По меньшей мере 8 "Шахедов" ночью залетали в Беларусь, - "Беларускі Гаюн". ИНФОГРАФИКА
В ночь с 3 на 4 января зафиксировано не менее 8 заходов российских дронов-камикадзе типа "Шахед" в Беларусь из Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Отмечается, что дроны заходили в Полесский заповедник, двигались курсом на Брагин и Хойники, а также проходили через "белорусский коридор".
Первый заход за ночь зафиксирован в 23:51, когда БПЛА залетел на Комарин. Далее заходы: 00:08, 00:18, 00:39 (х3) и 00:59 (х2).
Ранее сообщалось, что за декабрь 2024 г. в воздушном пространстве Беларуси побывали 137 "Шахедов", а количество дронов, которые залетали в Беларусь с июля 2024 г., составляет 388 штук.
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Чому жоден шахед ще не долетів до мозирського нпз, невже ви такі тупорилі....
Тим більше, зараз велика частина палива для військової техніки оркам йде з Білорусії....