Сутки на Донетчине: оккупанты атаковали два района, повреждены частные дома и многоэтажки
За прошедшие сутки российские войска обстреливали Покровский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть разрушения.
О ситуации в области по состоянию на утро 5 января рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В результате обстрелов в Мирнограде поврежден дом.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки и 3 нежилых помещения.
Отмечается, что информации о пострадавших за сутки не поступало.
Также сообщается, что с линии фронта эвакуирован 131 человек, в том числе 18 детей.
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