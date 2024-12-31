РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11488 посетителей онлайн
Новости
1 686 9
загранпаспорт (199) МВД (9151) паспорт (1155) ЦПАУ (30)

В ЦПАУ можно будет одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта, - МВД

паспорт

В ЦПАУ будет доступна новая услуга - оформление заграничного и паспорта гражданина одновременно.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров во время заседания 31 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Реализация указанного акта предоставит гражданам более широкие возможности для выбора учреждения для оформления соответствующих документов", - отметили в МВД.

Целью принятия распоряжения "О внесении изменений в приложение к распоряжению Кабинета Министров Украины от 16 мая 2014 г. № 523" является приведение распоряжения Кабинета Министров Украины от 16 мая 2014 года "Некоторые вопросы предоставления административных услуг через центры предоставления административных услуг" в соответствие с Законом Украины от 9 мая 2024 года № 3709-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления отдельных административных услуг гражданам Украины, в том числе за рубежом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18-летние юноши за границей могут получить паспорт только при наличии военно-учетного документа, - Лубинец
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але по закордонному ніхто нікуди не поїде
показать весь комментарий
31.12.2024 16:18 Ответить
у цнапі зараз НЕ можна нічого оформити !!!

досі не відновили бази даних після кацапської хакерської атаки.
кажуть "приходьте через місяць ! в кращому випадку..."

міністр мінцифра фьодоров займається чим завгодно, але тільки НЕ цифрою

.
показать весь комментарий
31.12.2024 17:17 Ответить
Потужно.....
показать весь комментарий
31.12.2024 16:19 Ответить
А що, до 2029 року цієї процедури не було? Чи це вперше? Але закордонні паспорти українцям вже не потрібні, кордон відкритий тіольки для слугориг і їх корифанів.
показать весь комментарий
31.12.2024 16:20 Ответить
Я Вам більше скажу: ця послуга була й до 2043 року. Але ж потім обрали зелідора і пішло поїхало...
показать весь комментарий
31.12.2024 16:56 Ответить
используют все возможные методы засунуть каждого в цифру,они боятся Человека,и обожают физособей
показать весь комментарий
31.12.2024 16:22 Ответить
Кожному зуйлу єгова колись гарантував дві тисячі рабів, тому "конспірологи" стверджують що закріпачення українців буде відбуватися і далі. "Дія" саме для цього створена. "Тисяча зєлєнського" саме для цього видається в обмін на доступ третіх осіб до банківських рахунків на 20 років, а "національний кешбек" взагалі пустишка яку смокчуть лохи...
показать весь комментарий
31.12.2024 16:23 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2024 16:54 Ответить
що це за **********, я у 18 році у ЦНАПІ виготовляв закордонний паспорт.
А ну так вперше в історії, за сприяння великого Зе...
показать весь комментарий
31.12.2024 17:57 Ответить
 
 