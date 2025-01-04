На сайте Кабмина продолжается сбор подписей за петицию о введении санкций против Портнова

На сайте Кабмина до сих пор продолжается сбор подписей за петицию о вынесении на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Андрея Портнова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на движение "Честно".

Положение Закона Украины "О санкциях" предусматривает право Кабинета министров Украины выносить на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций. Следовательно, прошу рассмотреть петицию о вынесении на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций к Андрею Владимировичу Портнову (с 2 апреля 2010 до конца февраля 2014 - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Виктора Януковича и заместитель главы Администрации Президента Украины)", - отмечает автор петиции Ярослава Вольвач.

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Она также напоминает, что в 2021 году США наложили на Портнова санкции, в обосновании которых объясняется: "По состоянию на 2019 год Портнов принимал меры для контроля над украинской судебной системой, влиял на соответствующее законодательство, пытался поставить лояльных чиновников на высшие судейские должности и покупать судебные решения. В середине 2019 года Портнов сговорился с высокопоставленным украинским чиновником, чтобы сформировать высшие правовые институты страны в свою пользу и повлиять на Конституционный суд Украины. Кроме того, Портнов участвовал в попытке повлиять на Генеральную прокуратуру Украины".

"По моему мнению, официальное обоснование США свидетельствует о действиях Андрея Владимировича Портнова, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам Украины - что может быть основанием для применения санкций СНБО", - объясняет автор петиции.

Петицию можно подписать по ссылке.

Отметим, что на данный момент собрано чуть более 12,6 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Медиарух призывает Зеленского применить санкции СНБО в отношении Портнова. Также сообщалось, что экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов требует удаления с сайта Кабмина петиции, в которой предлагается ввести против него санкции