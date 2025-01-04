РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10427 посетителей онлайн
Новости
3 129 37

На сайте Кабмина продолжается сбор подписей за петицию о введении санкций против Портнова

портнов,бутусов

На сайте Кабмина до сих пор продолжается сбор подписей за петицию о вынесении на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Андрея Портнова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на движение "Честно".

Положение Закона Украины "О санкциях" предусматривает право Кабинета министров Украины выносить на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций. Следовательно, прошу рассмотреть петицию о вынесении на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций к Андрею Владимировичу Портнову (с 2 апреля 2010 до конца февраля 2014 - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Виктора Януковича и заместитель главы Администрации Президента Украины)", - отмечает автор петиции Ярослава Вольвач.

Также читайте: Портнов подал в суд на НАПК и ЧЕСНО и требует, чтобы его убрали из Реестра предателей

Она также напоминает, что в 2021 году США наложили на Портнова санкции, в обосновании которых объясняется: "По состоянию на 2019 год Портнов принимал меры для контроля над украинской судебной системой, влиял на соответствующее законодательство, пытался поставить лояльных чиновников на высшие судейские должности и покупать судебные решения. В середине 2019 года Портнов сговорился с высокопоставленным украинским чиновником, чтобы сформировать высшие правовые институты страны в свою пользу и повлиять на Конституционный суд Украины. Кроме того, Портнов участвовал в попытке повлиять на Генеральную прокуратуру Украины".

"По моему мнению, официальное обоснование США свидетельствует о действиях Андрея Владимировича Портнова, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам Украины - что может быть основанием для применения санкций СНБО", - объясняет автор петиции.

Петицию можно подписать по ссылке.

Отметим, что на данный момент собрано чуть более 12,6 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Медиарух призывает Зеленского применить санкции СНБО в отношении Портнова. Также сообщалось, что экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов требует удаления с сайта Кабмина петиции, в которой предлагается ввести против него санкции

Автор: 

Портнов Андрей (638) санкции (11301) СНБО (4432)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Портнов - ворог. Не санкції, а довічне позбавлення волі цьому виродку. Але він заслужив на те, щоб бути знищеним при спробі втечі
показать весь комментарий
04.01.2025 11:11
+12
ніяких "санкцій", як норми права, в Українському законодавстві не їснує.
це ніщо інше як імітація та злочинна бездіяльність з боку влади
показать весь комментарий
04.01.2025 11:08
+11
Совсем охренели,может еще захотят что бы арестовали помощников сивковича и тедеева,а может и вояк,выполнившие преступный приказ разминировать Чонгар,пожелают поставить к стенке.
показать весь комментарий
04.01.2025 11:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зебіл боїться Портянку більше ніж Єрьмака
показать весь комментарий
04.01.2025 11:04 Ответить
ніяких "санкцій", як норми права, в Українському законодавстві не їснує.
це ніщо інше як імітація та злочинна бездіяльність з боку влади
показать весь комментарий
04.01.2025 11:08 Ответить
Та де. Такі люди зеленим потрібні.
показать весь комментарий
04.01.2025 11:06 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2025 11:07 Ответить
Портнов - ворог. Не санкції, а довічне позбавлення волі цьому виродку. Але він заслужив на те, щоб бути знищеним при спробі втечі
показать весь комментарий
04.01.2025 11:11 Ответить
Нет ничего у нас против Портнова.
На 1 січня 2019 року в Україні нараховується 104 565 юристів. некому противопоставить законоприменение ему.
Остаётся только жалобно в глаза конвойному смотреть. "Ну ты же понимаешь? Вся юридическая система на тебя надеется. От тебя зависит демократия в стране
показать весь комментарий
04.01.2025 11:55 Ответить
Портнов - агент ФСБ , як і Деркач.
Колись він був правою рукою Тимошенко і фактично випхав Ющенко її діями з президентства.
Так він радив їй вести діалог з янеком про коалицію . Чому нихто це не згадує. А як він пробрався ТАК близько до юлькі? Хто його туда пропхав. Треба відследити усе то кодло фсбєшників в Україні
показать весь комментарий
04.01.2025 11:57 Ответить
Ющенко сам випхав себе своїми діями. За його президентства статки Ахметова збільшилися у 6 разів. Інші олігархи теж добре збагатилися. Олігархічна система взяла реванш. Якраз Тимошенко пропонувала провести реприватизацію, щоб обмежити вплив українських олігархів, але все завершилося реприватизацією"Криворіжсталі" Ахмєтова і Пінчука. На нікопольському феросплавному Пінчука застопорилася. По ходу, просто домовилися з Ющенком. А Портнов - безумовно, підор, як і всі регіонали, хоча він був спочатку в помаранчевих. І їх треба було всіх притягнути до відповідальності ще в 2014-ому за антиукраїнську діяльність.
показать весь комментарий
04.01.2025 13:03 Ответить
А без петиціи в нас шо нема кому за нього взятися - мабуть тільки з десяток каральних органів
показать весь комментарий
04.01.2025 11:14 Ответить
кому, покажіть, будь ласка пальцем.
показать весь комментарий
04.01.2025 11:50 Ответить
СБУ ДБР ...... Аль Капоне посадили за несплату налогів - так шо тільки бажання
показать весь комментарий
04.01.2025 11:58 Ответить
часом стендапером не підробляєш. бо, дуже смішно....
алькапоне, це про сша, де було прийнято політичне рішення створення незалежного недоторканого підрозділу поліції. та й там засудили не вбивства та грабіж і контрабас.
а у нас одні і ті рила тусують між міністерствами.
оно, запитай у портнова. він тобі про татарова розкаже.
показать весь комментарий
04.01.2025 12:03 Ответить
День - два і почуєм шо вирішив американськии суд проти Трампа
показать весь комментарий
04.01.2025 12:06 Ответить
будь яке рішення, а особливо обвинувальне, буде відмінено наступним президентом, після інавгурації, тобто через десять днів. згідно прав, президента сша.
показать весь комментарий
04.01.2025 12:15 Ответить
Баиден помилував свого сина -- Трамп відмінить?
показать весь комментарий
04.01.2025 12:17 Ответить
начебто, суду ще не було. але можливо, за "програш" на виборах, трамп помилує. бо байдену, там дуже глибока срака.
показать весь комментарий
04.01.2025 12:22 Ответить
Совсем охренели,может еще захотят что бы арестовали помощников сивковича и тедеева,а может и вояк,выполнившие преступный приказ разминировать Чонгар,пожелают поставить к стенке.
показать весь комментарий
04.01.2025 11:16 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2025 11:53 Ответить
тобто, вкраїнчики не награлися в петиції?
україною править неоантимайдан.
портнови медвечуки на всіх ключових посадах управління.
показать весь комментарий
04.01.2025 11:27 Ответить
"На сайті Кабміну досі триває збір підписів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3528466

Так написано, наче аториню задовбав цей збір...
показать весь комментарий
04.01.2025 11:39 Ответить
Пишемо Портнов- згадуємо Татарова, пишемо Татаров- згадуємо Портнова.
ОСЬ ЧОМУ ПРОТИ ПОРТНОВА НЕМА ОБВІНУВАЧЕННЯ У СУДІ .

нехай звільняють Татарова
показать весь комментарий
04.01.2025 11:52 Ответить
а що б звільнити татарова, треба прибрати всю зе!шоблу, на чолі з зе!гундосом.
показать весь комментарий
04.01.2025 12:17 Ответить
Зе трошки - тормоз. Не слихала шоб він звільнив Маркарову, яку не ******* Трамп і новообраний ДЖОНСОН.
Чи Ермак його навмисно підставляє
показать весь комментарий
04.01.2025 12:39 Ответить
Сайт кабміну блокує підписання петиції відносно портнова - пише
"Вибачте, Створення та підтримання петицій дозволене лише для громадян України (або фізичних осіб). Для входу використовуйте дані фізичної особи"
показать весь комментарий
04.01.2025 12:10 Ответить
Там є опція підписати через Bank ID якщо маєте українську карту
показать весь комментарий
04.01.2025 16:51 Ответить
Що хочете кажіть, пишіть, ганьбіть мене, а я хутенько взяв і підписав петицію за принципом "З миру по нитці - сволочі на вірьовку!"
показать весь комментарий
04.01.2025 12:16 Ответить
а я тищу отримав.
тільки витратити ніде не можу. в аптеці, та пекарні, послали нахєр до зе!гундоса.
залишився проїзд та інтернет.
показать весь комментарий
04.01.2025 12:19 Ответить
А за комуналку у Вас мама платить ?
показать весь комментарий
04.01.2025 12:41 Ответить
... портков ,татаров, баканов,...
показать весь комментарий
04.01.2025 12:17 Ответить
Татаров проти...
показать весь комментарий
04.01.2025 14:49 Ответить
ЦЯ КГБФСБШНА ТВАРИНА ПОВИННА СИДІТИ,АЛЕ ХТО ЙОГО ПОСАДИТЬ,КОЛИ ВІН ПОСАДИВ НА ПОСАДИ МАЙЖЕ ВСЮ СУДОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
показать весь комментарий
04.01.2025 14:50 Ответить
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7617
У всіх ОК з підписом?????
показать весь комментарий
04.01.2025 14:58 Ответить
Якщо ні, то пробуйте підписати черкз Банкid і відкривайте посилання на петицію потім ще раз- вже в окремому браузері
показать весь комментарий
04.01.2025 16:50 Ответить
Проголосував ще тиждень тому.

Ця п@длюка має сидіти і давати свідчення, але ж він креатор Зеленого антимайдану і суддівської мафії, так само як і редактор чинного карного кодексу, завдяки якому в країні повна безкарність і бєспредел
показать весь комментарий
04.01.2025 16:48 Ответить
Посилання на петицію

https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7617?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2FDLkDhm0EXF0x9CxJ_jbvpnIh5I1BA3t6IcFh2a2KGzel84lHVofdsXk_aem_3pNqZpdN5NxD0mLNwJFyGQ
показать весь комментарий
04.01.2025 18:00 Ответить
А 9 гр свинца, не было б экономней?! У нас ведь все таки война.
показать весь комментарий
04.01.2025 18:04 Ответить
 
 