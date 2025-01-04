Российский военный вертолет Ми-28 разбился в Воронежской области, - СМИ
В Воронежской области РФ разбился военный вертолет Ми-28. Два члена экипажа погибли.
Об этом в субботу, 4 января, сообщил Telegram-канал Astra со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Telegram-канал пишет, что российский вертолет упал около 18:00 1 января в поле в Каменском районе.
"На борту были два члена экипажа - они погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вертолет потерпел крушение в 250 км от линии фронта. Пока неизвестно, что стало причиной аварии.
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ударний на бронетех1ку)) був!
вєрним путьом ідьоте товаґіщі.