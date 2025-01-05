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20 неизвестных дронов заметили над портом в Дании, полиция проводит расследование

невідомі бпла літали над портом в Данії

Полиция Дании сообщила, что расследует ситуацию с полетами неизвестных беспилотников над портом города Кеге, что к югу от Копенгагена.

Об этом пишет DR.dk, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы не знаем, откуда взялись дроны и что они делали. Мы связались с несколькими другими органами власти по этому поводу, но пока у нас нет информации о том, почему дроны были над Кеге. Сейчас мы пытаемся это расследовать", - рассказал заместитель полицейского инспектора Майкл Сехестед.

Отмечается, что сообщение о дронах поступило 3 января в 22:30 по местному времени. По словам очевидца, он видел 20 "больших беспилотников", летающих в районе порта.

"Мы отправили в этот район патруль, и ему удалось увидеть четыре дрона", - рассказал заместитель инспектора полиции.

Последний беспилотник исчез около 01:16.

Сейчас расследованием этого инцидента занимается полиция. Правоохранители призвали людей обращаться к ним, если они знают, кому принадлежат дроны.

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Повышенная готовность из-за возможных диверсий со стороны РФ

Как пишет DW со ссылкой на информационное агентство dpa, Служба полицейской разведки Дании (контрразведка) проинформирована о происшествии.

Кеге лежит возле Балтийского моря. По данным агентства, в скандинавских и балтийских странах службы реагирования находятся в состоянии повышенной готовности в связи с возможными диверсионными актами со стороны России.

Ранее сообщалось, что в течение последних недель над военной базой США "Рамштайн" в Германии фиксировали неизвестные беспилотники. Также дроны замечали над объектами концерна Rheinmetall и химической компании BASF.

Также читайте: Финляндия оставила под арестом танкер "теневого флота" РФ, подозреваемый в повреждении кабелей

Автор: 

беспилотник (3624) Дания (587) расследование (3042)


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Топ комментарии
+10
Пора данцям (та й усій Європі) приймать зміни до законодавства, стосовно продажу та використання БПЛА. Щось типу "предмет обмеженого використання". Бо так і"дограться" можна, та спровокувать якусь техногенну катастрофу... Наприклад, зіткнення з авіалайнером чи пошкодження електроліній... А потім можна за "випадковість" видать і диверсію - так, як з суднами на Балтиці, що почали часто "губить якорі"... Приклади таких обмежень є - наприклад, використання вогнепальної зброї, чи вигул домашніх тварин. Ще в царській Росії, для того, щоб купить собі пістолет у приватне користування, потрібен був дозвіл з поліції. При цьому бажаючий стать власником зброї повинен був обгрунтувать це бажання: наприклад, він перевозить значні обсяги грошей, дорогоцінних металів чи самоцвітів. Або займається небезпечними справами - аптекар, журналіст чи суддя. В СРСР (та й зараз, здебільшого), обмеження стосувалися необхідністю перебування в мисливських колективах та використання зброї лише в мисливський період та у чітко визначених місцях (поза межами населених пунктів). У Європі подібні обмеження стосуються утримання та вигулу домашніх тварин. Заборонено утримання деяких видів та порід небезпечних тварин та визначення місць вигулу.
З БПЛА можна зробить те саме:
1. Обмежить право на покупку - тільки після отримання дозволу з поліції;
2. Обмеження на технічні характеристики (висота польоту, швидкість, вантажопід"йомність;
3. Контроль за продажем - номери на БПЛА з реєстрацією місця їх прожажу та у відповідних органах повітряного руху;
4. Обмеження стосовно місць застосування.
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05.01.2025 06:15
+9
Хтось ще має надію, що вони готові до війни ?
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05.01.2025 08:21
+8
Новина про те, що хтось (зокрема в Данії) до біса легковажно ставиться до серйозних речей...і дуже небезпечних. Така собі "рєзніковщина" у виконанні вільного світу.
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05.01.2025 07:40
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Правила форума Совет форумчан
Це ж треба??? Одну НАШУ мобільну їм передати? Вони нам ППО..
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05.01.2025 02:23 Ответить
2х2. Спочатку збивати, потім розслідувати.
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05.01.2025 02:32 Ответить
Невже це Грета Тумблєр, разом з рашистами, за екологію "боряться" за гроші газПрьом??
Смерть рашистам!
Слава Захисникам України!
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05.01.2025 04:40 Ответить
Пора данцям (та й усій Європі) приймать зміни до законодавства, стосовно продажу та використання БПЛА. Щось типу "предмет обмеженого використання". Бо так і"дограться" можна, та спровокувать якусь техногенну катастрофу... Наприклад, зіткнення з авіалайнером чи пошкодження електроліній... А потім можна за "випадковість" видать і диверсію - так, як з суднами на Балтиці, що почали часто "губить якорі"... Приклади таких обмежень є - наприклад, використання вогнепальної зброї, чи вигул домашніх тварин. Ще в царській Росії, для того, щоб купить собі пістолет у приватне користування, потрібен був дозвіл з поліції. При цьому бажаючий стать власником зброї повинен був обгрунтувать це бажання: наприклад, він перевозить значні обсяги грошей, дорогоцінних металів чи самоцвітів. Або займається небезпечними справами - аптекар, журналіст чи суддя. В СРСР (та й зараз, здебільшого), обмеження стосувалися необхідністю перебування в мисливських колективах та використання зброї лише в мисливський період та у чітко визначених місцях (поза межами населених пунктів). У Європі подібні обмеження стосуються утримання та вигулу домашніх тварин. Заборонено утримання деяких видів та порід небезпечних тварин та визначення місць вигулу.
З БПЛА можна зробить те саме:
1. Обмежить право на покупку - тільки після отримання дозволу з поліції;
2. Обмеження на технічні характеристики (висота польоту, швидкість, вантажопід"йомність;
3. Контроль за продажем - номери на БПЛА з реєстрацією місця їх прожажу та у відповідних органах повітряного руху;
4. Обмеження стосовно місць застосування.
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05.01.2025 06:15 Ответить
Це шо, історичний лікбез чи інструкції від Яра?
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05.01.2025 09:42 Ответить
Це - "прогноз для думаючих" І пропозиція на майбутнє... Тебе це не стосується - бо ти до них не маєш стосунку...
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05.01.2025 10:13 Ответить
Так безапеляційно і категорично? Розступіться народ - Яр "вещает истину"
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05.01.2025 14:13 Ответить
"Петрику"! У чому проблема? Форум вільний... "Вєщай" і ти... Я почитаю з задоволенням... Але, здається, лише сміятимуся...
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05.01.2025 14:16 Ответить
Якщо комусь "здається".нехай перехреститься, кажуть допомагає
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05.01.2025 15:59 Ответить
Ну - тобі ж здалося, що у мене - "історичний лікбез", чи "інструкція"... От ти і "ляпнув язиком". Однак ти "уже ляпнув" сам, але не "перехрестився. А зараз я "в очікуванні"... Ти ще не "ляпнув" - тому мені хреститься рано...
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05.01.2025 16:07 Ответить
Не тужся, Яр. Якось до лампочки твої "логічні" висновки. Гуру всіх і вся...
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06.01.2025 05:12 Ответить
Та я не "тужусь"... Я просто зробив аналіз подій та зробив логічний висновок, для "думаючих". Та ще й вказав можливі шляхи вирішення проблеми. Теж для "думаючих". Але ж це для "думаючих" - а не для тебе (як я відразу й уточнив), "Тужишся" тут саме ти - бо нічого розумного , по темі, сказать не здатен (бо думать не вмієш), а про себе заявить на форумі, хочеться... От ти і "викладаєш "кактуси"... ...............
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06.01.2025 05:34 Ответить
Що і треба було довести -гуру та ще і "великий аналізатор". Можеш собою пишатись...
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06.01.2025 05:43 Ответить
А я що роблю? "Пишаюсь"... "Думаючі" читають... Схвалюють... І тільки ти тут, другий день, бігаєш зі спущеними штаньми і тужишся, в безладних спробах видавить з себе хоч ще один, малесенький "кактусик"... А "думаючі" з тебе сміються, як з дурника...
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06.01.2025 06:06 Ответить
Повітряна європа? Не збили, ні. Тільки замітили.
Ой летіли ті йо гусі.....
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05.01.2025 06:55 Ответить
Був вариант прикріпляти до перелітних птахів....
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05.01.2025 07:01 Ответить
Новина про те, що хтось (зокрема в Данії) до біса легковажно ставиться до серйозних речей...і дуже небезпечних. Така собі "рєзніковщина" у виконанні вільного світу.
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05.01.2025 07:40 Ответить
Хтось ще має надію, що вони готові до війни ?
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05.01.2025 08:21 Ответить
Представляю скільки там літає того, що « не замітили» ))
скоро будуть кабеля рватись в тих місцях
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05.01.2025 09:01 Ответить
озабоченость виказали?
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05.01.2025 09:38 Ответить
20 невідомих
мацкальських
дронів помітили над портом у Данії
ну і щооо???
Де стурбованість???
Де занепокоєння??
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05.01.2025 09:55 Ответить
Вони мабудь все ППО нам віддали? Чи шмарклі ковтають?
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05.01.2025 09:56 Ответить
Они(русня) могли наверно их со своего корабля запустить. Можно было бы посмотреть по маринтраффик что там близко шло под флагом рф, но они же наверно могут быть и под флагами других стран.
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05.01.2025 11:27 Ответить
 
 