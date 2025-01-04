Утром оккупанты ранили 4 жителей Антоновки, за сутки обстрелам подверглись 40 населенных пунктов Херсонщины, пострадали 8 человек (обновлено)

Сегодня утром, 4 января, российские войска атаковали с беспилотника жителя Антоновки. В течение суток под вражескими обстрелами находились 40 населенных пунктов Херсонской области, включая Херсон.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Антоновке

Так, утром в Антоновке под удар попал 71-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочным ранением головы и живота. Сейчас медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

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Позже стало известно, что в Антоновке еще три человека пострадали из-за ударов вражеских БПЛА.

Так, оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 43-летнего мужчину. Он получил минно-взрывную травму, перелом ноги и ранение голени. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Ориентировочно в 9:30 российские войска сбросили взрывчатку с дрона на гражданского 65-летнего мужчину. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ног. В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей и получает необходимую медпомощь.

Впоследствии в ОВА сообщили о еще одной пострадавшей в результате атаки российского беспилотника в Антоновке – это 62-летняя женщина. Она получила взрывную травму, обломочное ранение и перелом голени. Ее госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Обстрелы Херсонщины за сутки

По данным председатель Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Золотая Балка, Станислав, Новорайск, Белозерка, Монастырское, Томина Балка, Новодмитровка, Дарьевка, Берислав, Никольское, Новокаиры, Антоновка, Заможное, Широкая Балка, Красный Маяк, Гавриловка, Зимовник, Приднепровское, Садовое, Камышаны, Надднепрянское, Змеевка, Бургунка, Вировка, Веселое, Днепровское, Ивановка, Крупица, Кизомыс, Софиевка, Понятовка, Молодежное, Михайловка, Новоалександровка, Новотягинка, Ольговка, Отрадокаменка, Зеленовка, Львовское и город Херсон.



Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 20 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, хозяйственную постройку, гараж, автобус и частные автомобили.

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Отмечается, что из-за российской агрессии 8 человек получили ранения.