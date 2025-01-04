Россияне планируют снести 90 многоэтажек в оккупированном Северодонецке, - ОВА
Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области российские захватчики намерены демонтировать 90 многоэтажных домов.
Об этом в соцсети Facebook сообщила Луганская областная государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
"В Северодонецке захватчики снесут по меньшей мере 90 многоэтажек. Об этом сообщил представитель местной оккупационной власти. Демонтаж некоторых объектов недвижимости уже завершили. Эти дома были повреждены или разрушены во время штурма населенного пункта россиянами весной и летом 2022 года", - рассказали в ОВА.
В администрации отметили, что еще две недели назад в так называемой "ЛНР" было заявлено о планах по сносу только 30 многоквартирных домов в Северодонецке. Однако за этот промежуток времени количество увеличилось втрое.
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думаюча людина наперед знає що посмешнік - бреше ще не розкривши рота
А воно, он, як Життя повернулось!
Не переймайся рашист, на все, свій час!
Смерть рашистам!
Рибак, з єфремовим і льовочкиними, спонсорують?
А Мінкульту усе до сраки ( вибачаюсь) - там мабуть малороси працюють
Ну не зайшло, Бог з ним тим жартом.
Назва від назви річці
А оони з роззявленими ротами брехню рашиста небензю слухають...
"... фактично з нуля(!) була створена хімічна, авіаційна, електротехнічна, збройова, нафтова, гірничодобувна, вугільна та металургійна промисловість!
Таким прикладом може служити знаменитий Сталінградський тракторний (танковий) завод, який повністю був побудований в США, а потім демонтований і перевезений в СРСР.
Знаменитий Дніпрогес побудувала американська фірма Cooper Engineering Company і німецька компанія Siemens. За особливо видатну роботу на будівництві Дніпрогесу були нагороджені орденами Трудового Червоного Прапора американські інженери Франк Фейфер, Вільгельм Меффі, Фрідріх Вінтер, Георг Біндер та інженери «General Electric» Чарльз Джон Томсон, Г'ю Купер.
Горьковський автозавод (ГАЗ) був побудований американською компанією Austin.
АЗЛК - побудований інженерами Форда. Blohm und Voss - підводні човни, Albatros Werke - повітряний флот, Friedrich Krupp - зброя, Caterpillar - сільськогосподарська техніка, AEG - електростанції, Curtiss-Wright - авіаційні двигуни. Junkers побудував перший в СРСР завод суцільнометалевих літаків в Філях, поблизу Москви (зараз це завод ім. Хрунічева). Krupp & Reismann налагодила вогнетривке виробництво, а британська Traylor - гірничорудне господарство.
Магнітка - точна копія металургійного комбінату в місті Гері, штат Індіана. На будівництві «Магнітки» працювало понад 1200 іноземних фахівців і висококваліфікованих робітників з США, Німеччини, Англії, Італії та Австрії. Перший прокатний стан німецької фірми Demag пропрацював безперервно з 1933-го по 2006 рік.
Одна тільки фірма Albert Kahn Inc спроектувала і побудувала 500 радянських підприємств!
Всього за 10 років американці побудували в СРСР майже 1500 заводів і фабрик!
200 000 американських інженерів і техніків приїхали в СРСР і збудували те, чим русскіє пишаються багато років.
Американці не тільки будували і керували, а ще й навчали майбутніх радянських інженерів.Так за 15 років американські та європейські професори підготували майже 300 000 фахівців для радянської промисловості. Тобто, ВСІХ інженерів СРСР!
Всю матеріальну базу сталінізму побудували капіталісти США, за рахунок смертей мільйонів українців, і за допомогою безкоштовної праці зеків! ...
Бадьора повоєнна відбудова економіки СРСР теж була пов'язана з вивезенням заводів з Німеччини.
А додайте сюди тисячі полонених німецьких робітників та інженерів котрих вивозили в СРСР - конструкторські бюро повним складом!"
Кажете, що АК-47 придумав прастой парєнь із русской дєрєвні? Ага, щас...
Росіяне стирають памʼять про українців .
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ .