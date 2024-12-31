Сырский поздравил военных с Новым годом: "Мы должны побеждать. Мы должны сохранить Украину и независимость"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военных с Новым годом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома в фейсбуке.

"Уважаемые боевые побратимы и сестры! Поздравляю вас с Новым 2025 годом!

Спасибо вам за этот год ожесточенной и бескомпромиссной борьбы! И спасибо за независимость Украины, которую сохраняем благодаря вашей силе.

Подходит к концу уже одиннадцатый год российской агрессии против Украины. И третий год, как российские войска пытались "взять Киев за три дня", а кое-кто уже хотел увидеть Украину стертой с политической карты мира, и наш народ - уничтоженным. Все они недооценили силу украинцев - нашего героического народа, которым можно только гордиться.

В 2024 году нам удалось остановить наступление врага на Харьковщине и уберечь от захвата Сумщину. Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, - на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, которые выполняют боевые задачи на Курщине: ребята, спасибо вам!

Спасибо каждому и каждой, кто сражается на самых жестоких направлениях в Донецкой области, всем, кто защищает Запорожье и Херсонщину. Спасибо каждому нашему воину, который уничтожает оккупанта и завоевывает для Украины жизнь", - говорится в поздравлении.

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Сырский отметил, что в 2024 году российские оккупанты понесли наибольшие потери: "В этом году россияне заплатили самую высокую цену за войну против Украины, ведь наша армия и все наши Силы обороны и безопасности Украины уничтожили вражеской техники и живой силы врага больше, чем за любой из предыдущих лет войны".

"Мы защищаем наше государство. Украина должна сохранить свою жизнь и независимость. И завоевать для себя честный мир. То, чего Украина точно заслуживает.

Никогда не забудем всех наших ребят, всех девушек, каждого и каждую, кто свою жизнь отдал ради Украины. Склоняю голову, почитая каждого воина, каждого павшего героя.

Война диктует свои непростые реалии. Но ВЫ, украинские воины, ВАША храбрость и стойкость вдохновляют весь наш Украинский народ и наполняют сердца украинцев верой. Мы должны побеждать. Мы должны сохранить Украину и независимость.

Пусть 2025 год будет временем реализации нашей цели. Желаю всем нашим воинам и их родным здоровья, тепла, уюта и скорой встречи - у себя дома, с победой и в мире. С Новым годом! Слава Украине!" - обратился главком ВСУ к украинским воинам.

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