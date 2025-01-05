20 неизвестных дронов заметили над портом в Дании, полиция проводит расследование

Полиция Дании сообщила, что расследует ситуацию с полетами неизвестных беспилотников над портом города Кеге, что к югу от Копенгагена.

Об этом пишет DR.dk, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы не знаем, откуда взялись дроны и что они делали. Мы связались с несколькими другими органами власти по этому поводу, но пока у нас нет информации о том, почему дроны были над Кеге. Сейчас мы пытаемся это расследовать", - рассказал заместитель полицейского инспектора Майкл Сехестед.

Отмечается, что сообщение о дронах поступило 3 января в 22:30 по местному времени. По словам очевидца, он видел 20 "больших беспилотников", летающих в районе порта.

"Мы отправили в этот район патруль, и ему удалось увидеть четыре дрона", - рассказал заместитель инспектора полиции.

Последний беспилотник исчез около 01:16.

Сейчас расследованием этого инцидента занимается полиция. Правоохранители призвали людей обращаться к ним, если они знают, кому принадлежат дроны.

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Повышенная готовность из-за возможных диверсий со стороны РФ

Как пишет DW со ссылкой на информационное агентство dpa, Служба полицейской разведки Дании (контрразведка) проинформирована о происшествии.

Кеге лежит возле Балтийского моря. По данным агентства, в скандинавских и балтийских странах службы реагирования находятся в состоянии повышенной готовности в связи с возможными диверсионными актами со стороны России.

Ранее сообщалось, что в течение последних недель над военной базой США "Рамштайн" в Германии фиксировали неизвестные беспилотники. Также дроны замечали над объектами концерна Rheinmetall и химической компании BASF.

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