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Российский военный вертолет Ми-28 разбился в Воронежской области, - СМИ

розбився вертоліт РФ

В Воронежской области РФ разбился военный вертолет Ми-28. Два члена экипажа погибли.

Об этом в субботу, 4 января, сообщил Telegram-канал Astra со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Telegram-канал пишет, что российский вертолет упал около 18:00 1 января в поле в Каменском районе.

"На борту были два члена экипажа - они погибли", - говорится в сообщении.

місце падіння гвинтокрила рф

Отмечается, что вертолет потерпел крушение в 250 км от линии фронта. Пока неизвестно, что стало причиной аварии.

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авария (1285) россия (95615) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+21
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04.01.2025 21:14
+21

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04.01.2025 21:16
+20
Відмінну фігуру пілотажу виконав той кацапський пердоліт...
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04.01.2025 21:14
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Відмінну фігуру пілотажу виконав той кацапський пердоліт...
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04.01.2025 21:14 Ответить
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04.01.2025 21:14 Ответить
Земля бетоном хорошім рускім.👍
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04.01.2025 21:15 Ответить

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04.01.2025 21:16 Ответить
магура бамбіть воронеж
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04.01.2025 22:10 Ответить

ударний на бронетех1ку)) був!
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04.01.2025 21:18 Ответить
Тобто на фото до публикації - не ми-28 ?
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05.01.2025 09:05 Ответить
У этого Вини - Пуха шарик наверху лопнул....
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05.01.2025 16:13 Ответить
невже ***** дрони навчились їбашить русню дистанційно в рухомолітаючихцілях… чи може дружній вогник…
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04.01.2025 21:19 Ответить
Скоріше просто авіакатастрофа
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04.01.2025 21:22 Ответить
ну то теж файно…
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04.01.2025 21:23 Ответить
Він у них сам падає непогано... Вони спочатку його у нас почали використовувать, але зрозуміли, що він більше трупів сам робить, ніж ми їх збиваємо... Кацапи самі "не в захваті" від цього "гроба з лопастями"...
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04.01.2025 21:30 Ответить
гробзлопостями .. щось цьому є…
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04.01.2025 21:35 Ответить
У американців колись був такий літак, Ф-104, "Старфайтер"... Так він у льотчиків мав назву - "Виготовлювач вдів"...
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04.01.2025 22:00 Ответить
Блакитний місяць в цьому винен.
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04.01.2025 21:23 Ответить
Ну да...Суха трава сюди явно не підходить. А може гвинт замерз і перестав крутитися
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04.01.2025 22:40 Ответить
Добре , що до пекла пішов вертоліт разом з пілотами
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04.01.2025 21:24 Ответить
"Кабзон маніт в красних трусілях"
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04.01.2025 21:26 Ответить
це якось він так вдало розбився, з потсцанами!
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04.01.2025 21:26 Ответить
Будь який рашистській мінус це жирний український +
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04.01.2025 21:29 Ответить
Кацапського вртольота атакував самокат.
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04.01.2025 21:34 Ответить
тобто і тут не вистачає запчастин для оновлення, як і на авіалайнерах. 👍👍👍
вєрним путьом ідьоте товаґіщі.
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04.01.2025 21:36 Ответить
-1 ватальот 👍
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04.01.2025 21:40 Ответить
Твердолёт ударился об небесную твердь.
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04.01.2025 21:43 Ответить
А як же безпека пілотів,двері відпадають,різаки ремні ріжуть,крісла амортизують,парашути ітд,і це все накрилось *10 ти слойным алюминиювым тазом*
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04.01.2025 21:46 Ответить
Норм
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04.01.2025 21:46 Ответить
гойдааааааааааааааа...
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04.01.2025 21:48 Ответить
Усе логiчно. Важчiй за повiтря був. 😎
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04.01.2025 21:50 Ответить
Гойда! Мордою об землю !
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04.01.2025 21:58 Ответить
що ви всі тут пишете, панове... їхняй гуморист сорртирного смаку давно вивів хвормулу - тяжелєє воздуха.... такими словами кидати не варте, я не містик, не конспіролог, але щоьс в цьому такие є
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04.01.2025 22:10 Ответить
Ну хто так падає? Там до села рукою подати, що не міг дотягти і впасти на якусь хату?
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04.01.2025 22:18 Ответить
шо-шо стая птахів пролітала і одна проклювала газовий балон.
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04.01.2025 22:20 Ответить
Чому кацапи свої "блохольоти" називають-"космічними",а не "галактичними"?
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04.01.2025 22:32 Ответить
Нехрін літати у буферній зоні.
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04.01.2025 22:36 Ответить
Буданга - беспредельщик!
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04.01.2025 23:22 Ответить
Якась одна Маґура завдання у Чорному морі не виконала.. Але, щоб уникнути СЗЧ, проникла..
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05.01.2025 01:02 Ответить
Ми 28, це ударний гелик. Кацапи його звуть Нічний мисливець" (намагання скопіювати АН-64). На фото Ми 8.
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05.01.2025 04:54 Ответить
То може й збито насправді ми-8, а текст подибильному написан?
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05.01.2025 09:07 Ответить
 
 