Шольц обеспокоен поддержкой Маском ультраправой партии Германии из-за ее позиции по отношению к РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он обеспокоен поддержкой Илоном Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии" за несколько недель до внеочередных выборов в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом канцлер сказал Stern.
Как социал-демократы, мы привыкли к тому, что с позапрошлого века есть богатые медиапредприниматели, которые не ценят социал-демократическую политику - и не держат свое мнение за кулисами", - отметил Шольц.
"Меня гораздо больше, чем подобные оскорбления, беспокоит то, что Маск агитирует за такую крайне правую партию, как "АдГ", которая проповедует сближение с путинской Россией и хочет ослабить трансатлантические отношения", - заявил немецкий канцлер.
Шольц добавил, что не хочет приглашать миллиардера на встречу в свою канцелярию.
"Я не думаю, что надо завоевывать расположение господина Маска. Я рад оставить это другим. В социальных сетях есть много людей, которые хотят привлечь внимание пронзительными высказываниями. Правило такое: не корми тролля", - пояснил Шольц.
Напомним, вице-канцлер ФРГ Роберт Габек считает, что Илон Маск ведет "логическую и систематическую" на ослабление Европы, когда поддерживает ультраправую "Альтернативу для Германии".
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Трампон входить .....
Маск отримав владу завдяки іноземному втручанню тому він ніколи не репетував і не репетуватиме про це....
Он давно за идеи полного контроля администрацией над работниками, даже стимулирует спать в офисе ( твиторные работники).
А што будет когда заманит колонистов на марс??? Полная зависимость от Корпорации!! Идеальный абсолютизм, идеальный фашизм от шизика и социопата!! Полная зависимость, от деталей "водяного чипа" и фильтров/регенерации воздуха до снабжения колонии. Абсолютная власть.
Мечта Трумпа и прочих Си-шизиков
По пиці - аж ніяк не видно.
Бреше собака!
Якась "шиза".
Коли він одразу висрався що це ісламіст і тому німцям треба голосувати за АФД. А коли виявилося що все навпаки і то був прибічник АФд, який дуже хвалив самого Маска, той повидаляв його пости про це в твіттері. Пі'дор він. І гнида...
Can you give any example about Musk being "super smart"?
Perhaps you could provide the list of his scientific publications?
Маск назвав Шольца так через те, що той сам розпустив свій уряд раніше терміну, при цьому маючи сміттєвий рейтинг.
При цьому він знову йде на вибори не маючи жодного шансу перемогти - явний бовдур. Хоча в його ж партії є дуже популярний у Німеччині політик, Пісторіус, міністр оборони, який цілком міг би перемогти на виборах. Але Шольц його не пускає, або він, або ніхто. Болван. А Маска цікавить тільки питання нелегальної імміграції - те, на чому виросла партія АдН і те, на чому впала партія Шольца. Але партія, яка переможе на виборах, уже перехопила питання боротьби з нелегалами і саме тому ця партія переможе (ХДС), канцлером стане Мерц. Тож Маск має рацію - АдН "змусила" інші партії забрати питання нелегалів собі і таким чином Німеччина буде врятована. А сама АдН всохне за непотрібністю.