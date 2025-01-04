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Шольц обеспокоен поддержкой Маском ультраправой партии Германии из-за ее позиции по отношению к РФ

Шольц пообіцяв підтримувати Україну й надалі

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он обеспокоен поддержкой Илоном Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии" за несколько недель до внеочередных выборов в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом канцлер сказал Stern.

Как социал-демократы, мы привыкли к тому, что с позапрошлого века есть богатые медиапредприниматели, которые не ценят социал-демократическую политику - и не держат свое мнение за кулисами", - отметил Шольц.

"Меня гораздо больше, чем подобные оскорбления, беспокоит то, что Маск агитирует за такую крайне правую партию, как "АдГ", которая проповедует сближение с путинской Россией и хочет ослабить трансатлантические отношения", - заявил немецкий канцлер.

Также читайте: Маск поселился возле Трампа после выборов в США, - NYT

Шольц добавил, что не хочет приглашать миллиардера на встречу в свою канцелярию.

"Я не думаю, что надо завоевывать расположение господина Маска. Я рад оставить это другим. В социальных сетях есть много людей, которые хотят привлечь внимание пронзительными высказываниями. Правило такое: не корми тролля", - пояснил Шольц.

Также читайте: Маск поддерживает ультраправых, чтобы ослабить Европу, – вице-канцлер ФРГ Хабек

Напомним, вице-канцлер ФРГ Роберт Габек считает, что Илон Маск ведет "логическую и систематическую" на ослабление Европы, когда поддерживает ультраправую "Альтернативу для Германии".

Маск Илон (228) Шольц Олаф (907)


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Топ комментарии
+16
Про маска все стало зрозуміло після того нападу на ярмарок.
Коли він одразу висрався що це ісламіст і тому німцям треба голосувати за АФД. А коли виявилося що все навпаки і то був прибічник АФд, який дуже хвалив самого Маска, той повидаляв його пости про це в твіттері. Пі'дор він. І гнида...
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04.01.2025 18:26
+14
Але бачте, як при кожній нагоді в США репетують про втручання в їх вибори? А коли радник і головний спонсор Трампа втручається в вибори в Німеччині - все ОК. Те що це агітація за фашистів, лише прикрашує картину подвійних стандартів.
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04.01.2025 18:06
+11
Невже так важко заборонити тих фашистів або хоча б просто заборонити фінансування партій з-за кордону?!
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04.01.2025 18:05
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Невже так важко заборонити тих фашистів або хоча б просто заборонити фінансування партій з-за кордону?!
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04.01.2025 18:05 Ответить
Это можно сделать только в авторитарном государстве, увы.
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04.01.2025 18:17 Ответить
Зробити друге можна і в цілком демократичній державі!
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04.01.2025 18:19 Ответить
Шольц - на вихід!
Трампон входить .....
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04.01.2025 18:05 Ответить
У Німеччині після денацифікації гостро реагують на ксенофобію і ультраправі сили. Чуть що - зразу покарання йде. ТО ЧОГО ЦЯ АФД ДОСІ НЕ ЗАБОРОНЕНА???? Невже ХДС, соціал-демократи, зелені і вільні демократи разом не можуть пропхнути заборону? Їм ж усім це вигідно!
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04.01.2025 18:06 Ответить
Але бачте, як при кожній нагоді в США репетують про втручання в їх вибори? А коли радник і головний спонсор Трампа втручається в вибори в Німеччині - все ОК. Те що це агітація за фашистів, лише прикрашує картину подвійних стандартів.
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04.01.2025 18:06 Ответить
Нема там ніяких подвійних стандартів.
Маск отримав владу завдяки іноземному втручанню тому він ніколи не репетував і не репетуватиме про це....
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04.01.2025 18:21 Ответить
Маск соціопат.
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04.01.2025 18:06 Ответить
Уй о б ок він.
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04.01.2025 18:14 Ответить
Маску десь восени 2022 року підклали кацапську агентку у ліжко. Є у нього така собі співробітниця у SpaceX - кацапка. Саме тоді він почав слово-у-слово повторювати кацапьку пропаганду.
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04.01.2025 18:37 Ответить
Не треба скрізь бачити кацапський вплив і кацапських агентів.
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04.01.2025 20:30 Ответить
Скрізь - не треба, а там, де він є - заплющувати очі не потрібно. Маск дуже кардинально змінив риторику наприкінці 2022 року - як підмінили - і почав повністю як по методичці кацапський шпарити - саме напередодні того у його найближчому оточенні з'явилася кацапка.
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04.01.2025 21:43 Ответить
Він змінив риторику щоб влитися в Магу.
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04.01.2025 23:51 Ответить
Маячня
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05.01.2025 01:54 Ответить
Одно другому не помеха. А если учесть, что МАГА в Америке называют прокремлёвской партией, то Вы сами подтвердили, что Маск прокремлёвский. Кроме того, то, что ему подложили русскую агентку не является тайной здесь. Об этом только ленивый не писал здесь в Америке.
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05.01.2025 03:52 Ответить
Мага це не партія. Трамп скоріше пристосуванець. А писати можуть багато що.
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05.01.2025 10:53 Ответить
Я не сказала, что МАГА партия - это часть фанатиков Трампа в среде респов, но называют их здесь пророссийской партией.
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06.01.2025 02:12 Ответить
Отож
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04.01.2025 18:06 Ответить
Аутист и шизик и социопат и фашист!!
Он давно за идеи полного контроля администрацией над работниками, даже стимулирует спать в офисе ( твиторные работники).
А што будет когда заманит колонистов на марс??? Полная зависимость от Корпорации!! Идеальный абсолютизм, идеальный фашизм от шизика и социопата!! Полная зависимость, от деталей "водяного чипа" и фильтров/регенерации воздуха до снабжения колонии. Абсолютная власть.
Мечта Трумпа и прочих Си-шизиков
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04.01.2025 18:10 Ответить
Скажіть хтось шольцу, що маск просто ї@анутий торчок.
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04.01.2025 18:11 Ответить
Взагалі, Маск ж приїхав у США по студентській візі, але кинув універ. Пізніше отримав американський паспорт. Це насправді є приводом для позбавлення громадянства в США. На місці Байдена я б в останні дні зробив би подарунок Маску...
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04.01.2025 18:14 Ответить
Я теж дуже стурбований стурбованістю Шольца.
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04.01.2025 18:15 Ответить
Шольц стурбований

По пиці - аж ніяк не видно.
Бреше собака!
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04.01.2025 18:16 Ответить
Не таким я собі уявляв саму багату людину планети
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04.01.2025 18:17 Ответить
Маск раньше был демократом и за демократическую партию топил .Но когда его сын пол сменил и стал ей это про всей видимости ,что то сломило внутри чувака и убегая от таких левых крайностей он двинулся в правую крайность и поддерживает словесно всяких крайне правых фриков типа Фарраджа в Великобритании или эту АДГ в Германии.Правда у него у самого сейчас конфликт с ультраправыми членами и как он выразился"неизлечимыми расистами"республиканской партии на почве закона о миграции
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04.01.2025 18:45 Ответить
Одна короткая ремарка: не на основе закона о миграции, а на основе только небольшой части его, а именно визе H1B - рабочей визе. У него половина работников на "Тесле" работают по этой визе и он платит им зарплату в два раза меньше, чем у американцев. Эта ситуация возникла как результат того, что Трамп обещал МАГА одно, а остальным, не столь радикальным своим сторонникам - другое. Теперь МАГА фактически стали на сторону демов в том, что стали обвинять Трампа, что он их обманул и пошёл в президенты только для того, чтобы избежать ответа по многочисленным судебным делам. Короче говоря, чтобы не сесть в тюрьму. Это то, что о нём говорили демы и то, что кстати , является чистой правдой. У самого Трампа в его поместье во Флориде вся обслуга работает по этим визам.
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05.01.2025 04:01 Ответить
Я боюся ескалації, я занепокоєн ударами по расії, я стурбований підтримкою Маском профашистської партії.
Якась "шиза".
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04.01.2025 18:21 Ответить
Видно недарма його оцінили лузер року номер 4
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04.01.2025 18:58 Ответить
Про маска все стало зрозуміло після того нападу на ярмарок.
Коли він одразу висрався що це ісламіст і тому німцям треба голосувати за АФД. А коли виявилося що все навпаки і то був прибічник АФд, який дуже хвалив самого Маска, той повидаляв його пости про це в твіттері. Пі'дор він. І гнида...
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04.01.2025 18:26 Ответить
На місці Шольца я б наслав перевірки на німецький завод Тесли...
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04.01.2025 18:26 Ответить
Трамп і путлєр поділят світ і маск це знає,і не звідки ці закидони канаді,панамі ,грінляндіі
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04.01.2025 18:32 Ответить
Очень стремно, когда преступник-полудурок, выбирается в презы ведущей страны в мире, а тот в свою очередь назначает себе советником аутиста-социопата, это к добру не приведет.
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04.01.2025 18:38 Ответить
Шольцу давно пора на смітник історії
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04.01.2025 18:41 Ответить
Нннда ...докерувалися світові демократичні політики , шо прокомуністичні пройдисвіти ,аферисти та наркомани ,наступають їм та світу, на горло , кремлівсьаим чоботом !!!
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04.01.2025 18:41 Ответить
А шо, скоро воно вже на Марс вйо*ує?
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04.01.2025 18:44 Ответить
Musk cannot run for US presidency, but he can do better - spearhead building a new global order, a mega corporation of sorts, led by the super smart and successful, for the primary benefit of the super smart and successful, with those less smart and less successful sticking to their original role of working their asses off with docility, and gratitude, voting as they are instructed, and staying out of decision making of which they are incapable anyway
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04.01.2025 19:00 Ответить
Hail to the neofascism. Apparently the guy is stoned on something wrong or on the democrats with their gender policy offended by the son who decided to become a daughter and decided to strike in extreme right😂
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04.01.2025 19:21 Ответить
>> led by the super smart...

Can you give any example about Musk being "super smart"?

Perhaps you could provide the list of his scientific publications?
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04.01.2025 19:33 Ответить
Smart is being able to achieve one's goals. The more ambitious the goals the smarter. Being smart means understanding how the world really works, and being able to navigate through it in the most effective and efficient way towards your objective. Both Musk and Trump have achieved amazing, spectacular, mind blowing success in very, very tough circumstances in places crowded with extremely intelligent and ruthless people. One may not like them, but denying their smarts and the fact that they know precisely what they are doing is counter productive if one wants to compete with them.
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04.01.2025 19:48 Ответить
маск это агент кремля. Чему ты Шольц удивляешься??
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04.01.2025 19:01 Ответить
Іллюша Масков це самий цінний актив російської розвідки.
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04.01.2025 19:10 Ответить
Маск нікого не підтримує. Шольц сам сказав, що Маск тролить. Маск назвав Шольца дурнем, обігруючи звучання слів Olaf - oaf = дебіл.

Маск назвав Шольца так через те, що той сам розпустив свій уряд раніше терміну, при цьому маючи сміттєвий рейтинг.
При цьому він знову йде на вибори не маючи жодного шансу перемогти - явний бовдур. Хоча в його ж партії є дуже популярний у Німеччині політик, Пісторіус, міністр оборони, який цілком міг би перемогти на виборах. Але Шольц його не пускає, або він, або ніхто. Болван. А Маска цікавить тільки питання нелегальної імміграції - те, на чому виросла партія АдН і те, на чому впала партія Шольца. Але партія, яка переможе на виборах, уже перехопила питання боротьби з нелегалами і саме тому ця партія переможе (ХДС), канцлером стане Мерц. Тож Маск має рацію - АдН "змусила" інші партії забрати питання нелегалів собі і таким чином Німеччина буде врятована. А сама АдН всохне за непотрібністю.
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04.01.2025 19:48 Ответить
тобі не звикати, турбуйся і надалі
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04.01.2025 20:01 Ответить
 
 