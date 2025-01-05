Сутки на Донетчине: оккупанты атаковали два района, повреждены частные дома и многоэтажки

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Покровский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть разрушения.

О ситуации в области по состоянию на утро 5 января рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В результате обстрелов в Мирнограде поврежден дом.

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Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки и 3 нежилых помещения.

Отмечается, что информации о пострадавших за сутки не поступало.

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Также сообщается, что с линии фронта эвакуирован 131 человек, в том числе 18 детей.