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Враг продвинулся в Торецке, возле Курахово и Новоселки, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска продвинулись возле Курахово, Новоселки и в Торецке Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся возле Курахово, Новоселки и в Торецке", - говорится в сообщении.

Также читайте: Одним из самых интенсивных остается Покровское направление, враг пытается охватить это направление с флангов, - ОСГВ "Хортиця"

Просування ворога на Донеччині
Просування ворога на Донеччині
Просування ворога на Донеччині

Автор: 

Донецкая область (9700) боевые действия (4092) Новоселка (9) Курахово (122) Торецкое (2) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+5
59-та бригада, що захищає Покровськ, отримала в командування роти і батальйони з 155-ї бригади
Потрати $1 млрд, ****** тучу ресурсів і часу що б потім прийти з чого почигнали - підсилити бойову бригаду.
Потужно
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04.01.2025 12:43
+4
Де ж ті міфічні ракети зєлі? Півроку лише чуємо про них, а не бачимо удари по кацапні.
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04.01.2025 12:20
+3
С таким "главкомом" и до Чопа недалеко осталось.
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04.01.2025 12:21
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Де ж ті міфічні ракети зєлі? Півроку лише чуємо про них, а не бачимо удари по кацапні.
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04.01.2025 12:20 Ответить
С таким "главкомом" и до Чопа недалеко осталось.
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04.01.2025 12:21 Ответить
59-та бригада, що захищає Покровськ, отримала в командування роти і батальйони з 155-ї бригади
Потрати $1 млрд, ****** тучу ресурсів і часу що б потім прийти з чого почигнали - підсилити бойову бригаду.
Потужно
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04.01.2025 12:43 Ответить
зе -тупий піарщик. все що його хвилює - чи народ неістово хлопає в ладоши
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04.01.2025 13:31 Ответить
Тема перемоги на Шмарклемарафоні тихо вмерла. Тепер в тренді у пазітівних "ми ж повільно відступаємо. Значить в цьому наша перемога", та "у всьому винуваті військові".

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04.01.2025 13:34 Ответить
Ну в такій ситуації, навтіь марахвон, не може настільки вже брехати про "перемогу".
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04.01.2025 15:53 Ответить
Ало, чому нема коментів кремлівського сирка, що це секретний тактичний хід?
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04.01.2025 14:43 Ответить
Вже правильно казати не "просунувся біля Курахое", а "просунувся за Курахове"
От я думаю, звідки ж черпають оптимізм телемарафонівці, але зрозумів, почитавши новини від 24 грудня про Курахове від речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назара Волошина: "успіх противник не мав - зазнає втрат і з втратами він намагався відійти."
Напевно, якщо кожен день чути від речників, що противник відступає то і до перемоги недовго залишилось.
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04.01.2025 15:47 Ответить
И это тоже по оманскому договорняку -
кацапня захватили крупнейшее в Украине месторождение лития.
Шевченко, под Курахово известно тем, что в его окрестностях залегают 13,8 миллиона тонн литиевых руд. Это месторождение лития является крупнейшим в Украине и одним из богатейших в Европе.
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04.01.2025 17:51 Ответить
 
 