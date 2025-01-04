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Новости Война
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Россияне планируют снести 90 многоэтажек в оккупированном Северодонецке, - ОВА

Росіяни планують знести 90 багатоповерхівок в окупованому Сіверськодонецьку

Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области российские захватчики намерены демонтировать 90 многоэтажных домов.

Об этом в соцсети Facebook сообщила Луганская областная государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

"В Северодонецке захватчики снесут по меньшей мере 90 многоэтажек. Об этом сообщил представитель местной оккупационной власти. Демонтаж некоторых объектов недвижимости уже завершили. Эти дома были повреждены или разрушены во время штурма населенного пункта россиянами весной и летом 2022 года", - рассказали в ОВА.

В администрации отметили, что еще две недели назад в так называемой "ЛНР" было заявлено о планах по сносу только 30 многоквартирных домов в Северодонецке. Однако за этот промежуток времени количество увеличилось втрое.

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Автор: 

снос (153) дома (288) Луганская область (6499) Северодонецк (1) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+11
Ізраїль пару будинків побудує на Голанських висотах,і оони всякі сморід і скигління на весь світ піднімають,а в Україні міста зносять...
А оони з роззявленими ротами брехню рашиста небензю слухають...
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04.01.2025 05:25
+11
У кацапів прислів"я є: "Ломать - не строить...". Саме лише "ламать" вони і вміють... "Строили" у них завжди іноземці... "Маскву белакаменную" будував азербайджанець, Алі Хасан-оглу Керемлі ("Алі Хасанович Кримський"). ******** Кремль та храм Василія Блаженного - італійці, Зимовий палац - Доменіко Трезіні, Джакомо Кваренгі, Катерининський палац - Йоганн Фрідріх Браунштейн та Расстреллі, Ісакіївський собор - Антоніо Рінальді... Сама кацапня використовувалася лише як "груба фізична сила"...
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04.01.2025 06:13
+11
Зносять щоб світ не бачив , що таке руцький мир . А скількі майна українців з тих будинків змародьорино , скількі родинних фотографій знищено .
Росіяне стирають памʼять про українців .
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ .
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04.01.2025 07:00
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не сумліваюся що знесуть та побудують потьомкінські будинки на кістках типа nice а потім будуть вихвалятися перед світом що принесли цивілізацію
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04.01.2025 02:58 Ответить
Та нічого каzап не збудує. Каzап лише вміє руйнувати, вбивати та гвавтувати.
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04.01.2025 03:35 Ответить
якби так але вони майстри піару покажуть квартал з плиткою пішохідною і піпл зхаває скаже о яка краса як а белгороді
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04.01.2025 05:08 Ответить
ждуни хавають любе лайно від посмешніка
думаюча людина наперед знає що посмешнік - бреше ще не розкривши рота
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04.01.2025 13:26 Ответить
Так і про Східну Німеччину та Нагірний Карабах!, орки совдепівські, несли галіматню!!
А воно, он, як Життя повернулось!
Не переймайся рашист, на все, свій час!
Смерть рашистам!
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04.01.2025 04:52 Ответить
Німеччина розмовляла та розмовляє німецькою. Більше половини України "какаєт і дакаєт". От і різниця.
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04.01.2025 07:24 Ответить
Мабуть готують новий з'їзд у Сєвєродонецьку?
Рибак, з єфремовим і льовочкиними, спонсорують?
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04.01.2025 04:48 Ответить
"Сіверськодонецьку"?
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04.01.2025 04:58 Ответить
Місто стоїть на річці СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ - мабуть СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬ
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04.01.2025 06:45 Ответить
"Какая разніца"
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04.01.2025 08:52 Ответить
Мабудь і ДОНЕЦЬК треба писати як ДОНЕЦЬ . Не знаю історії як зʼявилась ця «К» на кінці.
А Мінкульту усе до сраки ( вибачаюсь) - там мабуть малороси працюють
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04.01.2025 11:48 Ответить
Вибачайте, я пожартував.
Ну не зайшло, Бог з ним тим жартом.
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04.01.2025 11:57 Ответить
Перейменували недавно, раніше був Сєвєродонецьк
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04.01.2025 09:06 Ответить
Просто включили мозгі. А ось дехто досі не включив і пише неправільно
Назва від назви річці
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04.01.2025 11:45 Ответить
Якщо перейменували нещодавно (знаємо ким), можливо "Северскодонецк" 🤔?
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04.01.2025 18:14 Ответить
Ізраїль пару будинків побудує на Голанських висотах,і оони всякі сморід і скигління на весь світ піднімають,а в Україні міста зносять...
А оони з роззявленими ротами брехню рашиста небензю слухають...
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04.01.2025 05:25 Ответить
А на місці кладовищ і захоронень зроблять стадіони і парки, як у всіх містах совка в 1930-х
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04.01.2025 06:00 Ответить
У кацапів прислів"я є: "Ломать - не строить...". Саме лише "ламать" вони і вміють... "Строили" у них завжди іноземці... "Маскву белакаменную" будував азербайджанець, Алі Хасан-оглу Керемлі ("Алі Хасанович Кримський"). ******** Кремль та храм Василія Блаженного - італійці, Зимовий палац - Доменіко Трезіні, Джакомо Кваренгі, Катерининський палац - Йоганн Фрідріх Браунштейн та Расстреллі, Ісакіївський собор - Антоніо Рінальді... Сама кацапня використовувалася лише як "груба фізична сила"...
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04.01.2025 06:13 Ответить
Як москалі савєцкій саюс строілі:
"... фактично з нуля(!) була створена хімічна, авіаційна, електротехнічна, збройова, нафтова, гірничодобувна, вугільна та металургійна промисловість!
Таким прикладом може служити знаменитий Сталінградський тракторний (танковий) завод, який повністю був побудований в США, а потім демонтований і перевезений в СРСР.
Знаменитий Дніпрогес побудувала американська фірма Cooper Engineering Company і німецька компанія Siemens. За особливо видатну роботу на будівництві Дніпрогесу були нагороджені орденами Трудового Червоного Прапора американські інженери Франк Фейфер, Вільгельм Меффі, Фрідріх Вінтер, Георг Біндер та інженери «General Electric» Чарльз Джон Томсон, Г'ю Купер.
Горьковський автозавод (ГАЗ) був побудований американською компанією Austin.
АЗЛК - побудований інженерами Форда. Blohm und Voss - підводні човни, Albatros Werke - повітряний флот, Friedrich Krupp - зброя, Caterpillar - сільськогосподарська техніка, AEG - електростанції, Curtiss-Wright - авіаційні двигуни. Junkers побудував перший в СРСР завод суцільнометалевих літаків в Філях, поблизу Москви (зараз це завод ім. Хрунічева). Krupp & Reismann налагодила вогнетривке виробництво, а британська Traylor - гірничорудне господарство.
Магнітка - точна копія металургійного комбінату в місті Гері, штат Індіана. На будівництві «Магнітки» працювало понад 1200 іноземних фахівців і висококваліфікованих робітників з США, Німеччини, Англії, Італії та Австрії. Перший прокатний стан німецької фірми Demag пропрацював безперервно з 1933-го по 2006 рік.
Одна тільки фірма Albert Kahn Inc спроектувала і побудувала 500 радянських підприємств!
Всього за 10 років американці побудували в СРСР майже 1500 заводів і фабрик!
200 000 американських інженерів і техніків приїхали в СРСР і збудували те, чим русскіє пишаються багато років.
Американці не тільки будували і керували, а ще й навчали майбутніх радянських інженерів.Так за 15 років американські та європейські професори підготували майже 300 000 фахівців для радянської промисловості. Тобто, ВСІХ інженерів СРСР!
Всю матеріальну базу сталінізму побудували капіталісти США, за рахунок смертей мільйонів українців, і за допомогою безкоштовної праці зеків! ...
Бадьора повоєнна відбудова економіки СРСР теж була пов'язана з вивезенням заводів з Німеччини.
А додайте сюди тисячі полонених німецьких робітників та інженерів котрих вивозили в СРСР - конструкторські бюро повним складом!"
Кажете, що АК-47 придумав прастой парєнь із русской дєрєвні? Ага, щас...
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04.01.2025 07:31 Ответить
Саме так будували у Сіверськодонецьку азотно-туковий комбінат, вивезши з Німеччини обладнання заводу "Лейна-верке"
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04.01.2025 09:10 Ответить
Зносять щоб світ не бачив , що таке руцький мир . А скількі майна українців з тих будинків змародьорино , скількі родинних фотографій знищено .
Росіяне стирають памʼять про українців .
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ .
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04.01.2025 07:00 Ответить
 
 