Враг продвинулся в Торецке, возле Курахово и Новоселки, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска продвинулись возле Курахово, Новоселки и в Торецке Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся возле Курахово, Новоселки и в Торецке", - говорится в сообщении.
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+5 wadpas
показать весь комментарий04.01.2025 12:43
+4 Василь Довганенко #589385
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+3 ZoV KobZona
показать весь комментарий04.01.2025 12:21
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Потрати $1 млрд, ****** тучу ресурсів і часу що б потім прийти з чого почигнали - підсилити бойову бригаду.
Потужно
От я думаю, звідки ж черпають оптимізм телемарафонівці, але зрозумів, почитавши новини від 24 грудня про Курахове від речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назара Волошина: "успіх противник не мав - зазнає втрат і з втратами він намагався відійти."
Напевно, якщо кожен день чути від речників, що противник відступає то і до перемоги недовго залишилось.
кацапня захватили крупнейшее в Украине месторождение лития.
Шевченко, под Курахово известно тем, что в его окрестностях залегают 13,8 миллиона тонн литиевых руд. Это месторождение лития является крупнейшим в Украине и одним из богатейших в Европе.