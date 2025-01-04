Шольц обеспокоен поддержкой Маском ультраправой партии Германии из-за ее позиции по отношению к РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он обеспокоен поддержкой Илоном Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии" за несколько недель до внеочередных выборов в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом канцлер сказал Stern.

Как социал-демократы, мы привыкли к тому, что с позапрошлого века есть богатые медиапредприниматели, которые не ценят социал-демократическую политику - и не держат свое мнение за кулисами", - отметил Шольц.

"Меня гораздо больше, чем подобные оскорбления, беспокоит то, что Маск агитирует за такую крайне правую партию, как "АдГ", которая проповедует сближение с путинской Россией и хочет ослабить трансатлантические отношения", - заявил немецкий канцлер.

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Шольц добавил, что не хочет приглашать миллиардера на встречу в свою канцелярию.

"Я не думаю, что надо завоевывать расположение господина Маска. Я рад оставить это другим. В социальных сетях есть много людей, которые хотят привлечь внимание пронзительными высказываниями. Правило такое: не корми тролля", - пояснил Шольц.

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Напомним, вице-канцлер ФРГ Роберт Габек считает, что Илон Маск ведет "логическую и систематическую" на ослабление Европы, когда поддерживает ультраправую "Альтернативу для Германии".