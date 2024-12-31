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Донецкая область (8745) Торецк (283) Часов Яр (202) война в Украине (1081)

Тяжелые городские бои продолжаются в Торецке и Часовом Яре, - ОСГВ "Хортица"

У Торецьку і Чосовому Яру тривають міські бої

В Часовом Яре и Торецке, что в Донецкой области, продолжаются тяжелые городские бои. Российские захватчики пытаются прорвать украинскую оборону.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам спикера, сейчас Часов Яр и Торецк являются очень горячими точками, но не самыми горячими.

Самая горячая точка, по словам Трегубова, это зона ответственности ОТГ "Донецк" - Времевское, Кураховское и Покровское направления.

"Впрочем, чем опасно направление Часова Яра и Торецка - это тем, что там идут городские бои. Городские бои - это всегда тяжело для обеих сторон, это всегда очень своеобразный тип боев с очень высокой интенсивностью. В Торецке идут как городские бои, так и попытки пробиться через Щербиновку. Недавно 3 ОШБр отбила вражескую атаку в Леонидовке, это тоже неподалеку, и уничтожила там девять БМП противника. Часов Яр - то же самое, постоянные городские бои", - рассказал Трегубов.

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Как отметил спикер, оккупанты постоянно пытаются прорваться или пробить украинские позиции, стоящие за каналом Северский Донец - Донбасс или пробиться на Часовоярский комбинат. Однако все последние попытки захватчиков были безуспешными.

"На последнем у них ничего успешного не было, потому что это физически реально трудно. Это большое здание, большой завод и его относительно легко оборонять и трудно штурмовать", - добавил спикер.

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31.12.2024 21:14 Ответить
А де сам Трєгубов буде зустрічати Новий рік? В окопі?
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31.12.2024 21:14 Ответить
а як там обстановка в Курахово, а я забув що вже дві доби як захоплено кацапами, нажаль якщо кацапи вже в місті, то цьому місту кирдик
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31.12.2024 21:31 Ответить
Загинув 25 грудня в Торецьку справжній козак з Сіверськодонецька Крук, спочивай воїне!
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31.12.2024 22:59 Ответить
Похоже всё ясно. И не сегодня ясно стало. И не вчера. И в который раз и по одной схеме всё происходит.
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31.12.2024 23:14 Ответить
 
 