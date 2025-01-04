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Двое мужчин пострадали из-за подрыва на мине на Херсонщине

Двоє чоловіків постраждали через підрив на міні

Сегодня, 4 января, между населенными пунктами Белозерка и Приозерное в Херсонской области в результате подрыва на минах ранения получили двое мужчин.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вблизи водоема между Белозеркой и Приозерным в результате взрыва 42-летний мужчина получил взрывную травму, а также осколочные ранения и перелом плеча и предплечья. Мужчину госпитализировали, сейчас врачи его дообследуют и оказывают всю необходимую помощь.

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Позже в ОВА сообщили, что из-за подрыва на мине между этими же населенными пунктами пострадал еще один житель Херсонщины. У 37-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму и ранение бедра. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

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Автор: 

мина (285) Херсонская область (4788) Херсонский район (279) Белозерка (37) Приозерное (1)


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Пора вже активувати інституцію ( у Гаазі) по зверненню українців за шкоду скоєну Росією .
як я це бачу - окрему інституцію ( під головуванням суду Гаазі) для України. Українські адвокати , уполномечені Україною ЗА НЕВЕЛИКІ КОШТИ роблять звернення до інституції . Усі звернення за півроку оформлюють в іск і проводять рішення про відшкодування з арештованих грошей з західних активів раши.
конечно хутинські агенти зроблять спробу перетягнути таку ідею в Україну, шоб тормознути процесси і сховати злочини. Тому інституція має бути у Гаазі
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04.01.2025 13:57 Ответить
 
 