільної боротьби, чи може, який компромат є на фуйла? Він курив в кабінеті, чи підглядав за кабаєвою в туалеті?
Володимире Олександровичу, сьогодні рівно 6 років з моменту, як ви офіційно заявили про свою участь у виборах. А тепер подивіться на свою передвиборчу програму ...
.... і скажіть, будь ласка, що з 13 пунктів за 6 років ви виконали?
Ви її виконали, але з точністю і навпаки.
В прошлом году из 22 пунктов издание допустило только 3 ошибки. Что нас ждет в 2025 году:
▪️Будет ли заключен мирный договор между Украиной и Россией? Да. Придется пригрозить более жесткими санкциями и усилить американскую поддержку Киева. Зеленский согласится на фактический, но не юридический контроль РФ над оккупированными территориями в обмен на гарантии безопасности. Членствоhttps://t.me/insiderUKR Украины в НАТО НЕ (!) снимут с повестки дня.
▪️Начнет ли Трамп полномасштабную тарифную войну? Да, в целом. Подразумеваются не менее 10% пошлины на как минимум половину импорта США к концу года.
▪️Достигнет ли биткоин 200 000 долларов? Да.
▪️Будут ли процентные ставки в США к концу года ниже, чем сейчас? Нет.
▪️Сохранит ли Макрон пост президента Франции? Да.
▪️Потерпит ли крах "Великолепная семерка" Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla? Нет.
▪️Будут ли цены на китайский экспорт падать и дальше? Да.
▪️Поссорятся ли Илон Маск и Дональд Трамп? Нет.
▪️Ослабит ли Германия свой долговой тормоз? Да.
▪️Рухнет ли рынок облигаций? Нет.
▪️Снизятся ли выбросы углерода в Китае? Нет.
▪️Сдержит ли лейбористское правительство Великобритании свое обещание не повышать налоги дальше? Да, пока.
▪️Нанесут ли Израиль и США удар по ядерным объектам Ирана? Нет.
▪️Обгонит ли ВВП Индии ВВП Японии? Нет.
▪️Будет ли доля электромобилей в общем объеме продаж автомобилей в мире превышать четверть? Нет.
▪️Снимет ли Хавьерhttps://t.me/insiderUKR Милей валютный контроль в Аргентине Да.
▪️Продолжится ли война в Судане? Трагично, да.
▪️Будут ли у нас агенты ИИ, которых мы сможем использовать? Да.
▪️Будет ли заключена еще одна крупная сделка с голливудской студией? Да.
▪️Станут ли компакт-диски началом долгосрочного возрождения, подобного возрождению винила? Нет.
Восток Украины ? При мирных соглашениях ни кто, ни кому не должен.