На фронте за сутки почти 180 боестолкновений. Самыми горячими направлениями остаются Покровское и Кураховское. 33 раза враг штурмовал позиции украинских защитников в Курской области, - Генштаб

За сутки на фронте 179 боевых столкновений. Украинские силы отражают многочисленные атаки врага. Больше всего из них на Покровском и Курском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 44 авиаудара, в частности, сбросил 72 КАБ. Кроме этого, совершил более 4 тысяч обстрелов, из них 136 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2410 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары в частности в районах населенных пунктов Свеса, Голубовка, Вольная Слобода Сумской области; Семеновка Черниговской области; Малые Проходы, Волчанские Хутора, Охримовка Харьковской области; Улаклы, Алексеевка, Константинополь, Бурлацкое, Разлив, Искра Донецкой области; Темировка Запорожской области.

Боевые действия на востоке

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах населенных пунктов Старица и Волчанск, к тому же противник активно привлекал бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Першотравневого, Надии, Новосергиевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Григорьевки и Серебрянского леса.

На Краматорском направлении наши защитники отбили девять атак противника в районах Часова Яра, Белой Горы, Клещиевки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 наступательных действий агрессора в сторону Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Променя, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Новоалександровки, Соленого, Новооленевки, Котлиного и Нововасильевки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов. Враг наносил авиационные удары по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахово и Константинопольского.

На Времевском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку Дачного и Янтарного.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор и понесли потери в районах островов Забич и Казацкий.

За прошедшие сутки на Курском направлении враг 33 раза штурмовал позиции наших защитников, нанес 336 артиллерийских обстрелов, 17 авиационных ударов, сбросив 25 КАБ.

На Северском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вчера, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления противника, двум пушкам, средству противовоздушной обороны, двум пунктам управления БпЛА.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1730 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 26 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, 91 БпЛА оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники оккупантов.

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