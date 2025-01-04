С начала суток на фронте произошло 107 боестолкновений, 30 из них - на Покровском направлении, на восьми направлениях бои еще продолжаются, - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 107 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 4 января 2025 года, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по территории Украины

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Александровка, Покровка, Яструбщина, Луговка Сумской области; Тимофеевка, Возрожденское Харьковской области.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении сегодня российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинской армии в районе Старицы, наши защитники отбили одну атаку россиян, еще один бой продолжается. Кроме того, враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Малые Проходы, Волчанские Хутора и Охримовка.

Читайте: На Покровском направлении наши воины отразили более 40 штурмов, на Курщине 41 атака за сутки, - Генштаб

На Купянском направлении противник трижды активно шел на позиции наших подразделений в районе населенного пункта Загризово.

Обстановка на Востоке

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев вблизи Першотравневого, Надежды, Новосергиевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отбили семь атак противника в районах Часового Яра, Белой Горы, Клещеевки и Ступочек, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки, где Силы обороны отбили пять штурмов россиян, сейчас продолжаются еще два боестолкновения.

С начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Соленого, Новооленевки, Котлиного и Нововасильевки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 22 атаки противника. Потери врага уточняются.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 794 760 человек (+1510 за сутки), 331 вертолет, 9679 танков, 21 578 артсистем, 20 093 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Продолжаются бои вблизи Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахово и Дачного на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодня отбито девять атак оккупационной армии, пять атак продолжаются до сих пор.

Обстановка на Юге

На Времовском направлении продолжаются две атаки захватчиков, всего за сегодняшний день противник совершил 11 попыток продвинуться вперед вблизи Дачного и Янтарного. Враг нанес авиационный удар по Темировке и Бурлацкому, сбросив восемь управляемых авиационных бомб.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.

Обстановка на Севере

На Курщине украинские защитники отбили девять атак захватчиков, пять боестолкновений продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара девятью управляемыми бомбами и осуществил 140 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Читайте: На фронте произошло 138 боевых столкновений, на Покровском направлении обезврежены 304 оккупанта, - Генштаб

По данным Генштаба, на Северском, Приднепровском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий не проводил.