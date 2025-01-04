Россияне планируют снести 90 многоэтажек в оккупированном Северодонецке, - ОВА

Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области российские захватчики намерены демонтировать 90 многоэтажных домов.

Об этом в соцсети Facebook сообщила Луганская областная государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

"В Северодонецке захватчики снесут по меньшей мере 90 многоэтажек. Об этом сообщил представитель местной оккупационной власти. Демонтаж некоторых объектов недвижимости уже завершили. Эти дома были повреждены или разрушены во время штурма населенного пункта россиянами весной и летом 2022 года", - рассказали в ОВА.

В администрации отметили, что еще две недели назад в так называемой "ЛНР" было заявлено о планах по сносу только 30 многоквартирных домов в Северодонецке. Однако за этот промежуток времени количество увеличилось втрое.

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