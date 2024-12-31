Лубинец обсудил с Москальковой условия содержания и взаимное посещение военнопленных
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обсудили взаимное посещение военнопленных с обеих сторон для улучшения условий содержания. Встреча состоялась на территории Беларуси в понедельник, 30 декабря.
Об этом омбудсмен Лубинец сообщил во вторник, 31 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Лубинца, вчера кроме хороших новостей (обмен пленными, - ред.), на территории Республики Беларусь, он имел общение с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.
"Вместе мы поговорили с военнопленными с обеих сторон, которых вчера удалось вернуть в рамках обмена. Важно было услышать об условиях содержания, наличии или отсутствии медицинской помощи, а также посещении мест содержания представителями МККК", - рассказал Уполномоченный.
Кроме этого, как рассказал омбудсмен, при взаимодействии в очередной раз коснулись вопросов взаимных посещений военнопленных с обеих сторон для улучшения условий содержания и создания Россией смешанных медицинских комиссий для репатриации тяжелораненых и тяжелобольных.
Также затронули темы возвращения гражданских, воссоединения семей и дальнейшую реализацию других гуманитарных инициатив.
"Для Украины важно, чтобы Женевские конвенции были в приоритете и права человека были соблюдены. Поэтому подчеркиваю это во время каждой встречи", - подчеркнул Лубинец.
Напомним, в понедельник, 30 декабря, удалось освободить и вернуть из российского плена в Украину 189 граждан.
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