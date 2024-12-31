В ЦПАУ можно будет одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта, - МВД

В ЦПАУ будет доступна новая услуга - оформление заграничного и паспорта гражданина одновременно.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров во время заседания 31 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Реализация указанного акта предоставит гражданам более широкие возможности для выбора учреждения для оформления соответствующих документов", - отметили в МВД.

Целью принятия распоряжения "О внесении изменений в приложение к распоряжению Кабинета Министров Украины от 16 мая 2014 г. № 523" является приведение распоряжения Кабинета Министров Украины от 16 мая 2014 года "Некоторые вопросы предоставления административных услуг через центры предоставления административных услуг" в соответствие с Законом Украины от 9 мая 2024 года № 3709-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления отдельных административных услуг гражданам Украины, в том числе за рубежом".

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