Российский военный вертолет Ми-28 разбился в Воронежской области, - СМИ

В Воронежской области РФ разбился военный вертолет Ми-28. Два члена экипажа погибли.

Об этом в субботу, 4 января, сообщил Telegram-канал Astra со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Telegram-канал пишет, что российский вертолет упал около 18:00 1 января в поле в Каменском районе.

"На борту были два члена экипажа - они погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет потерпел крушение в 250 км от линии фронта. Пока неизвестно, что стало причиной аварии.

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