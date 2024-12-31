В 2024 году из российского плена удалось вернуть на 356 человек больше, чем в 2023-м, - Коордштаб

В 2024 году Украине удалось вернуть из российского плена на 356 больше людей, чем в прошлом 2023 году.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

"В уходящем году мы смогли обеспечить проведение 11 обменов и вернули на 356 человек больше, чем в 2023 году. Поэтому мы радуемся, что 1358 наших людей были спасены, но в то же время и печалимся, потому что значительно больше наших соотечественников до сих пор находится в российской вражеской неволе", - заявили в Коордштабе.

Напомним, в понедельник, 30 декабря, удалось освободить и вернуть из российского плена в Украину 189 граждан. В Координационном штабе заявляли, что это один из крупнейших обменов с момента полномасштабного вторжения РФ.

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