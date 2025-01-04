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Разрушенную сине-желтую стелу на въезде в Покровск восстановили, - ГВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

На въезде в город Покровск восстановили стелу, которая была разрушена российским обстрелом 2 января.

Об этом "Суспільному Донбас" рассказал глава городской военной администрации Сергей Добряк, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, стелу восстановили работники коммунальной службы.

відновлено стелу біля Покровська

Установление обновленной более легкой стелы провели в субботу, 3 января. Работы удалось завершить за один день.

відновлено стелу біля Покровська

відновлено стелу біля Покровська

Напомним, 2 января военнослужащий 68-й бригады ВСУ Павел Вышебаба сообщил, что на въезде в Покровск Донецкой области была разрушена сине-желтая стела.

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Донецкая область (9700) Покровск (598) восстановления (147)


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Топ комментарии
+13
Коли йдеться про українські символи, завжди виповзає і починає сходити на гівно сциклива вата, дебільно прикриваючи свій кацапізм турботою про економіку.
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04.01.2025 23:07
+11
Це замість фортифікацій?
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04.01.2025 22:54
+5
Треба останні крохи розпилити пошвидше на кривій стелі. Якщо б весна була, то ще б квіти висадили, але і у січні можуть, не сумніваюсь.
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04.01.2025 23:00
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Це замість фортифікацій?
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04.01.2025 22:54 Ответить
З цього міста повинно початися звільнення наших теріторій.
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04.01.2025 22:58 Ответить
Треба останні крохи розпилити пошвидше на кривій стелі. Якщо б весна була, то ще б квіти висадили, але і у січні можуть, не сумніваюсь.
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04.01.2025 23:00 Ответить
а ти впевнений, що зелені покидьки квіти не посадили навколо стели? Я ні.
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04.01.2025 23:07 Ответить
На фото навіть сміття не змогли прибрати навколо.
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04.01.2025 23:08 Ответить
То пакунки з під насіння. 200 відсотків гарантії. Зелени мародери від москалів мало чим відрізняються, бо у них одна мета - знищення України.
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05.01.2025 10:00 Ответить
Да, из Омерики виднее конечно. А бабло ищи у зеледента и его бородатой бабушки.
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04.01.2025 23:13 Ответить
Мега-потужно! Скільки мільйонів вкрали?
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04.01.2025 23:06 Ответить
в наступних планах - збудувати над стелою капітальне бетонне укриття.
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04.01.2025 23:07 Ответить
Коли йдеться про українські символи, завжди виповзає і починає сходити на гівно сциклива вата, дебільно прикриваючи свій кацапізм турботою про економіку.
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04.01.2025 23:07 Ответить
Ти з ГВА чи ******** зебобик? Скоріш ******** зебобик із ГВА, який ******* гроші. Який на хер український символ?
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04.01.2025 23:11 Ответить
Чи випадково, панове, що першою на згадку про сцикливу вату відгукується саме сциклива вата? ))
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04.01.2025 23:22 Ответить
Молодці , це треба робити. Покровськ наш , і буде наш . Кацапи розіб'ють свої козьї морди об це місто, та захлинуться своєю кров'ю. Боже , борони від куль та уламків наших захисників.
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04.01.2025 23:18 Ответить
Мабуть це витрати на туризм...
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04.01.2025 23:22 Ответить
Людей звільнити без зарплати??? Залізти до льохів??? Не усе грошима міряється... Поки ще місто жиє!
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05.01.2025 00:46 Ответить
ключевое слово- ПОКИ
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05.01.2025 07:45 Ответить
Скільки?
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04.01.2025 23:33 Ответить
потужна перемога
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05.01.2025 07:44 Ответить
 
 