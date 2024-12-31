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Сырский поздравил военных с Новым годом: "Мы должны побеждать. Мы должны сохранить Украину и независимость"

головком ЗСУ Сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военных с Новым годом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома в фейсбуке.

"Уважаемые боевые побратимы и сестры! Поздравляю вас с Новым 2025 годом!

Спасибо вам за этот год ожесточенной и бескомпромиссной борьбы! И спасибо за независимость Украины, которую сохраняем благодаря вашей силе.

Подходит к концу уже одиннадцатый год российской агрессии против Украины. И третий год, как российские войска пытались "взять Киев за три дня", а кое-кто уже хотел увидеть Украину стертой с политической карты мира, и наш народ - уничтоженным. Все они недооценили силу украинцев - нашего героического народа, которым можно только гордиться.

В 2024 году нам удалось остановить наступление врага на Харьковщине и уберечь от захвата Сумщину. Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, - на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, которые выполняют боевые задачи на Курщине: ребята, спасибо вам!

Спасибо каждому и каждой, кто сражается на самых жестоких направлениях в Донецкой области, всем, кто защищает Запорожье и Херсонщину. Спасибо каждому нашему воину, который уничтожает оккупанта и завоевывает для Украины жизнь", - говорится в поздравлении.

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Сырский отметил, что в 2024 году российские оккупанты понесли наибольшие потери: "В этом году россияне заплатили самую высокую цену за войну против Украины, ведь наша армия и все наши Силы обороны и безопасности Украины уничтожили вражеской техники и живой силы врага больше, чем за любой из предыдущих лет войны".

"Мы защищаем наше государство. Украина должна сохранить свою жизнь и независимость. И завоевать для себя честный мир. То, чего Украина точно заслуживает.

Никогда не забудем всех наших ребят, всех девушек, каждого и каждую, кто свою жизнь отдал ради Украины. Склоняю голову, почитая каждого воина, каждого павшего героя.

Война диктует свои непростые реалии. Но ВЫ, украинские воины, ВАША храбрость и стойкость вдохновляют весь наш Украинский народ и наполняют сердца украинцев верой. Мы должны побеждать. Мы должны сохранить Украину и независимость.

Пусть 2025 год будет временем реализации нашей цели. Желаю всем нашим воинам и их родным здоровья, тепла, уюта и скорой встречи - у себя дома, с победой и в мире. С Новым годом! Слава Украине!" - обратился главком ВСУ к украинским воинам.

Читайте: Financial Times прогнозирует в 2025 году мирное соглашение между Украиной и РФ из-за давления Трампа на Путина
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Топ комментарии
+12
Всіх Воїнів СОУ, бандерівців, порохоботів та інших порядних та розумних людей вітаю з наступаючим 2025 новим роком та бажаю всім Вам, шановні вціліти на війні та повернутись до родин з Перемогою, добробуту та здоровья всім вам бажаю від широго серця.
Також бажаю шоб у 2025 році сдохло Х..ло - Кабаев, його оточення та виводок, шоб сдохли всі відброси людства на кшталт росіян, північних корейців, аятол, орбанів, фіцо, вучичй, гутіерішей тощо. Бажаю шоб з лиця України зникла смердюча ЗЕленя пліснява з московськими попами (яких Вовчик забронював від мобілізації), шоб адепти секти святой сечи ЗЕленого коляру хочь трохи порозумнійшали. Бажаю шоб всі тролі, від заПодляцьких до парашних всирались на робочих містах крівавим проносом не менш 5 разів за зміну, шоб ті іудини гроши яки вони на цьому заробляють встали їм поперек горлянки та лигенів з нирками. Бажаю всім довбням - шариковим, яки взали оту кріваву 1000 від Вови з бюджету зіжрати її у новорічну нічь без солі та гірчичі но з дустом та ЗЕленим лайном.
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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31.12.2024 21:16
+11
«Мусимо перемагати», «маємо зберегти»…
Словоблуд широколампамний, «достойний» учень найвеличнішого!
Переможемо, збережемо-ці слова тобі поперек горла стали, бо здаєш своїм землякам українські території щодня!
Тьху.
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31.12.2024 21:10
+9
Сирок в окопі із ЗСУ? Чи в Києві в бункері буде зустрічати Новий 2025 рік?
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31.12.2024 21:02
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Дякую Україні за 2024! Це був національний і військовий подвиг за межами фізичної та психологічної можливості народу та людини.
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31.12.2024 20:46 Ответить
Дякую воїнам! Дякую пане генерале! Україна переможе всіх ворогів!
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31.12.2024 20:54 Ответить
тримайте стрій герої.. коли для посилення війська мобілізуєте лейтенанта баканова його сина лейтенанта якого запхали під спідницю сбу чи в труси Малюка лисого і решту кварталівську шоблу
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31.12.2024 21:01 Ответить
Сирок в окопі із ЗСУ? Чи в Києві в бункері буде зустрічати Новий 2025 рік?
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31.12.2024 21:02 Ответить
Респект командирам оперативного і стратегічного рівня, хто буде сьогодні вночі із нашими воїнами поряд....
Всі інші - просто хЕнерали "пісчаних карєрів"....
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31.12.2024 21:07 Ответить
це хЕнерали "зеленої кар'єри" ))
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31.12.2024 22:33 Ответить
«Мусимо перемагати», «маємо зберегти»…
Словоблуд широколампамний, «достойний» учень найвеличнішого!
Переможемо, збережемо-ці слова тобі поперек горла стали, бо здаєш своїм землякам українські території щодня!
Тьху.
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31.12.2024 21:10 Ответить
Всіх Воїнів СОУ, бандерівців, порохоботів та інших порядних та розумних людей вітаю з наступаючим 2025 новим роком та бажаю всім Вам, шановні вціліти на війні та повернутись до родин з Перемогою, добробуту та здоровья всім вам бажаю від широго серця.
Також бажаю шоб у 2025 році сдохло Х..ло - Кабаев, його оточення та виводок, шоб сдохли всі відброси людства на кшталт росіян, північних корейців, аятол, орбанів, фіцо, вучичй, гутіерішей тощо. Бажаю шоб з лиця України зникла смердюча ЗЕленя пліснява з московськими попами (яких Вовчик забронював від мобілізації), шоб адепти секти святой сечи ЗЕленого коляру хочь трохи порозумнійшали. Бажаю шоб всі тролі, від заПодляцьких до парашних всирались на робочих містах крівавим проносом не менш 5 разів за зміну, шоб ті іудини гроши яки вони на цьому заробляють встали їм поперек горлянки та лигенів з нирками. Бажаю всім довбням - шариковим, яки взали оту кріваву 1000 від Вови з бюджету зіжрати її у новорічну нічь без солі та гірчичі но з дустом та ЗЕленим лайном.
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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31.12.2024 21:16 Ответить
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31.12.2024 21:17 Ответить
Головнокомандуючу менше в рот ОПі заглядати, тоді буде перемога. Тримайтеся, ми Вас підтримуємо!
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31.12.2024 21:19 Ответить
переможемо, генерал, але Підрозділ ЗСУ на Времівському напрямку отримав неякісні міни: "Вона тупо не влазить". ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3527955
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31.12.2024 21:32 Ответить
Мінуйте аес і примусьте нато ввести війська силою.
Все інше це ханукальний геноцид.
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31.12.2024 21:42 Ответить
Нехай невидима рука Бога , буде над кожною головою українського захисника ,оберігаючи від рашистської смерті ,і ця ж невидима рука нехай чинить справедливість ,над ворогами України і її зрадниками .
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31.12.2024 21:50 Ответить
у мусимо - підсвідомий зміст "бути вимушеним". звідси йде широковідоме "хіба маю, - мушу!"(С).
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31.12.2024 22:31 Ответить
Ще один "привітун"
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01.01.2025 09:46 Ответить
Мусимо перемагати...З бракованими ************ та камандірами-мясниками...
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01.01.2025 10:57 Ответить
 
 