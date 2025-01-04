Враг продвинулся в Торецке, возле Курахово и Новоселки, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска продвинулись возле Курахово, Новоселки и в Торецке Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся возле Курахово, Новоселки и в Торецке", - говорится в сообщении.

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