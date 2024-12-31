Сырский поздравил военных с Новым годом: "Мы должны побеждать. Мы должны сохранить Украину и независимость"
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военных с Новым годом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома в фейсбуке.
"Уважаемые боевые побратимы и сестры! Поздравляю вас с Новым 2025 годом!
Спасибо вам за этот год ожесточенной и бескомпромиссной борьбы! И спасибо за независимость Украины, которую сохраняем благодаря вашей силе.
Подходит к концу уже одиннадцатый год российской агрессии против Украины. И третий год, как российские войска пытались "взять Киев за три дня", а кое-кто уже хотел увидеть Украину стертой с политической карты мира, и наш народ - уничтоженным. Все они недооценили силу украинцев - нашего героического народа, которым можно только гордиться.
В 2024 году нам удалось остановить наступление врага на Харьковщине и уберечь от захвата Сумщину. Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, - на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, которые выполняют боевые задачи на Курщине: ребята, спасибо вам!
Спасибо каждому и каждой, кто сражается на самых жестоких направлениях в Донецкой области, всем, кто защищает Запорожье и Херсонщину. Спасибо каждому нашему воину, который уничтожает оккупанта и завоевывает для Украины жизнь", - говорится в поздравлении.
Сырский отметил, что в 2024 году российские оккупанты понесли наибольшие потери: "В этом году россияне заплатили самую высокую цену за войну против Украины, ведь наша армия и все наши Силы обороны и безопасности Украины уничтожили вражеской техники и живой силы врага больше, чем за любой из предыдущих лет войны".
"Мы защищаем наше государство. Украина должна сохранить свою жизнь и независимость. И завоевать для себя честный мир. То, чего Украина точно заслуживает.
Никогда не забудем всех наших ребят, всех девушек, каждого и каждую, кто свою жизнь отдал ради Украины. Склоняю голову, почитая каждого воина, каждого павшего героя.
Война диктует свои непростые реалии. Но ВЫ, украинские воины, ВАША храбрость и стойкость вдохновляют весь наш Украинский народ и наполняют сердца украинцев верой. Мы должны побеждать. Мы должны сохранить Украину и независимость.
Пусть 2025 год будет временем реализации нашей цели. Желаю всем нашим воинам и их родным здоровья, тепла, уюта и скорой встречи - у себя дома, с победой и в мире. С Новым годом! Слава Украине!" - обратился главком ВСУ к украинским воинам.
Пожалуйста, подождите...
Всі інші - просто хЕнерали "пісчаних карєрів"....
Словоблуд широколампамний, «достойний» учень найвеличнішого!
Переможемо, збережемо-ці слова тобі поперек горла стали, бо здаєш своїм землякам українські території щодня!
Тьху.
Також бажаю шоб у 2025 році сдохло Х..ло - Кабаев, його оточення та виводок, шоб сдохли всі відброси людства на кшталт росіян, північних корейців, аятол, орбанів, фіцо, вучичй, гутіерішей тощо. Бажаю шоб з лиця України зникла смердюча ЗЕленя пліснява з московськими попами (яких Вовчик забронював від мобілізації), шоб адепти секти святой сечи ЗЕленого коляру хочь трохи порозумнійшали. Бажаю шоб всі тролі, від заПодляцьких до парашних всирались на робочих містах крівавим проносом не менш 5 разів за зміну, шоб ті іудини гроши яки вони на цьому заробляють встали їм поперек горлянки та лигенів з нирками. Бажаю всім довбням - шариковим, яки взали оту кріваву 1000 від Вови з бюджету зіжрати її у новорічну нічь без солі та гірчичі но з дустом та ЗЕленим лайном.
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
Все інше це ханукальний геноцид.