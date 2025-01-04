Разрушенную сине-желтую стелу на въезде в Покровск восстановили, - ГВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
На въезде в город Покровск восстановили стелу, которая была разрушена российским обстрелом 2 января.
Об этом "Суспільному Донбас" рассказал глава городской военной администрации Сергей Добряк, сообщает Цензор.НЕТ.
Как рассказал чиновник, стелу восстановили работники коммунальной службы.
Установление обновленной более легкой стелы провели в субботу, 3 января. Работы удалось завершить за один день.
Напомним, 2 января военнослужащий 68-й бригады ВСУ Павел Вышебаба сообщил, что на въезде в Покровск Донецкой области была разрушена сине-желтая стела.
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