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Сутки на Донетчине: оккупанты атаковали два района, повреждены частные дома и многоэтажки

Обстріли Донеччини

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Покровский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть разрушения.

О ситуации в области по состоянию на утро 5 января рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В результате обстрелов в Мирнограде поврежден дом.

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Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки и 3 нежилых помещения.

Отмечается, что информации о пострадавших за сутки не поступало.

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Также сообщается, что с линии фронта эвакуирован 131 человек, в том числе 18 детей.

Автор: 

обстрел (27259) Донецкая область (9700) Часов Яр (335) Мирноград (55) Бахмутский район (398) Покровский район (574) война в Украине (3998)


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