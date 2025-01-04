Разрушенную сине-желтую стелу на въезде в Покровск восстановили, - ГВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

На въезде в город Покровск восстановили стелу, которая была разрушена российским обстрелом 2 января.

Об этом "Суспільному Донбас" рассказал глава городской военной администрации Сергей Добряк, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, стелу восстановили работники коммунальной службы.

Установление обновленной более легкой стелы провели в субботу, 3 января. Работы удалось завершить за один день.

Напомним, 2 января военнослужащий 68-й бригады ВСУ Павел Вышебаба сообщил, что на въезде в Покровск Донецкой области была разрушена сине-желтая стела.

Также читайте: Дрон попал в автомобиль с российскими пропагандистами на оккупированной Донетчине: один пропагандист погиб, еще пятеро ранены, - росСМИ