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По меньшей мере 8 "Шахедов" ночью залетали в Беларусь, - "Беларускі Гаюн". ИНФОГРАФИКА

Шахеди в Білорусі

В ночь с 3 на 4 января зафиксировано не менее 8 заходов российских дронов-камикадзе типа "Шахед" в Беларусь из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что дроны заходили в Полесский заповедник, двигались курсом на Брагин и Хойники, а также проходили через "белорусский коридор".

Первый заход за ночь зафиксирован в 23:51, когда БПЛА залетел на Комарин. Далее заходы: 00:08, 00:18, 00:39 (х3) и 00:59 (х2).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракета и по меньшей мере 25 "Шахедов" залетали в Беларусь за последние 4 дня, - "Беларускі Гаюн". ИНФОГРАФИКА

Ранее сообщалось, что за декабрь 2024 г. в воздушном пространстве Беларуси побывали 137 "Шахедов", а количество дронов, которые залетали в Беларусь с июля 2024 г., составляет 388 штук.

Автор: 

Беларусь (7896) Шахед (1020)


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Нажаль никуди не влучили. НПЗ наприклад шоб холопів касабських розважити.
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04.01.2025 14:48 Ответить
Я вже давно писав, буданга, чим ти займаєшся....
Чому жоден шахед ще не долетів до мозирського нпз, невже ви такі тупорилі....
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05.01.2025 08:45 Ответить
БПЛА- розвідники - скинули інфу бульбашфюреру.....
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04.01.2025 14:53 Ответить
Р@шисти можуть і спецом на білорашу запускать.Щоб у війну втягнути бульбофюрера.Бо щось відношення до бацьки стало змінюватись.Жахнуть по НПЗ...
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04.01.2025 15:13 Ответить
То може під шумок "бобра" на мозирь запустити...
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04.01.2025 15:18 Ответить
Для чого, у нас купа шахедів, щоб скласти декілька, і не визиваючи жодних підозр, це зробити...
Тим більше, зараз велика частина палива для військової техніки оркам йде з Білорусії....
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05.01.2025 08:48 Ответить
 
 